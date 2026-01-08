VIDEOS ¬ Miles piden justicia por Renee Good, madre abatida por el ICE en Minneapolis

Redacción/SinEmbargo

07/01/2026 - 9:57 pm

La madre de la víctima, Donna Ganger, reveló que la mujer vivía en las Ciudades Gemelas con su pareja y calificó como "una estupidez" que la mataran. 

Los Ángeles/Ciudad de México, 7 de enero (La Opinión/SinEmbargo).- Como Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, fue identificada la mujer que falleció este miércoles 7 de enero luego de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparara a muerte durante un operativo al sur de Minneapolis. La familia recibió la notificación de su muerte durante la mañana y expresó su consternación por lo ocurrido.

La víctima fue identificada por su madre, Donna Ganger, quien señaló que la mujer vivía en las Ciudades Gemelas con su pareja. “Es una estupidez que la mataran”, dijo en declaraciones al Minnesota Star Tribune.

“Probablemente estaba aterrorizada. No es parte de nada de eso en absoluto”, señaló, refiriéndose a los manifestantes que se enfrentaron a los agentes de ICE. Sobre la personalidad de Renee, su madre la describió como “una de las personas más amables que he conocido, sumamente compasiva, que cuidaba de personas toda su vida”.

De acuerdo con el medio estadounidenses, Good tuvo un hijo con su exmarido, Timmy Ray Macklin Jr. quien falleció en 2023. Su padre, Timmy Ray Macklin Sr., declaró al medio que el niño de seis años ya no tiene a nadie más en su vida. "Conduciré. Volaré. Para ir a buscar a mi nieto", dijo al diario.

Previamente, el concejal de Minneapolis, Jason Chavez, confirmó a ABC News que Good era ciudadana estadounidense. También afirmó que actuaba como "observadora" y "vigilaba a nuestros vecinos inmigrantes". El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, afirmó que no había indicios de que Good fuera objeto de una investigación migratoria.

Cientos protestan contra el ICE por muerte de Renee Nicole Good

Decenas de ciudadanos salieron esta noche a las calles de Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota, para exigir justicia por el asesinato de Renee Nicole Good a manos del ICE, luego que de el Presidente Donald Trump acusó a la mujer de ser una "agitadora profesional" por "agresivamente atropellar a un oficial del ICE" que disparó "en defensa propia".

Al grito de “Fuck Ice”, los manifestantes hicieron oír su malestar por las acciones de los agentes de migración y contra el mandatario estadounidense.

Ante la indignación que ha generado el caso, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, llamó a los estadounidenses a salir a las calles para manifestarse pacíficamente contra las acciones del ICE y activó una emergencia nacional en el estado.

"Si estás en Portland, Los Ángeles, Chicago o en cualquier otro lugar donde vayan a ser los próximos, acompáñanos. Apóyanos en la lucha contra esto", expresó.

Aunque Walz reconoció el enojo de la población, pidió que las protestas se realicen de manera pacífica.

“Entiendo su enojo. Yo también estoy enfadado. No podemos darles lo que quieren”, declaró durante una conferencia de prensa.

Además, aseveró que “Minnesota no permitirá” que su comunidad sea utilizada como arma en una disputa política nacional, y aseguró que no caerán en provocaciones.

“De ahora en adelante, tengo un mensaje muy simple: no necesitamos más ayuda del Gobierno federal. Donald Trump y Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional), ya han hecho suficiente”, concluyó

Versiones encontradas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que la mujer murió luego de intentar atropellar a agentes federales y que el oficial disparó en defensa propia. Sin embargo, las versiones locales y los videos difundidos públicamente contradicen esa narrativa.

Testigos grabaron a los agentes rodeando el vehículo mientras la conductora retrocedía y aceleraba, pero no hay evidencia clara de que el auto fuera dirigido hacia los oficiales. Se observan al menos dos o tres disparos mientras el vehículo se mueve, y la policía local señaló que la víctima bloqueaba la vía y no estaba bajo investigación.

El Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó la versión oficial y calificó el hecho como un uso imprudente del poder que resultó en la muerte de una persona, señalando que la mujer “no estaba atacando a los agentes”.

Frey hizo un llamado contundente a ICE para que abandone la ciudad: “¡No los queremos aquí! Su presencia no crea seguridad, sino sufrimiento y familias destrozadas”.

-Con información de Erika Hernández

