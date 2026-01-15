Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

La Opinión

15/01/2026 - 4:56 am

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.

La lesión de Kaden Rummler ocurrió la noche del viernes 9 de enero afuera del edificio federal de inmigración en Santa Ana, durante una protesta por la muerte de Renee Good a causa de balazos de un agente de inmigración en Minneapolis.

Por Ricardo Roura

Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- Un manifestante perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir el impacto de un proyectil no letal que disparó a corta distancia un agente federal durante una protesta contra ICE en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Familiares y otros manifestantes denunciaron este martes el incidente, que dejó a la víctima, identificada como Kaden Rummler, de 21 años, ensangrentada y con heridas graves que le ocasionaron la pérdida de la visión del ojo izquierdo.

La lesión del manifestante ocurrió la noche del viernes 9 de enero afuera del edificio federal de inmigración en Santa Ana, durante una protesta por la muerte de Renee Good a causa de balazos de un agente de inmigración en Minneapolis.

En la protesta en Santa Ana participaron cientos de personas, y al anochecer un grupo pequeño permanecía en el exterior del edificio federal manifestándose contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un momento, los asistentes comenzaron a quemar lo que parecía una bandera estadounidense mientras gritaban: “¡Justicia para Renee Good!”.

Las personas subieron las escaleras de la plaza, donde se encontraban varios agentes con equipo antidisturbio, quienes comenzaron a intentar hacer retroceder a los manifestantes.

Instantes después, cuando dos oficiales detienen a uno de los manifestantes, otras personas se acercan a las autoridades, entre ellas la víctima, identificada por familiares como Kaden Rummler, quien recibe en el ojo izquierdo el impacto a corta distancia de un proyectil no letal.

Rummler se llevó una mano al rostro mientras caía al suelo, mientras otros manifestantes gritan a los oficiales que lo dejen en paz. Sin embargo, uno de los agentes sujetó a la víctima y la arrastró hacia el interior del edificio federal.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que el grupo de manifestantes eran alborotadores violentos y mencionó que dos oficiales sufrieron heridas, sin dar detalles sobre el tipo de lesiones de los agentes ni de Rummler.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

