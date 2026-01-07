El Fiscal de Venezuela exige a Juez de EU reconocer la inmunidad de Nicolás Maduro

El funcionario venezolano denunció que el secuestro de Maduro por parte de tropas de EU constituye una violación al Derecho Internacional.

Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).- El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó el martes al Juez estadounidense Alvin Hellerstein que reconozca la inmunidad de Nicolás Maduro como Jefe de Estado y declare la falta de jurisdicción del Tribunal Federal de Nueva York que lo procesa por cargos de narcoterrorismo.

Maduro fue secuestrado el sábado pasado en un operativo militar de tropas estadounidenses y compareció el lunes ante dicha instancia, donde se declaró “no culpable” de los cargos, al igual que su esposa, Cilia Flores.

"Quiero hacer un llamado al Juez Alvin Hellerstein a que respete la legalidad internacional y proceda a reconocer la falta de jurisdicción del tribunal [...] para enjuiciar a un mandatario de una nación soberana como la patria venezolana", dijo el Fiscal en una declaración en la sede del Ministerio Público.

"El arresto es totalmente nulo, violatorio del Derecho Internacional", añadió en una declaración oficial. También mencionó que tres fiscales investigarán las muertes ocurridas durante la operación militar, aunque no precisó cifras.

El Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que soldados, miembros del equipo de seguridad presidencial y ciudadanos fueron asesinados “a sangre fría”. El gobierno cubano informó que 32 de sus oficiales murieron durante la intervención.

El funcionario pidió además a organismos internacionales pronunciarse contra lo que calificó como un "crimen de guerra" y advirtió que el Derecho Internacional está "herido de muerte" tras la intervención militar.

El Juez Hellerstein, de 92 años, interrumpió a Maduro durante la audiencia y señaló que "habrá tiempo y lugar para revisar todo esto", dejando abierta la discusión sobre la jurisdicción y la inmunidad presidencial.

Al enfrentar cargos en el sistema judicial estadounidense, Maduro contará con las mismas garantías que cualquier acusado en ese país, entre ellas el derecho a un juicio con jurado.

