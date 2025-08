CLOSE UP ¬ La crueldad del ICE tiene dos nombres: uno es obvio, el segundo es Stephen

Stephen Miller sobrevivió a las turbulencias del primer Gobierno de Trump. En los últimos cuatro años se preparó para el regreso a la Casa Blanca. El día de hoy, es el artífice de la política migratoria de Estados Unidos.

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– En menos de una década Stephen Miller ha pasado de ser un miembro del personal del Senado que enviaba correos electrónicos a los periodistas a altas horas de la noche con historias sobre inmigrantes que cometían delitos a una de las personas más poderosas de Estados Unidos, el hombre que ha delineado la política migratoria de Donald Trump.

Después de que Trump ganó las elecciones en noviembre, Miller trasladó a su familia a Palm Beach, Florida, y desempeñó un papel importante en la transición, según The New York Times. Él es de hecho el autor de varias órdenes ejecutivas antiinmigración que incluyen la eliminación de la ciudadanía por nacimiento; la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras; y el restablecimiento del Título 42, que permite a Estados Unidos cerrar la frontera con México.

The New York Times expuso hace unos días en un amplio artículo de Jason Zengerle cómo Miller trabajó en los 4 años del Gobierno de Joe Biden en un grupo llamado America First Legal, uno de los varios grupos de reflexión y talleres políticos creados por antiguos ayudantes de Trump, como el Center for Renewing America, fundado por el ex director de presupuesto Russell Vought; el America First Policy Institute, creado por la ex asesora de política interior Brooke Rollins; y el Project 2025 de la Heritage Foundation, dirigido por Paul Dans, quien trabajó en la Oficina de Administración de Personal con Trump.

En este centró descubrió la Ley de Enemigos Extranjeros, la cual elogió como algo “que ha estado en los libros desde el gobierno de John Adams y que te permite deportar a cualquier extranjero de 14 años o más sin el debido proceso si hay un estado declarado de incursión, de incursión depredadora o invasión de ese país”, como comentó a los presentadores del podcast Clay Travis y Buck Sexton en 2023.

Desde febrero, Miller ha utilizado la ley para enviar a casi 140 venezolanos a una prisión de El Salvador sin el debido proceso. Los jueces federales han dictaminado varias veces que los hombres fueron deportados ilegalmente, lo que ha llevado a Miller a argumentar que el tribunal no tiene “ninguna autoridad” en la materia.

Los mismos reportes reseñan cómo Miller visitó la sede en Washington del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde reprendió a los funcionarios por no deportar a suficientes migrantes. Él fue de hecho quien ordenó a los funcionarios que, en lugar de elaborar listas de objetivos de miembros de pandillas y delincuentes violentos, deberían limitarse a ir a Home Depots, donde se reúnen los jornaleros para ser contratados.

Fue entonces que el ICE intensificó sus operaciones realizando redadas en restaurantes, granjas y lugares de trabajo de todo el país, con detenciones que a veces superan las 2000 diarias. Todo esto ocasionó que a principios de junio en Los Ángeles se desencadenaran protestas contra las redadas. Frente a ello Trump desplegó varios miles de soldados de la Guardia Nacional e infantes de marina en la ciudad, todo esto “fue casi enteramente obra de Miller”, afirma The New York Times.

Para muchos observadores en EU, Miller tiene mucha influencia en el Departamento de Seguridad nacional y fronteriza, para algunos incluso pareciera que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, está a sus órdenes. “Es realmente Stephen quien dirige el DHS”, dijo un asesor de Trump al Times. Lo mismo pasa con la Fiscal general, Pam Bondi, quien según el mismo reporte “está tan centrada en prepararse y aparecer en Fox News que, básicamente, ha cedido el control del Departamento de Justicia a Miller, convirtiéndolo, según el jurista conservador Edward Whelan, en “el fiscal general de facto”.

“Hay mucho de cierto en la sabiduría convencional de que la mayor diferencia entre la primera y la segunda presidencia de Trump es que, en la segunda iteración, Trump está desenfrenado. Lo mismo puede decirse de Miller. Se ha convertido en el asesor más poderoso y con más poder de Trump. Con la aprobación del gran proyecto de ley sobre política, el ICE dispondrá de un presupuesto aún mayor para ejecutar la visión de Miller y, de hecho, servir como su propio ejército privado. Además, su influencia se extiende más allá de la migración, a las batallas que el gobierno de Trump está librando en materia de educación superior, derechos de las personas trans, legislación sobre discriminación y política exterior”, sostiene el Times.

De la campaña a la casa blanca

Stephen Miller creció en Santa Mónica, California. Es hijo de judíos demócratas, sin embargo al empezar la secundaria se convirtió en un conservador acérrimo. “Iba a una escuela muy liberal y diversa.En una escuela donde los nerds eran considerados geniales, él seguía siendo el chico que nadie quería”, comentó una compañera de Miller a Jonathan Blitzer en febrero de 2020, en el primer Gobierno de Trump, para un amplio reportaje en The New Yorker.

Posteriormente Miller comenzó a trabajar con grupos de extrema derecha mientras estudiaba en la Universidad de Duke. Ahí trabajó con el Centro de Libertad David Horowitz, un grupo de odio antimusulmán, organizando eventos como la "Semana de Concientización sobre el Islamofascismo" en el campus de Duke. También fue el primer coordinador nacional del "Proyecto de Concientización sobre el Terrorismo" del Centro. Para Miller, el proyecto existía para "concientizar a nuestros compañeros estudiantes sobre la yihad islámica y la amenaza terrorista, y para movilizar apoyo para la defensa de Estados Unidos y la civilización occidental".

Después de graduarse, en 2008, le ofrecieron un puesto como secretario de prensa de Michele Bachmann, a quien ayudó a reelegir con un discurso antimigrante. Miller dejó su puesto y aceptó un trabajo de comunicaciones en la oficina de Jeff Sessions, de Alabama, en donde atrajo la atención de Steve Bannon, entonces director de Breitbart News.

Por esas fechas Sessions y Miller estaban realizando todo un plan para detener el proyecto de ley de una reforma migratoria integral que proponía regularización a cambio de mayor seguridad fronteriza. Bannon equiparó su lucha con "el movimiento por los derechos civiles de los años sesenta", y comenzó a comunicarse regularmente con Miller, quien enviaba al sitio web ideas y detalles para artículos sobre inmigración.

Cuando Trump anunció su candidatura en enero de 2016, Miller se tomó una licencia de la oficina de Sessions para unirse a la campaña. The New Yorker señala cómo los mítines de campaña, con sus multitudes eufóricas, envalentonaron a Miller, quien a menudo servía de telonero para Trump. Caminando por el escenario con una sonrisa relajada, parecía un cómico de insultos, liderando cánticos de "¡Construyan el muro!".

En agosto de 2016, en un mitin en Phoenix, Trump pronunció un discurso sobre inmigración, escrito por Miller lleno de alarmismo racista, pero que contenía un plan detallado. "Nuestro sistema de inmigración es peor de lo que nadie se imagina", dijo Trump. "Innumerables estadounidenses que han muerto en los últimos años estarían vivos hoy si no fuera por las políticas de fronteras abiertas de esta Administración".

Lo que siguió fue un decálogo de política migratoria: "poner fin a la captura y liberación", "tolerancia cero para los extranjeros delincuentes", sanciones para las ciudades santuario, la promesa de revertir las órdenes ejecutivas de Obama y una visión "a gran escala" para reformar el sistema de inmigración "para servir a los mejores intereses de Estados Unidos y sus trabajadores".

Cuando Trump ganó la Presidencia, Miller no pidió un puesto de nominación, sino que solicitó dirigir el Consejo de Política Nacional, una posición desde la cual se aseguró que no podía ser llamado a testificar en el Congreso. Él fue, por ejemplo, el autor de la orden ejecutiva para impedir la entrada a Estados Unidos de viajeros de varios países de mayoría musulmana, la cual desató una tormenta política en la Casa Blanca. La prohibición fue impugnada inmediatamente ante un tribunal federal, y la factura de la polémica no la pagó Miller, pues Trump culpó a los tribunales y a los abogados del Departamento de Justicia, incluyendo a Jeff Sessions, el mentor de Miller, quien en ese entonces era el Fiscal General.

Lo cierto es que desde entonces Miller se convirtió en el hombre fuerte de Trump en migración. por ejemplo, fue de los principales detractatores de DACA. En un correo electrónico a un editor de Breitbart, afirmó que ampliar la "proporción de nacidos en el extranjero" de la fuerza laboral estadounidense era un ejemplo de cómo la "inmigración" se utilizaba "para reemplazar la demografía existente". En septiembre de 2017, bajo presión de Miller y otros asesores de la Casa Blanca, Trump accedió a cancelar DACA, estableciendo un plazo de seis meses para que el Congreso encontrara una solución legislativa.

En 2013, antes de la era Trump, durante la crisis de menores no acompañados, un funcionario del ICE sugirió separar a padres e hijos una vez que llegaran a la frontera, con la esperanza de disuadir a otras familias de viajar al norte. La Casa Blanca desestimó la propuesta por considerarla inhumana, pero Miller la retomó. "Estaba obsesionado con la idea de las consecuencias", comentó un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que trabajaba con Miller en aquel momento en The New Yorker.

"Siempre nos decía: 'Están infringiendo la ley, y la única manera de cambiar eso es si hay consecuencias'". El funcionario dijo: “Miller nos dejó en claro que, si empiezas a tratar a los niños lo suficientemente mal, podrás convencer a otros padres de que dejen de intentar venir con los suyos”.

