La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

Álvaro Delgado Gómez

26/01/2026 - 12:05 am

Tras la derrota de 2024, el PAN apostó por una política de puertas abiertas, pero su relanzamiento exhibió el desgaste interno y el desinterés incluso de sus figuras históricas.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- La campaña de afiliación del Partido Acción Nacional (PAN), que se anunció en octubre como parte de su relanzamiento y que busca atraer a jóvenes con rifas de teléfonos iPhone 17, ha sido un fracaso: En tres meses ha sumado a sólo 3 mil 500 nuevos militantes, un aumento de apenas el 1 por ciento de su padrón.

Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, anunció la campaña de reclutamiento el 18 de octubre y en diciembre la afianzó, pero hasta las principales figuras de la derecha han despreciado este proceso: Vicente Fox, el primer presidente de México distinto al PRI, no se reafilió y Felipe Calderón, quien renunció formalmente en 2018, tampoco.

Hasta Xóchitl Gálvez le hizo al feo al partido que la hizo candidata presidencial en 2024, y la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón, tampoco se ha reafirmado al PAN, pese a que forma parte de su grupo parlamentario.

Los que sí se reafiliaron al PAN son Germán Martínez Cázares, quien renunció en 2018 para ser senador de Morena y director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por invitación de Andrés Manuel López Obrador, y Javier Lozano Alarcón, quien en esa misma elección presidencial regresó al PRI para apoyar a José Antonio Meade.

Los dos son amigos de Calderón: Martínez Cázares fue secretario de la Función Pública, mientras que Lozano fue secretario del Trabajo, y ahora se unen a otros del mismo grupo en el PAN, como Roberto Gil Zuarth y Maximiliano Cortázar Lara.

Fue precisamente tras la salida de Martínez como presidente del PAN, debido a la derrota de 2009, que César Nava —su sucesor también impuesto por Calderón— inició una campaña de afiliación de militantes que, según él, sumó a 371 mil 377 nuevos en sólo dos semanas para sumar un millón 414 mil 435.

Aunque el padrón del PAN efectivamente creció tras la victoria de Fox, en el año 2000, y el fraude de Calderón, en 2006, hasta con figuras de la oligarquía como María Asunción Aramburuzavala y Lorenzo Servitje Sendra, junto con sus respectivas familias, a partir de la presidencia de Gustavo Madero se redujo drásticamente y se convirtió en un instrumento de control con los “padroneros” que controlan aún el listado de militantes.

Fue tal la lógica facciosa de los grupos internos que el PAN estuvo a punto de perder el registro, en 2023, por tener sólo 277 mil afiliados, poco más de 20 mil más de los 256 mil que exige la ley.

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política
El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política. Foto: Facebook Partido Acción Nacional.

Por eso el 18 de octubre del año pasado, tras su contundente derrota en la elección de 2024, el PAN anunció una política de puertas abiertas y lanzó una campaña de afiliación de militantes. En esa fecha, la cifra de militantes era de 318 mil 799, según el Registro Nacional de Militantes (RNM).

Un mes y medio después del relanzamiento del PAN y de la campaña de reafiliación, el 2 de diciembre, sumaban 320 mil 187. Sólo se habían afiliado mil 388 nuevos militantes, un promedio de 30 diarios.

Y al cumplirse dos meses del inicio de la campaña, el jueves 18 de diciembre, sumaban 320 mil 716, es decir, sólo se habían afiliado mil 917 mexicanos, 32 diarios en promedio.

Por eso, al día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre, Romero Herrera relanzó la campaña de reafiliación con un mensaje en redes sociales:“Atrévete a hacerle frente al futuro, atrévete a entrar en acción”.

Pero a tres meses exactos del inicio del proceso, el 18 de enero de 2026, se afiliaron al PAN sólo 3 mil 545 personas, un promedio de 38 al día. En esa fecha, sumaban en total 322 mil 344 militantes. Es decir, apenas un aumento del 1.1% de los que tenía en octubre.

Para atraer nuevos militantes al PAN, Jorge Romero Herrera habilito una aplicación con la que los interesados puedan afiliarse, pero además ofreció rifar un teléfono inteligente IPhone 17 Pro cada mes para motivar la participación de los jóvenes.

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas: de todo, refris, teles”, arguyó Romero, pero en realidad las rifas que hacía el PAN eran para financiarse cuando no recibía dinero público antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

No hay ninguna evidencia en los canales oficiales del PAN sobre la rifa de teléfonos inteligentes iPhone para quienes se afilien a su partido, como lo ofreció Romero Herrera, pero lo que sí es un hecho es que las afiliaciones sólo han crecido 1% en tres meses.

El proceso de afiliación del PAN a nuevos militantes se ha realizado en paralelo a la campaña análoga que también realiza Morena, el partido en el gobierno federal, que informó que ya superó los 11 millones de mexicanos.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

