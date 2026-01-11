Irán quiere libertad y EU puede ayudar: Trump; gobierno iraní denuncia sus amenazas

Redacción/SinEmbargo

10/01/2026 - 8:43 pm

Trump afirmó que Irán "busca la libertad" y dijo que EU está dispuesto a ayudar, en el marco de las protestas durante las que han muerto decenas de civiles.

Mientras Trump afirmó que está listo a ayudar al pueblo de Irán que busca la libertad, el gobierno iraní envió una carta a la ONU para denunciar la injerencia y amenazas de EU e Israel.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó este sábado que el pueblo de Irán "busca la libertad", ahora más que nunca, y dijo que Estados Unidos (EU) está dispuesto a ayudarles, esto en el marco de las protestas realizadas en las principales ciudades iraníes, durante las cuales han muerto decenas de civiles.

Por su parte, el gobierno iraní envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar la injerencia y las amenazas de EU e Israel, países a los que acusó de incitar las manifestaciones con el fin de interferir en sus asuntos internos.

El mandatario estadounidense volvió a referirse a Irán en una publicación en la red Truth Social, en la cual aseguró que los ciudadanos iraníes se han movilizado en busca de su libertad, al tiempo que recalcó que EU está dispuesto a brindar su apoyo.

"Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!", publicó Trump en su cuenta de Truth Social

En días recientes, el Presidente de EU lanzó varias amenazas contra el gobierno iraní a raíz de la muerte de al menos 21 civiles civiles durante las protestas que se han registrado en las principales ciudades iraníes desde el pasado 28 de diciembre, durante las cuales se han registrado enfrentamientos entre comerciantes y fuerzas de seguridad.

Irán denuncia a EU e Israel ante la ONU

El gobierno iraní envió una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, en la que denuncia las "injerencias" y "amenazas" de Estados Unidos en coordinación con Israel en el marco de la oleada de protestas que se han producido en los últimos días.

En particular señala al Presidente Trump y al "criminal" Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por defender la necesidad de una "intervención", un "rescate" o "resultados políticos coercitivos" en una postura "evidentemente coordinada".

Teherán condena "la conducta ilegal e irresponsable de Estados Unidos en coordinación con el régimen israelí para interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitación y fomento deliberado de la inestabilidad y la violencia", según la misiva.

"Fomentan la violencia, apoyan a grupos terroristas, incitan a la desestabilización de la sociedad y aspiran a transformar las protestas pacíficas en desórdenes violentos", señaló el gobierno iraní.

Teherán advierte de que ninguna ley internacional permite a un estado "incitar a la violencia, desestabilizar sociedades o poner en marcha una ingeniería del desorden bajo el pretexto de los derechos humanos o el 'apoyo a la gente'".

La carta recuerda las sanciones contra Irán que "violan los derechos humanos fundamentales" de la población o el bombardeo de EU e Israel contra instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 que "se saldaron con más de mil 100 muertos inocentes".

El escrito está firmado por el representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Aravani, quien insta a Guterres a hacer circular este documento entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

-Con información de Europa Press

