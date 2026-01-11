EU eleva alerta de viaje a Venezuela y llama a sus ciudadanos a abandonar ese país

Venezuela rechazó la advertencia que emitió el gobierno de Donald Trump, ya que "se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe".

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) actualizó su alerta de viaje a Venezuela al elevarla al nivel 4, el más alto, bajo la recomendación de “no viajar” y de abandonar el país cuanto antes.

La advertencia se basó en reportes sobre la supuesta presencia de milicias armadas que estarían interceptando vehículos en busca de ciudadanos estadounidenses o personas que muestren simpatía hacia el gobierno de Donald Trump.

En el comunicado oficial, la Oficina de Asuntos Consulares alertó: "La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo inestable. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deben abandonar el país de inmediato. Antes de partir, tomen precauciones y estén atentos a su entorno".

Además, el texto señala que "se ha informado de que grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, están bloqueando carreteras y registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos”.

Entre los riesgos mencionados se incluyen: detención injusta, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente.

Venezuela acusa "fabricación de riesgo"

El gobierno venezolano rechazó tajantemente la alerta y acusó a Washington de manipular la percepción en el mundo.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que "la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe".

La Cancillería venezolana también aseguró que "Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano".