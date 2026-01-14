Claudio X., Lorenzo Córdova y la Marea Rosa quieren pluris y más dinero para partidos

Frente a la Reforma Electoral la oposición defiende a los plurinominales y el financiamiento para frenar la mayoría de la 4T, sin reducir el número de legisladores ni el gasto a partidos.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Ante la inminente Reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca la austeridad y la disminución de legisladores, las propuestas del magnate Claudio X. González Guajardo y de políticos y exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes de la disuelta Marea Rosa, coinciden en exigir mayores recursos públicos para los partidos políticos y la defensa de los plurinominales.

Sus planteamientos buscan además desmantelar la mayoría calificada de la 4T, garantizar mayores recursos públicos a todos los partidos sin importar la votación que obtengan e incluso cuando esta sea menor al 3 por ciento que marca la ley para mantener su registro. De igual forma amplia su presencia en medios, mientras omite deliberadamente dos exigencias ciudadanas históricas: eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

Somos MX, organización que se encuentra cerca de obtener su registro para competir en la elección de 2027 y que agrupa a exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), rechaza de plano la eliminación de las diputaciones plurinominales. Por el contrario, propone blindarlas mediante una reconfiguración del Congreso de la Unión bajo un esquema de mitades: 50 por ciento de diputaciones de mayoría relativa y 50 por ciento de representación proporcional.

Aunque incluso admite la posibilidad de reducir el número total de legisladores, condiciona cualquier ajuste a que se mantenga intacto ese equilibrio, al que presenta como un supuesto “beneficio para la representación política”, según afirmó en entrevista con SinEmbargo Rodrigo Morales, integrante de Somos MX y del equipo redactor de la propuesta.

¿Qué propone Somos MX?

Otra de las líneas centrales de esta iniciativa es flexibilizar el acceso al registro de nuevos partidos políticos mediante un esquema escalonado que, en los hechos, diluye el peso del respaldo ciudadano. La propuesta plantea separar los umbrales para acceder a la boleta electoral, al financiamiento público y a la representación legislativa, rompiendo con el requisito actual de obtener al menos 3 por ciento de la votación. Bajo este modelo, partidos que no logren ese porcentaje podrían, aun así, recibir recursos públicos para actividades básicas, incluida la formación política.

“Que sea barato entrar a la boleta”, resumió Morales, quien defendió que incluso fuerzas políticas con votaciones marginales puedan acceder a financiamiento. En su planteamiento, rebasar apenas el 2 por ciento de los votos bastaría para recibir recursos público, trasladando el riesgo político y financiero de proyectos sin respaldo social a los contribuyentes

Somos MX concentra en sus filas a figuras clave del antiguo aparato electoral, como Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE durante más de 14 años, y al exconsejero presidente Leonardo Valdés Zurita. Ambos, junto con Lorenzo Córdova —quien, según Morales, no integra formalmente la organización—, son los autores intelectuales de esta iniciativa de Reforma Electoral, aún en proceso de elaboración y con una clara impronta del modelo que rigió durante los sexenios previos a la llegada de la 4T.

Morales reconoció que el documento no constituye un proyecto de ley y que será presentado la próxima semana a la Diputada Kenia López Rabadán. Se trata, dijo, de un texto que “identifica problemas y soluciones” desde la óptica de quienes durante años administraron el sistema electoral y hoy buscan redefinirlo desde la oposición.

La iniciativa de Claudio X.

En paralelo, Claudio X. González —principal operador del fallido bloque opositor entre 2021 y 2024— ya presentó su propia propuesta de Reforma Electoral. Entre sus ejes destaca la imposición de un límite de 300 diputados aplicable a cualquier coalición política, una medida diseñada explícitamente para impedir que el Gobierno en turno alcance la mayoría calificada en el Congreso, como ocurrió en el pasado proceso electoral, cuando la coalición oficialista logró aprobar reformas sin necesidad de negociar con la oposición.

La iniciativa de González también plantea incrementar el financiamiento público a los partidos políticos sin considerar su desempeño electoral. De acuerdo con el proyecto, el 50 por ciento del financiamiento se distribuiría de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas, mientras que el resto se asignaría conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección previa, un esquema que, en los hechos, garantiza recursos a partidos con escaso respaldo ciudadano y refuerza la dependencia de la oposición del presupuesto público.

