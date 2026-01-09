Las protestas contra el ICE se extienden en todo EU tras el asesinato de Renee Good

El asesinato de Renee Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis, en el norte de EU, durante un operativo migratorio, ha desatado la condena de una parte de la sociedad estadounidense, que ha salido a las calles en varias ciudades a lo largo y ancho del país.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– No solamente es la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos (EU), sino en urbes de todos los rincones del país donde miles han salido a marchar en las últimas horas, comenzando el miércoles, y con manifestaciones citadas para este jueves, en condena por el asesinato de una mujer a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo migratorio.

Todo comenzó en la propia Minneapolis, apenas a unas cuadras de distancia de donde el afroamericano George Floyd fue víctima de la brutalidad policiaca: murió asfixiado, sometido por el agente Derek Chauvin, en un caso que desató una serie de protestas masivas en todo EU a lo largo de 2020, el año de la pandemia. En la misma ciudad, miles se congregaron ayer y lo harán hoy de nuevo por el asesinato de Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, identificada como la mujer que falleció el miércoles luego de que un agente del ICE le disparara a muerte.

Protest against ICE murder growing at 34th and Portland in Minneapolis. Chinga la migra. pic.twitter.com/lqeOb6uJUL — Dj Adam (@DjChimp) January 7, 2026

El miércoles por la tarde y noche docenas de ciudadanos salieron a las calles de Minneapolis para exigir justicia, luego que de el Presidente Donald Trump acusó a la mujer de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial del ICE" que disparó "en defensa propia". Los videos del asesinato muestran que la mujer en ningún momento buscó atacar a los agentes migratorios, y estos mismos agentes nunca vieron su vida peligrar, una de las pocas razones para el uso de armas permitido.

El miércoles, cientos de manifestantes en contra del ICE se congregaron en la ciudad de Nueva York. En el Bajo Manhattan, protestaron por las tácticas de "La migra". Los neoyorkinos, que han sufrido las redadas con mayor intensidad que casi en todo el resto del país, han equiparado al ICE con la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi.

BREAKING: Tonight, cities across the country erupted in protest against ICEpic.twitter.com/CngPJd6AfE — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 8, 2026

De Nueva York a California

Este jueves, los manifestantes se congregarán en la Plaza Foley, donde se encuentran los principales edificios del gobierno, incluida la Plaza Federal, uno de los edificios que se ha convertido en el epicentro de la batalla migratoria porque ahí es donde se llevan a cabo las audiencias de migrantes y donde el ICE ha centrado sus esfuerzos para capturar a personas sin papeles.

Al otro lado del país, en la Costa Oeste, en California, se han congregado cientos de personas en ciudades como San Diego, Los Ángeles, que en 2025 sufrió intensamente las redadas del ICE, así como San Francisco. Ahí, uno de los manifestantes señaló: "Minneapolis está sufriendo hoy y los lloramos", de acuerdo con la cadena ABC7 News.

Anti-ICE protests in NYC this morning, ahead of DHS Sec Kristi Noem’s scheduled press conference today at iCE headquarters there. pic.twitter.com/tZzTQ8rEKE — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 8, 2026

En los estados de la frontera sur también se han organizado protestas, sobre todo en el estado de Texas, incluidas las ciudades de Austin, Dallas y San Antonio, donde los manifestantes se reunieron desde el miércoles por la noche. "Estamos aquí hoy para exigir justicia para Renee Good", dijo la manifestante Destiny Peña a la cadena KSAT. Otros señalaron que los operativos del ICE son tan terroríficos que este tipo de casos iban a ocurrir eventualmente.

Este jueves, decenas de manifestantes se congregaron frente a un edificio federal en las afueras de Minneapolis, donde el ICE ha colocado su cuartel central para llevar a cabo las redadas migratorias en la ciudad más grande de Minnesota. Las consignas: "Fuera ICE", "¡Váyanse a casa, nazis!" y "Púdrete ICE", entre otras, de acuerdo con los reportes de los medios locales. Los manifestantes recibieron gas lacrimógeno en respuesta por parte de los agentes del ICE.

