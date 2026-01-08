Trump redobla amenazas contra Irán por protestas y de Cuba dice: "pende de un hilo"

Redacción/SinEmbargo

08/01/2026 - 4:38 pm

El Presidente Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a las autoridades iraníes con "golpear muy duro" si comenzaban a matar" manifestantes.

El republicano volvió a arremeter contra los gobiernos cubano e iraní tras la intervención del ejército estadounidense en Venezuela que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a los gobiernos de Irán y Cuba. En el primer caso advirtió con "golpear muy duro" a la nación si "comenzaban a matar manifestantes", luego de que el pasado 28 de diciembre estallaran protestas en varias localidades del país.

"Les hice saber que, si empezaban a matar gente, lo cual tienden a hacer durante sus disturbios -tienen muchos disturbios-, si lo hacen, los golpearemos muy duro", espetó el magnate republicano durante una entrevista con el presentador de radio conservador Hugh Hewitt.

Al menos 21 personas han perdido la vida desde el 28 de diciembre en medio de las protestas de comerciantes que han terminado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Según los reportes más recientes, las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego contra los manifestantes en Karaj.

En su intervención con el periodista, el mandatario dijo no estar seguro de si las recientes muertes de manifestantes en esta localidad se debieron a la acción directa de las corporaciones policiacas del país persa o si fueron ocasionadas por presuntas "avalanchas humanas" en medio del desorden represivo.

“No estoy seguro de que se pueda responsabilizar necesariamente a alguien por eso, pero han sido advertidos de forma muy contundente —más fuerte incluso de lo que estoy diciendo ahora— de que si lo hacen, van a pagar el infierno”, sostuvo.

El inquilino de la Casa Blanca alentó la ola de protestas que sacuden al país con un llamado a desafiar a las autoridades actuales.

"Deberían sentirse firmes en su deseo de libertad. Son personas valientes. Es una vergüenza lo que le ha pasado a su país. Irán fue un gran país”, señaló.

En este contexto, Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto Sha de Irán derrocado ‍por la Revolución Islámica de 1979, llamó a realizar más protestas.

"Gran nación de Irán, los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles y, como un frente unido, proclamen sus demandas. Advierto a la República Islámica, a su líder y al Cuerpo de Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) que el mundo y Presidente de EU, Donald Trump, los observan de cerca. La represión del pueblo no quedará sin respuesta", aseveró en un video publicado en su cuenta oficial de X.

Tras estas demostraciones que han desafiado el poder del gobierno que comparte el Presidente Masoud Pezeshkian y el líder supremo, Ayatola Alí Hoseiní Jamenei; las autoridades realizaron un apagón masivo de la red de internet por todo el país.

El grupo de monitorización de internet⁠ NetBlocks dijo hoy que se reportó un apagón nacional de la red en Irán, en ⁠medio de las protestas por las dificultades económicas, la inflación y el debilitamiento de la moneda nacional, el rial.

Cuba "pende de un hilo": Trump

En la misma entrevista, Donald Trump afirmó que el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel "pende de un hilo" y "está en serios problemas".

"Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (...) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años, y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca por voluntad propia", afirmó a pregunta expresa de Hewitt quien cuestionó la posibilidad de que Díaz-Canel sea derrocado.

Sobre si es momento de ejercer mayor presión a La Habana, el mandatario estadounidense respondió que no cree que pueda hacer más que "entrar y destruir el lugar". También consideró que la isla depende de los recursos venezolanos, que desde la captura de Maduro quiere que se concentren en las empresas estadounidenses.

Sus declaraciones llegan días después de que la administración Trump lanzara un ataque contra Venezuela, en el que un centenar de personas murieron y se saldó con la captura del Presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, la Primera Dama, Cilia Flores. Desde entonces, la Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, fue investida como Presidenta encargada.

-Con información de Europa Press

