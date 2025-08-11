Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se busca que "participe el mayor número de personas posible", por lo que se harán foros en distintas entidades de la República y se habilitará una plataforma para expresarse también por Internet. "Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores, si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, pero sí como personas", subrayó.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó la mañana de este lunes cómo trabajará este equipo para "forjar un sistema en el que todas y todos ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia", pues "las normas que rigen las consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos, y la institución y organización de las autoridades electorales permanecen igual en la Constitución y en las leyes", lo que ya "no es congruente con la situación política actual del país".

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que "México ha entrado en un proceso de grandes cambios", donde "el protagonista central de esta transformación es y ha sido el pueblo", y "viejas formas de ejercer el poder y llevar a cabo la lucha política han dejado de tener vigencia". "La ciudadanía ha llegado a tener la influencia decisiva sobre el curso del país. Los cambios han abarcado el carácter social del Estado y la ampliación de la libertad política de todos los ciudadanos y las ciudadanas", destacó.

Gómez Álvarez recordó que "en los años recientes se ha reformado la Constitución de la República con el objeto de reconocer nuevos derechos, tanto sociales como políticos, para fortalecer la soberanía nacional y la rectoría del Estado en sectores estratégicos". "En consecuencia, se han emitido numerosos decretos legislativos mientras se ha abierto un proceso de modificación de la estructura y del objeto del gasto público", añadió.