Trump insiste en que cárteles gobiernan México. Y dice que los atacará “por tierra”

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 8:47 pm

Trump amenaza de nuevo a México.

Por segunda ocasión en menos de una semana, el mandatario estadounidense volvió a insistir en que el territorio mexicano es gobernado por grupos del narcotráfico.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos realizará ataques terrestres contra los cárteles de la droga que, dijo, gobiernan México.

"Vamos a empezar ahora mismo a atacar la tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México", aseveró en entrevista para Fox News.

Las declaraciones del republicano ocurren después de la operación militar del ejército estadounidense ocurrida el sábado pasado que terminó con el secuestro del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro y de su esposa Celia Flores.

Intervención militar "no es una opción": Sheinbaum

Un día después de la invasión, Trump aseguró que la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo de combatirlos y, por ello, ha rechazado que tropas estadounidenses intervengan en territorio mexicano.

"México tiene que organizarse, porque se están filtrando [los estupefacientes] desde ahí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes", declaró Trump la noche del 4 de enero ante medios de comunicación a bordo del Air Force One (el avión presidencial de EU).

El republicano afirmó que le agrada Sheinbaum y se refirió a ella como "una excelente persona", pero está asustada de los cárteles de la droga que existen en el país. Ese mismo día, la Presidenta de México afirmó que una intervención militar de Estados Unidos en el país "no es una opción" y que existe buena colaboración entre ambas naciones en materia de seguridad.

"Ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros, pero que estamos colaborando. Que lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia. Y evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos. Y ellos también deben evitar que lleguen armas a México. Y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos", apuntó.

Sheinbaum reitera postura de diálogo

Durante su conversación con medios, la Presidenta negó también que vaya a realizarse algún cambio en la política exterior con EU, pues "es un momento de colaboración en distintos temas y particularmente en el tema de seguridad".

A lo largo de la semana, la Jefa del Ejecutivo federal reiteró la misma postura. El martes, al asegurar que ve lejana una intervención, Sheinbaum cuestionó: "¿Qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Porque uno podría decir: 'Vamos a hacer un plan de seguridad nacional'. Es comunicarse, es el diálogo. Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación", dijo.

El miércoles, sobre su fórmula para llevar adelante la relación entre México y EU en medio de la crisis por el secuestro de Maduro, y las amenazas Trump, expresó: "Con principios, siendo firmes en lo que creemos, y al mismo tiempo, entendiendo, primero, que somos vecinos y siempre vamos a ser vecinos. No nos vamos a ir a ningún lado, ni ellos ni nosotros", declaró en conferencia de prensa matutina.

"Somos socios comerciales, 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Claro que buscamos una cooperación, una coordinación, con principios firmes, sin ceder en lo que consideramos que no se puede ceder, como nuestra soberanía. No hay mucho secreto en eso", destacó Sheinbaum Pardo.

Hoy, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reveló que sostuvo una llamada con Sheinbaum Pardo, en la que repudiaron los ataques a Venezuela. "También hablé por teléfono este jueves con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum. Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia", indicó Da Silva en su cuenta de X, antes Twitter.

