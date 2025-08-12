Expresidentes del IFE-INE pueden participar en la Reforma pero no son especiales: CSP

Sheinbaum Pardo insistió en que todos tienen derecho a participar y que habrá consultas respecto a la Reforma Electoral. No obstante, acusó que “ellos se sienten superiores, que están por encima del pueblo de México, que debe considerarse su opinión como algo especial”, pero recalcó que no es así.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo la mañana de este martes que tanto en los foros y debates de consulta para la Reforma Electoral “se considerará a todos por igual”; y que los expresidentes del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del ahora Instituto Nacional Electoral (INE), y la oposición podrán participar, “pero igual que los demás”, pues consideró que algunos opositores “se sienten superiores” y actúan “como si fueran una élite” al anunciar que presentarán su propia propuesta.

“Pueden participar. Nadie les niega la participación, pero ¿por qué ellos van a presentar una propuesta como si fueran una élite? No. Ellos son como todos los demás. Todos somos iguales, cada uno con una responsabilidad distinta”, expresó durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo insistió en que todos tienen derecho a participar y que habrá consultas respecto a la Reforma Electoral. No obstante, acusó que “ellos se sienten superiores, que están por encima del pueblo de México, que debe considerarse su opinión como algo especial”, pero recalcó que no es así.

La mandataria insistió en que ex consejeros, e integrantes de la oposición pueden participar como cualquiera, ya que ni son más ni son menos, como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué puede incluirse”.

Además, La presidenta destacó particularmente los casos de Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, de quienes dijo que “llama la atención que hablen de autoritarismo, que digan que México ya es autoritario y que la reforma representa hacer a México más autoritario. ¿Qué evidencia tienen de que hay autoritarismo en México?”. Señaló que, para ellos, la aprobación de la reforma judicial sería esa evidencia: “Eso llama la atención”.

También reprochó que “como es posible que Lorenzo hable de autoritarismos cuando él, de forma autoritaria y despectiva, se refirió a indígenas”. Además, recordó que nunca se cuestionó la compra de votos de 2012, ni casos como “los amigos de Fox” o “Pemex Gate”.

Defendió la reforma electoral, de la cual, dijo que la la intención del gobierno es reducir los costos de las elecciones:

“Lo que nosotros queremos es que no le cueste tanto al pueblo las elecciones, no tienen por qué costar tanto”. Añadió que los partidos políticos —“desde Morena y hasta el PRI”— reciben recursos públicos no solo para procesos electorales, sino también para su operación ordinaria, “me refiero a prebendas, salarios que han tenido desde hace mucho tiempo y de paso los pluris, que la lista de pluris se ha convertido en el reparto interno de puestos para las cúpulas de los partidos políticos”.

Sheinbaum afirmó que la propuesta de su gobierno busca que haya una representación real del pueblo, “finalmente esta es la definición de la democracia. ¿Ellos son más que otros? No”.