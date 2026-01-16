El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

Las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar su deuda.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló esta mañana que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “ya notificó” a las empresas de Grupo Salinas para que paguen los 51 mil millones de pesos que adeudan y rechazó que Ricardo Salinas Pliego sea un perseguido político, como denunció el magnate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sheinbaum Pardo explicó que, después de la notificación del SAT de la cantidad que se adeuda, las empresas de Salinas Pliego tienen un lapso para pagar y pueden beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y hacerlo en varios pagos, como lo detalló el 19 de diciembre Antonio Martínez Dagnino, titular de ese organismo.

“No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa”, dijo.

—¿Cuál es la fecha de ultimátum?

—Son fechas legales, no de ultimátum. Se notifica y después hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT. Recuerden que aquí se explicó que la resolución del tribunal… ¿Qué resolvió la Corte? La Corte resuelve que no es válido el amparo, que lo que es válido es la resolución del último tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado hay una serie de resoluciones. En esas resoluciones, porque nosotros seguimos la ley, esencialmente se establece que hay un monto que debe pagar y que puede haber disminuciones de ese monto a partir de cómo hace sus pagos.