Sin embargo, ahonda The New Yorker, Miller impuso la política antes de que el DHS estuviera listo para implementarla y cuando los agentes fronterizos comenzaron a separar familias, la Administración aún no había planificado su reunificación. A finales de junio, más de dos mil quinientos niños, incluidos ciento dos menores de cinco años, habían sido separados de sus padres, muchos de los cuales desconocían adónde los había llevado el gobierno.

Cientos de padres fueron deportados sin sus hijos. Desde Centroamérica, llamaron a líneas directas de Estados Unidos, que funcionaban de forma intermitente y estaban establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para intentar localizarlos. Miller defendió enérgicamente la separación familiar, declarando al Times que los votantes apoyarían a la Casa Blanca en una proporción de 90 a 10.

La política dominó los noticieros televisivos, e Ivanka y Melania Trump presionaron al presidente para que la eliminara. En este caso, nuevamente Miller salió ileso, quien asumió el costo fue Kirstjen Nielsen, quien tendría que salir del Gobierno.

De hecho Miller también sobrevivió a las turbulencias en el círculo íntimo de Trump que llevaron a la salida de Steve Bannon, quien, unos meses antes de ser despedido, en agosto de 2017, apareció en la portada de Time, junto al titular "El Gran Manipulador". Y de Sessions, quien fue obligado a dimitir en noviembre de 2018, tras haberse recusado de la investigación sobre Rusia. Trump continuó burlándose de él, a menudo delante de Miller. Según alguien que presenció los intercambios, Miller nunca habló para defender a su mentor, reportó The New Yorker.

Los correos de odio

Una investigación del The Southern Poverty Law Center reveló que del 4 de marzo de 2015 al 27 de junio de 2016, Miller, entonces miembro del personal de la oficina de Sessions y posteriormente asesor del entonces candidato presidencial Trump, envió más de 900 correos electrónicos a los editores de Breitbart News con información racista que utilizó para definir la filosofía de sus políticas migratorias.

A lo largo de los correos, Miller promovió teorías conspirativas y políticas apoyadas por grupos de odio nacionalistas blancos y antiinmigrantes. En un correo electrónico del 6 de septiembre de 2015, por ejemplo, Miller sugirió a Katie McHugh, exeditora de Breitbart News entre abril de 2014 y junio de 2017, que escribieran sobre "El campamento de los santos" de Jean Raspail, una novela francesa racista popular entre nacionalistas blancos y neonazis. Miller recomendó que Breitbart escribiera sobre la novela en respuesta a las expresiones de compasión del Papa Francisco por los refugiados.

Varios de los correos electrónicos, añade el reporte, muestran la admiración de Miller por el expresidente estadounidense Calvin Coolidge, en particular por su implementación de la Ley de Inmigración de 1924. Coolidge era una partidario de la eugenesia que escribió: "Las leyes biológicas nos dicen que ciertas personas divergentes no se mezclarán ni se fusionarán". Él promulgó el proyecto de ley para limitar severamente la inmigración procedente de ciertas partes del mundo. Hitler, de hecho, señaló la Ley de Inmigración de Coolidge de 1924 en Mi Lucha como un posible modelo a seguir, según el mismo reporte.

Durante un intercambio de correos electrónicos el 4 de agosto de 2015 sobre la suspensión de la inmigración a Estados Unidos durante varios años, Miller destaca a Coolidge como un ejemplo a seguir.

Los correos electrónicos también revelaron cómo Miller se dedicaba a difundir teorías conspirativas antiinmigrantes como la teoría del "gran reemplazo", que es compartida por los nacionalistas blancos que creen que los blancos están siendo reemplazados deliberadamente en Estados Unidos.

Miller orientó a la editora de Breitbart hacia el contenido de sitios web nacionalistas blancos como American Renaissance de Jared Taylor, un autoproclamado think tank que propaga afirmaciones pseudocientíficas sobre la supuesta inferioridad inherente de las personas no blancas. Taylor, en 2005, afirmó: "Los negros y los blancos son diferentes. Cuando los negros se ven completamente abandonados a su suerte, la civilización occidental, cualquier tipo de civilización, desaparece".

Los correo de Miller condujeron directamente a la publicación de artículos titulados: "Informe: Aumento drástico en el número de bebés estadounidenses llamados Mahoma" y "El aumento de la inmigración mexicana eleva la población nacida en el extranjero a 42,1 millones mientras la economía se estanca".

“Utilizando material racista de grupos de odio antiinmigrantes y su posterior publicidad, Miller empleó deliberadamente tácticas de miedo para estigmatizar a la población inmigrante estadounidense”, señala The Southern Poverty Law Center.