“Por ello, se propone que, el límite de 300 diputaciones por ambos principios previsto en la fracción IV del artículo 54, se aplique también cuando un partido haya competido en coalición en más del 50 por ciento de los distritos, y que ningún partido o coalición pueda exceder en más de un punto su porcentaje de votación total. Esta adecuación hace operativos los principios del artículo 54 frente a la realidad contemporánea de coaliciones, cerrando la puerta a mayorías que surgen del registro cruzado de candidaturas de mayoría relativa y de posteriores reacomodos de bancada, ” se lee en la propuesta.

En cuanto a la presencia en medios digitales, radio y televisión durante las campañas políticas, la propuesta de la agrupación membrete de Claudio X González, es que todos los partidos tengan los mismos espacios y tiempo, incluso los nuevos que no tienen representación legislativa.

“A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión el porcentaje igualitario”, proponen.

Para actividades específicas de educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales— actualmente se distribuye una parte igualitaria, 30 por ciento , y otra proporcional al voto obtenido, 70 por ciento.

No obstante, la propuesta de Salvemos México “sugiere que todo ese rubro se reparta de forma igualitaria entre todos los partidos, eliminando la porción proporcional vinculada a votos.

“El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El cual se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, entre todos los partidos”, plantea.

Por otra parte, también en cuanto a los candidatos independientes, proponen que se les otorgue financiamiento público para gastos de campaña en un porcentaje no menor al 20 por ciento del tope de gastos de campaña para cada cargo.

Una de nuestras propuestas es clara: si se demuestra que un partido político obtuvo recursos de la delincuencia organizada, debe perder su registro.

¿Morena está de acuerdo con esta medida? #SomosMx

📹 @acostanaranjo pic.twitter.com/G7pz0P6Ukm — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) January 11, 2026

El INE, a favor de preservar las plurinominales

Por otra parte, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) entregaron sus propias propuestas de reforma electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, el pasado lunes 12 de enero, durante un acto formal en la sede del instituto.

En un documento extenso, posteriormente difundido en la página oficial del INE, el órgano electoral plantea múltiples y diversos puntos, pero en cuanto a los temas de debate mediático, se pronunció por mantener las diputaciones plurinominales, revisar la integración del Congreso y ajustar las reglas de financiamiento político.

“Hay que fortalecer al Instituto Nacional Electoral en su autonomía, claro, en el respeto que se merece en el aspecto presupuestal. Es, por supuesto, una petición que hay que hacer: hay que fortalecerlo en su independencia, pero fundamentalmente hay que fortalecerlo en la capacidad técnica y para eso los análisis hablan no siempre de disminuir. Hay áreas en las que tendríamos que crecer, como el área de fiscalización, por ejemplo, y hay otras que tendríamos que revisar qué sucede. Ese es el valor de los documentos que hoy estamos entregando desde la perspectiva y el conocimiento de quienes llevamos a la práctica todo lo que una reforma electoral implica”, indicó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, durante la reunión con Pablo Gómez en la que entregaron sus propuestas.

Preservar y fortalecer el principio de representación proporcional, es una de los planteamiento que se ven en el documento del INE, en el cual, argumenta que eliminar las diputaciones plurinominales o sustituirlas por otros mecanismos podría profundizar la distorsión en la integración de la Cámara de Diputados.

“Se recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional. Su eliminación o sustitución por el principio de primera minoría podría causar mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, afectando a los partidos más pequeños”, señala el texto.

Incluso, el instituto propone valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura, para que los votos se reflejen de manera más fiel en la asignación de escaños.

“Si la crítica a los legisladores ‘plurinominales’ es que las cúpulas partidistas (y no los electores) deciden las candidaturas ganadoras, se sugiere valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura, en el cual cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos”, expone la propuesta. Bajo ese esquema, agrega, se utilizarían listas abiertas, en las que “el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto”.

El consejero Jaime Rivera Velázquez, durante el evento, señaló que una reforma electoral debe ampliar y reforzar la representación de la pluralidad política, cuidar la equidad de la contienda y respetar la autonomía del INE, fortaleciendo el liderazgo de su Presidencia.

