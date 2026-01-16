El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Álvaro Delgado Gómez

16/01/2026 - 10:44 am

Sheinbaum rechazó que haya persecución política

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

RADICALES ¬ Lo que se viene en 2026: T-MEC, la Reforma Electoral, Salinas Pliego…

Salinas Pliego promueve la ultraderecha. A él mismo lo convencieron... en su casa

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló esta mañana que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “ya notificó” a las empresas de Grupo Salinas para que paguen los 51 mil millones de pesos que adeudan y rechazó que Ricardo Salinas Pliego sea un perseguido político, como denunció el magnate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sheinbaum Pardo explicó que, después de la notificación del SAT de la cantidad que se adeuda, las empresas de Salinas Pliego tienen un lapso para pagar y pueden beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y hacerlo en varios pagos, como lo detalló el 19 de diciembre Antonio Martínez Dagnino, titular de ese organismo.

“No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa”, dijo.

—¿Cuál es la fecha de ultimátum?

—Son fechas legales, no de ultimátum. Se notifica y después hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT. Recuerden que aquí se explicó que la resolución del tribunal… ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no es válido el amparo, que lo que es válido es la resolución del último tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado hay una serie de resoluciones. En esas resoluciones, porque nosotros seguimos la ley, esencialmente se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos.

“Eso lo dice la ley, el Código Fiscal de la Federación; entonces, tienen ellos que acercarse al SAT y establecer su pago. Incluso pueden pagar no en una sola exhibición, sino en varias; esa es la ley. Se espera que se acerquen al SAT, a ver qué pasa”, afirmó.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
4

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
5

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Trump Hitler
6

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

7

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
8

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

9

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

La CURP biométrica ya esta disponible
10

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

El fantasma de Venezuela en la reforma electoral.
11

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Morena, PT y PVEM
12

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
13

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
14

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Delcy Rodríguez
15

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum rechazó que haya persecución política
1

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

2

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
3

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

4

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
5

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

6

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
7

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
8

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
9

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
10

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
11

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
12

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación