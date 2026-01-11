No más petróleo o dinero de Venezuela irá a Cuba, advierte Trump en nuevas amenazas

El Presidente de EU aseguró que la histórica relación entre Venezuela y Cuba, basada en envíos de petróleo y dinero, llegó a su fin.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, lanzó este domingo una fuerte advertencia al gobierno de Cuba al asegurar que no habrá más petróleo ni dinero procedente de Venezuela para la isla y urgió a las autoridades de La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que Cuba había dependido durante años de "enormes cantidades de petróleo y dinero" de Venezuela, a cambio de que las autoridades cubanas proporcionaran "servicios de seguridad" para los últimos dos mandatarios venezolanos. Sin embargo, el Presidente de EU aseguró que esa relación terminó.

El mandatario estadounidense reiteró el mensaje en mayúsculas en su publicación: “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!”. Después, le advirtió al gobierno cubano que, a su juicio, es fundamental alcanzar un acuerdo con su administración antes de que la situación se agrave.

Además, sostuvo que Venezuela ya no necesita a Cuba para su protección, porque ahora cuenta con EU, que tiene al "ejército más fuerte del mundo", y aseguró que su gobierno protegerá al país sudamericano en este nuevo escenario.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

"Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América para protegerlos, y los protegeremos", escribió.

Trump afirmó que la mayoría de los cubanos que brindaban servicios de seguridad en Venezuela murieron tras un ataque la semana pasada, por lo que dio por terminado el rol de Cuba en materia de seguridad.

"La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años", reiteró.

Cuba rechaza amenazas de Trump y defiende su soberanía

En respuesta a las declaraciones del Presidente estadounidense, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel criticó a Washington y rechazó cualquier intento de presión sobre la isla.

No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 11, 2026

A través de un mensaje en redes sociales, afirmó que EU "no tiene moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada". Y acusó a ese país de convertir "todo en negocio, incluso las vidas humanas".

Díaz-Canel sostuvo que las acusaciones y amenazas responden a una narrativa de confrontación y reiteró la postura de su gobierno ante los señalamientos desde Washington.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede; es agredida por EU desde hace 66 años y no amenaza: se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre", advirtió.