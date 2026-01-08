Delcy Rodríguez defiende negociación con EU pese a intervención y secuestro de Maduro

"Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", argumentó Delcy Rodríguez tras defender las negociaciones en materia de petróleo con Estados Unidos.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el miércoles que su país debe mantener relaciones con "todos los países de este hemisferio", luego de iniciar negociaciones con Estados Unidos (EU) en materia de petróleo, pese a la intervención de esta ultima nación en territorio venezolano y al secuestro del Presidente Nicolás Maduro, llevados a cabo el pasado 3 de enero.

"Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas en distintos mercados en el mundo, como están diversificadas nuestras relaciones geopolíticas. Y así debe ser, es lo correcto. Venezuela debe tener relaciones con todos los países de este hemisferio, como las debe tener con Asia, con África, con Oriente Próximo, con Europa", dijo Rodríguez durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031.

En este sentido, la mandataria dijo que "quienes se han excluido" de estas relaciones con Caracas son aquellos que "se han prestado para agredir a nuestro país".

"Venezuela no está en guerra. Venezuela es un país de paz que fue agredido por una potencia nuclear", expresó en referencia a la operación militar de Estados Unidos.

No obstante, Delcy Rodríguez reconoció que el ataque en Caracas dejó "una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia". Además, consideró que "no es extraordinario ni irregular" que Estados Unidos y Venezuela mantengan acuerdos económicos.

"El 71 por ciento de las exportaciones venezolanas está concentrado en ocho países, y de ese 71 por ciento, el 27 por ciento el destino es Estados Unidos", argumentó.

En el evento, la Presidenta anunció al nuevo Vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, y también reiteró el respaldo del gobierno de Venezuela para impulsar la presencia de empresas de su país en mercados internacionales.

"Los sectores productivos privados de Venezuela saben que cuentan con las políticas públicas de este gobierno para seguir impulsando la diversificación de los mercados y garantizar que la producción nacional cruce nuestra frontera", externó Rodríguez.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de que el Presidente de EU, Donald Trump, aseguró que Venezuela entregará a su país "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado". En ese marco, la petrolera estatal venezolana confirmó el inicio de negociaciones en esta materia con las autoridades del país norteamericano.

Delcy Rodríguez asume Presidencia de Venezuela

El pasado martes, la exvicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró ante el Parlamento como nueva Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.

En su discurso de juramentación, Rodríguez evocó la figura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, a quienes se refirió como "héroes secuestrados" en Estados Unidos.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica: el Presidente Nicolás Maduro y la 'primera combatiente', primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas", afirmó.

Con tono solemne, Rodríguez asumió el cargo en nombre de los venezolanos y las venezolanas, jurando por Simón Bolívar, Hugo Chávez y por su propia familia.