El tema de la sobre representación es otro aspecto que el INE, al igual que la oposición, también retoman. Para el órgano electoral es necesario ajustar el límite constitucional de la sobrerrepresentación:

“En los últimos procesos electorales se ha evidenciado una creciente distorsión en la integración de la Cámara de Diputados, producto de estrategias de coalición que permiten a ciertos partidos incrementar su representación más allá de lo que corresponde a su votación efectiva. Se sugiere revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación, con miras a reducir el margen permitido y asegurar una correlación más justa entre votos obtenidos y escaños asignados”, señala el documento.

En materia de financiamiento para los partidos, el órgano electoral sostiene que debe garantizarse un monto suficiente tanto para los partidos como para las autoridades electorales, en particular para asegurar la supervivencia de las fuerzas políticas más pequeñas y la organización de elecciones íntegras.

“Reducirlo no resuelve un problema real de gasto”, argumenta el instituto, al precisar que el financiamiento anual del INE representa entre el 0.2 y el 0.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que el de los partidos equivale al 0.08 por ciento.

En lugar de recortes, según propone, se debería de revisar la fórmula de asignación de recursos con criterios de racionalidad presupuestaria y fortalecer la fiscalización.

“Si el problema es la eficiencia del gasto o el descontento con el desempeño de los partidos, entonces se podrían aprovechar las ventajas de la tecnología, fortalecer el sistema de fiscalización o vincular la fórmula de financiamiento de partidos al grado de descontento ciudadano”, plantea el documento, sin poner en riesgo la existencia de partidos minoritarios ni la calidad de las elecciones.

Las y los consejeros también presentaron propuestas específicas sobre la elección del Poder Judicial, entre ellas separar temporalmente esos comicios de las elecciones ordinarias, prohibir la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas judiciales y establecer un calendario propio, con campañas en agosto y septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre.

Uno de los planteamientos que más llamó la atención es que el INE propone permitir el uso de financiamiento privado para las candidaturas judiciales.

“Se propone realizar una modificación al párrafo 7 del artículo 96 de la Constitución para permitir el uso de financiamiento privado para las candidaturas del Poder Judicial y no solo el uso de recursos personales. Esto porque las candidaturas tienen que valerse de sus propios recursos para cubrir los gastos que realicen para promocionar sus candidaturas, recursos que pueden ser muy dispares dependiendo de las personas candidatas, por lo que en principio no se garantiza un piso parejo”, se lee en la propuesta.

Hay otros aspectos y medidas que el INE también propuso, entre ellas, incorporar el uso de inteligencia artificial para la fiscalización de recursos, la supervisión de plataformas digitales, redes sociales e influencers, así como regular el uso de activos virtuales, como criptomonedas, en el financiamiento electoral. En materia de paridad de género, propone destinar de manera obligatoria el 50 por ciento del financiamiento de campaña a candidatas mujeres, tipificar la violencia digital contra mujeres en el ámbito electoral y crear una defensoría especializada para víctimas de violencia política de género.

¿Y la propuesta de la 4T?

Por parte del oficialismo aún no hay una propuesta definida, pues el proyecto aún no ha quedado claro. Hoy miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbuam se reunirá con la Comisión Especial encargada de realizar la propuesta y que la próxima semana quizá se podría informar. Vale señalar que el pasado 7 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informaba que la iniciativa de Reforma Electoral aún sigue en proceso de elaboración y que en los próximos días continuará el trabajo con legisladores para definir plazos de discusión, pero destacó que ya existen coincidencias claras en algunos puntos.

Sheinbaum explicó que entre los planteamientos presentados en los foros ciudadanos y en el primer borrador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se identificaron propuestas similares en tres temas: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de organización de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados.

Cuestionada sobre cuándo pudiera ser presentada, la Presidenta dijo que aún no hay una fecha. Incluso cuando se le preguntó sí sería en la primera quincena de enero, como lo mencionó el coordinador de diputados Ricardo Monreal, quien dijo que ya tenía una ruta de la agenda y que la reforma podría ser aprobada en marzo, la mandataria recalcó que el proyecto aún no está listo.