VERSUS ¬ ¿Cómo puede "relanzarse" el PAN con mismo contenido y dirigentes decadentes?

Ana Lilia, Alina, Perla y Alejandro

20/10/2025 - 10:13 pm

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema del relanzamiento del PAN, un acto que ha recibido fuertes críticas por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena quienes coincidieron que el partido busca "refrescarse" pero mantiene a los mismos personajes "impresentables" de siempre.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- El reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), con el cual el blanquiazul busca proyectar una imagen de renovación con la presentación de un nuevo logotipo, fue solo un acto para llamar la atención pues prevalecen los mismos rostros y estructuras que han sido señaladas por corrupción y malas prácticas políticas, sostuvieron los periodistas Ana Lilia Pérez, Alina Duarte, Perla Velázquez y Alejandro Páez.

Ana Lilia Pérez señaló que el cambio de imagen panista, acompañado del anuncio de afiliación digital “con un solo clic”, se limitó a una operación cosmética sin fondo político ni autocrítica.

“Mucha parafernalia en ese lanzamiento. Querían ser misteriosos, comenzaron a filtrar datos a la prensa, y al final vimos pura mercadotecnia. Se anuncia un nuevo logo, pero eso era lo de menos”, señaló.

La académica aseguró que uno de los principales problemas de este relanzamiento del PAN es que lo encabeza Jorge Romero Herrera, un político señalado de extorsión y de liderear al llamado Cártel Inmobiliario.

“Intentan dar una idea de modernidad diciendo que te puedes afiliar con un solo clic; es como pedir una pizza, así de vacío. Comienza mal esa estrategia desde que vemos a un hombre joven, Jorge Romero, pero con malas mañas, vinculado al Cártel Inmobiliario”.

Por su parte, Alejandro Páez comparó el relanzamiento panista con una estrategia de mercadotecnia para un producto desgastado.

“Hay un relanzamiento del PAN como si se tratara de un producto. El problema es que si relanzas unos ‘pingüinos’, esperarías que ya no tuvieran tanta azúcar o grasas trans. Pero si tienes a Jorge Romero al frente, eso significa oficializar la extorsión desde un partido político”, expresó.

El periodista señaló que la actual dirigencia del PAN es sinónimo de corrupción y el evento de este fin de semana solo busca encubrir a los mismos rostros de siempre.

"Todo el entorno del presidente nacional del PAN es extorsión, es corrupción. Son gente muy podrida. Relanzas el PAN, lo relanzas con elementos que están podridos, rancios, el logo es lo de menos si adentro le vas a poner un panquecito podrido".

Líderes del PAN marchan hacia el Ángel de la Independencia. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo

El pasado 18 de octubre, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, presentó el nuevo logo de su organización política, el cual forma parte un "relanzamiento" ante los pobres resultados obtenidos en las últimas elecciones federales de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva imagen del PAN fue anunciada tras un acto de relanzamiento de partido y una marcha que partió del Monumento a la Revolución. El logo eliminó el círculo azul de la anterior figura, intercambiándolo por dos curvas que rodean las siglas del partido, las cuales muestran una leve inclinación a la derecha, mientras que los colores de dicho símbolo son más intensos, llegando a los tonos del negro.

En la ceremonia, Romero Herrera reiteró parte de los principios de Acción Nacional y aseguró que no habrá alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del fiasco de la alianza del PRIAN, diseñada por el empresario Claudio X. González Guajardo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que dejó a ambos partidos con los peores resultados de sus respectivas historias.

El anuncio fue criticado este día por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien cuestionó la falta de sensibilidad del PAN por realizar su presentación cuando miles de personas sufren las consecuencias de las devastadoras lluvias e inundaciones en varias partes del centro del país, y al señalar la presencia de las mismas figuras políticas de siempre entre la derecha.

"Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron para empezar, o sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que definiéramos que la emergencia se levanta", dijo en su conferencia de prensa matutina.

En tanto, la periodista Perla Velázquez señaló que el PAN ha intentado reapropiarse de símbolos y estrategias históricamente asociadas con la izquierda, como la movilización en las calles, para ocultar su pérdida de conexión con la ciudadanía.

“El PAN ha tenido que salir a las calles porque está mal, porque está en crisis, porque la gente ya tampoco los quiere ver”, indicó. “En este lanzamiento regresaron a sus bases más conservadoras, a exaltar la patria, la familia y la libertad, insistiendo en el discurso de que México vive un gobierno autoritario”.

La comunicadora señaló que el PAN busca regresar a sus bases y seguirá explotando un discurso falso de que México vive en un régimen autoritario.

"En este lanzamiento repitieron lo mismo, regresaron a sus bases, a ser mas de derecha, regresaron a poner sobre la mesa, la patria, la familia, la libertad y seguir exaltando este mensaje de que en México vivimos un gobierno autoritario y que hay que tratar de tirar".

Finalmente, Alina Duarte criticó que el acto de relanzamiento panista sólo evidenció la decadencia de una oposición sin renovación ni autocrítica.

"Se anuncia estos días que parecía ser un gran relanzamiento del PAN y pareciera que lo único que se relanzó fue un logo como el escudo del Capitán América. Vemos caras muy similares a lo que hemos visto ya durante todos estos años. Son los mismos de siempre, son las mismas caras, no solamente es un club de Toby, son personas que han desmantelado este país, que han aumentado la pobreza, las desigualdades, que han concentrado riquezas. Son personas que han hecho muchísimo daño a este país".

