La ONU pide a EU una "investigación independiente" sobre la muerte de Nicole Good

Las Naciones Unidas reclamó este martes a Estados Unidos que abra una "investigación independiente" en torno a la muerte de Renee Nicole Good en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un incidente que derivó en acusaciones por parte de las autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos elementos.

Las autoridades del estado de Minnesota presentaron ayer una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar el despliegue de agentes federales en su capital, Minneapolis.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó este martes a Estados Unidos (EU) que abra una “investigación independiente” en torno a la muerte de Renee Nicole Good en la ciudad de Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), un incidente que derivó en acusaciones por parte de las autoridades locales contra el organismo y contra la Casa Blanca, que defendió la actuación de estos elementos.

El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence, recalcó que el organismo “toma nota” de la investigación abierta por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) e insistió en “la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente” en torno al caso.

“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el uso intencional de la fuerza letal sólo es permisible como una medida de último recurso frente a un individuo que representa una amenaza inminente para la vida”, recordó, antes de pedir a “todas las autoridades” que “adopten medidas para reducir las tensiones y evitar una incitación a la violencia”.

Renee Good, de 37 años, fue baleada por un agente del ICE cuando se encontraba al volante de su vehículo. La Casa Blanca afirmó que la mujer intentó atropellar a los agentes; sin embargo, esta versión fue rechazada por el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a la luz de los videos grabados por varios testigos, en los que se observa que la víctima no impacta con ninguna persona mientras intenta alejarse de la zona.

Nuevo VIDEO muestra perspectiva del agente de ICE que disparó a Nicole Good.
Tras el asesinato de Good, la ONU insistió en “la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente” en torno al caso. Foto: Captura de pantalla

Minnesota demandan detener el despliegue de agentes federales

Las autoridades del estado de Minnesota presentaron ayer una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar el despliegue de agentes federales en su capital, Minneapolis.

Así lo anunció el Fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, en una conferencia de prensa en la que denunció una “invasión federal de las Ciudades Gemelas” por parte del Gobierno federal. “Esto tiene que parar”, declaró, un día después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenara el envío de “cientos” de agentes federales adicionales para permitir que el ICE y la Patrulla Fronteriza operen “de forma segura”.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, incluye como demandantes a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, y señala como acusados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Alegamos que el evidente ataque contra Minnesota por nuestra diversidad, nuestra democracia y nuestras diferencias de opinión con el Gobierno federal constituye una violación de la Constitución y de la ley federal”, agregó el Fiscal Ellison.

Por su parte, el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien también participó en la conferencia de prensa, calificó el despliegue de agentes federales de migración en la ciudad como “tremendamente desproporcionado”, al asegurar que “a veces hay hasta 50 agentes arrestando a una sola persona”.

En ese sentido, advirtió que “las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, de comprar o de buscar atención médica; las llamadas al 911 han aumentado y los recursos policiales están realmente al límite”.

La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a la denuncia llegó a través de su vocera, Tricia McLaughlin, quien acusó al Fiscal Ellison de “priorizar la política sobre la seguridad pública” y defendió que el objetivo de las medidas antimigratorias de Trump es “proteger al pueblo estadounidense y hacer cumplir la ley, sin importar quién sea el Alcalde, el Gobernador o el Fiscal general del estado”.

Además, una portavoz de la Casa Blanca señaló, en declaraciones recogidas por la cadena NBC News, que “esta maniobra patética sólo demuestra que los demócratas siempre priorizan a los criminales ilegales por encima de los estadounidenses trabajadores”.

La demanda se presenta después del anuncio, realizado el viernes pasado, del envío a Minneapolis de mil agentes del ICE, que se sumaron a los dos mil 100 previamente desplegados, y en medio de protestas por la muerte, días antes, de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente del ICE. Washington aseguró que el agente actuó en defensa propia y acusó a la víctima de cometer un acto de “terrorismo doméstico”.

-Con información de Europa Press.

