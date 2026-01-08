Venezuela anuncia liberación de presos políticos; medida busca "consolidar paz", dice

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 11:59 am

Venezuela anuncia liberación de presos políticos.

Aunque el gobierno venezolano confirmó que el proceso de liberación ya comenzó, no se han dado a conocer cifras oficiales ni información detallada.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El presidente del Parlamento  de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", entre ellas ciudadanos venezolanos y extranjeros.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", señaló el también hermano de la Presidenta Delcy Rodríguez.

"Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica", añadió.

Durante su mensaje, el funcionario venezolano no detalló cuántas personas serán excarceladas ni los perfiles específicos de quienes obtendrán la libertad. Sin embargo, aseguró que la decisión no hace distinciones por motivos políticos, religiosos, económicos o sociales, y que forma parte de un proceso que ya se encuentra en marcha.

"Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera y entonamos las notas del mismo himno", declaró Rodríguez, quien expuso que la medida busca favorecer la reconciliación nacional.

También precisó que el proceso de liberación "está ocurriendo desde este mismo momento", aunque hasta ahora no se han difundido listas oficiales ni información detallada sobre las personas beneficiadas.

