Senado de EU vs. Trump: avanza medida contra acción militar sin permiso en Venezuela

El Senado votó por un margen estrecho, pero con el apoyo de algunos republicanos, para avanzar una resolución que busca limitar las acciones militares que Trump pueda tomar en Venezuela.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– El Senado de Estados Unidos (EU) ha avanzado este jueves una resolución que, de aprobarse, limitaría al Presidente Donald Trump, pues lo obligaría a pedir permiso al Congreso si quiere tomar nuevas acciones militares en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro. Sin embargo, se trata de una medida sobre todo simbólica, ya que es difícil que sea aprobada en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, e incluso si se avalara el propio mandatario podría vetarla.

El Senado avaló con 52 votos a favor y 47 en contra aprobar la resolución sobre poderes de guerra, por lo que la discusión se ha iniciado y garantiza así que haya una votación en las próximas horas para definir si este proyecto se aprueba de forma definitiva en la Cámara Alta.

Sin embargo, y a pesar del apoyo de algunos republicanos para avanzar la discusión, se considera una medida sobre todo simbólica, ya que aunque el Senado avale el freno a Trump, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, prevé votar en contra, e incluso si ambas cámaras del Congreso estadounidense confirmaran esta resolución, Trump aún puede vetarla y obligar a una mayoría calificada a certificarla, algo que los demócratas están lejos de tener.

Los cinco republicanos que se sumaron a los 45 demócratas para iniciar la discusión sobre limitar las acciones de Trump en Venezuela fueron Rand Paul, de Kentucky; Josh Hawley, de Missouri; Susan Collins, de Maine; Lisa Murkowski, de Alaska; y Todd Young, de Indiana.

El Senador Rand Paul, republicano pero uno de los principales críticos de la intervención militar de EU en Venezuela, dijo en el pleno ante la prensa que la votación del Senado de este jueves envía una "clara señal" de que solo el Congreso puede avalar que el país vaya a la guerra. Además, calificó el secuestro de Maduro como un "acto de guerra".

Luego, en una entrevista con la cadena WHAS11, Paul ahondó: "En algún momento, el Congreso tendrá que pronunciarse y decir [a Trump]: ‘No, no puede hacer esto’”. “Podría desatarse una crisis constitucional si ignora eso, pero durante la mayor parte de nuestra historia, cuando el Congreso se pronuncia y vota según su voluntad, eso suele ser lo que ocurre”, completó.