Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- Un manifestante perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir el impacto de un proyectil no letal que disparó a corta distancia un agente federal durante una protesta contra ICE en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Familiares y otros manifestantes denunciaron este martes el incidente, que dejó a la víctima, identificada como Kaden Rummler, de 21 años, ensangrentada y con heridas graves que le ocasionaron la pérdida de la visión del ojo izquierdo.

La lesión del manifestante ocurrió la noche del viernes 9 de enero afuera del edificio federal de inmigración en Santa Ana, durante una protesta por la muerte de Renee Good a causa de balazos de un agente de inmigración en Minneapolis.

21-yr-old Kaden Rummler was shot in the face by an officer and then dragged like trash. He is now permanently blind in his left eye. pic.twitter.com/sM0ag8nJtC — Angel Jones, PhD (@AngelJonesPhD) January 14, 2026

En la protesta en Santa Ana participaron cientos de personas, y al anochecer un grupo pequeño permanecía en el exterior del edificio federal manifestándose contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un momento, los asistentes comenzaron a quemar lo que parecía una bandera estadounidense mientras gritaban: “¡Justicia para Renee Good!”.

Las personas subieron las escaleras de la plaza, donde se encontraban varios agentes con equipo antidisturbio, quienes comenzaron a intentar hacer retroceder a los manifestantes.

Instantes después, cuando dos oficiales detienen a uno de los manifestantes, otras personas se acercan a las autoridades, entre ellas la víctima, identificada por familiares como Kaden Rummler, quien recibe en el ojo izquierdo el impacto a corta distancia de un proyectil no letal.

Rummler se llevó una mano al rostro mientras caía al suelo, mientras otros manifestantes gritan a los oficiales que lo dejen en paz. Sin embargo, uno de los agentes sujetó a la víctima y la arrastró hacia el interior del edificio federal.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que el grupo de manifestantes eran alborotadores violentos y mencionó que dos oficiales sufrieron heridas, sin dar detalles sobre el tipo de lesiones de los agentes ni de Rummler.