NOW: Protesters are outside the Federal Building in Los Angeles to demand justice for Renee Nicole Good. ABOLISH ICE! pic.twitter.com/iMpyQpupCF — CODEPINK (@codepink) January 8, 2026

“Deberíamos estar horrorizados”, le dijo a The Associated Press Shanta Hejmadi, que marchó este jueves. "Deberíamos entristecernos de que nuestro gobierno esté librando una guerra contra nuestros propios ciudadanos. Deberíamos salir y decir no. ¿Qué más podemos hacer?”, añadió.

En la ciudad de Atlanta, en Georgia, ubicada en el sur de EU, este jueves marcará la segunda noche de protestas contra el ICE. Lo mismo ocurre en Greenville, Carolina del Sur, donde docenas de personas cantaban "Abolan a ICE" y "ICE vete de mi ciudad". Medios locales indican que este jueves tanto la entidad como su vecina, Carolina del Norte, casa de millones de migrantes, serán escenario de más manifestaciones ante el asesinato de Renee Good.

I’m on the ground in Minneapolis for @realDailyWire. This AM one of the organizers, in an @AFLCIO vest, thought I was part of the group. “Did everyone get the message we’re moving out?” I said no “We are moving out. We hit our goal time.” Goal time. This is not organic. pic.twitter.com/833pp3EmNR — Brecca Stoll (@breccastoll) January 8, 2026

En todas las regiones, los ciudadanos han decidido protestar. También lo harán este jueves por la tarde en la progresista ciudad de Burlington, en Vermont, en el noreste del país, cerca de la frontera con Canadá, donde los ciudadanos denuncian que las audiencias de deportación han aumentado sustancialmente ante las redadas de "la migra", y han pedido que estos agentes abandonen su estado.

Investigación sobre asesinato está siendo bloqueada, denuncian en Minnesota

Drew Evans, el superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, aseguró este jueves que su agencia se había retirado de la investigación de la muerte de Renee Nicole Good porque las agencias federales estaban negando a los investigadores de Minnesota el acceso a las pruebas del tiroteo mortal que cometió el agente del ICE.

"Sin acceso completo a las pruebas, los testigos y la información recopilada, no podemos cumplir con los estándares de investigación que exigen la ley de Minnesota y el público”, declaró Evans en un comunicado.

La Secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, Kristi Noem, respondió que "no los han excluido". "No tienen jurisdicción en esta investigación", aseguró la funcionaria, que ha defendido la actuación del ICE a pesar de las imágenes virales del hecho e incluso ha indicado que se trató de un "ataque de terrorismo doméstico" contra los agentes migratorios.

El gobierno de Trump cierra filas con el ICE y señala a la "izquierda radical"

Y es que, a pesar del escándalo que causó este asesinato en la sociedad estadounidense, el gobierno de Trump y el Presidente mismo han respaldado al ICE y han tergiversado la situación que desató todo.

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una alborotadora profesional, y la persona que conducía el auto se comportó de manera muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien aparentemente disparó en defensa propia”, manifestó Trump en Truth Social el miércoles.

El mandatario, quien señaló que el agente se encuentra “recuperándose” en el hospital, cuando en los videos se nota contento y caminando sin problemas luego de atacar a la mujer, declaró que, aunque “la situación está siendo analizada en su totalidad”, la razón por la que ocurren estos “incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca” a las fuerzas de seguridad “a diario”.

Por su parte, Noem calificó el miércoles el incidente de "acto de terrorismo doméstico" durante una visita en Texas, pues afirmó que una mujer que intentó atropellar y embestir con su vehículo a los agentes.

"Uno de nuestros agentes actuó rápidamente y de manera defensiva, disparó, para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor", aseguró.

Este jueves, el Vicepresidente de EU, JD Vance, calificó los hechos de Minnesota como "un ataque a las fuerzas del orden federales", cuando las imágenes muestran claramente que el ataque fue realizado por el agente del ICE que disparó a matar a la madre de familia Renee Good.