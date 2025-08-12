Sheinbaum da inicio a trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, creada por instrucciones de la Presidenta Sheinbaum, llevará a cabo distintas acciones para consultar a la ciudadanía y diseñar la iniciativa.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó este lunes en la reunión para instalar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará a cargo de la elaboración de la iniciativa.

Dicha comisión será encabezada por Pablo Gómez, y estará integrada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, José Antonio Peña Merino, Ernestina Godoy Ramos, Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea​​.

"Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia", destacó la Jefa del Ejecutivo en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter.

Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia. pic.twitter.com/JiWfgUeWjK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 11, 2025

La primera reunión de la Presidenta Sheinbaum con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se llevó a cabo en Palacio Nacional y estuvieron presentes las y los siete integrantes que la conforman.

Dicha comisión fue creada por instrucciones de la Jefa del Ejecutivo con el propósito de consultar y analizar las propuestas de la ciudadanía acerca de temas como: el régimen de partidos, el voto electrónico, los recursos para campañas, la representación proporcional, el voto en el exterior y el financiamiento a partidos.

¿Cómo trabajará la Comisión para la Reforma Electoral?

La Presidenta Sheinbaum detalló que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo foros de consulta en las todas las entidades del país para conocer la opinión de las y los ciudadanos sobre distintos temas relacionados con el sistema electoral y partidos políticos, además de que también será posible participar a través de Internet.

El titular de la comisión, Pablo Gómez, indicó que todas las opiniones y propuestas de la ciudadanía que sean recabadas durante las consultas serán analizadas y tomadas en cuenta para el diseño de la iniciativa de Reforma Electoral.

Destacó que todos los sectores de la población están invitados a participar, lo que incluye a la ciudadanía en general, organizaciones civiles, partidos políticos, comunidades indígenas, instituciones educativas, analistas políticos, organizaciones de migrantes, así como de órganos electorales.