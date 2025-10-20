"Fueron los mismos impresentables de siempre": Alcalde critica relanzamiento del PAN

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el relanzamiento del PAN, al asegurar que buscan "refrescarse" pero en el evento que se celebró el sábado invitaron a los mismos personajes "impresentables" de siempre.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló este domingo una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes calificó como "los impresentables de siempre".

El sábado, el blanquiazul presentó su nueva imagen en un evento realizado en el Frontón México, en la Ciudad de México (CdMx); después del acto, las y los panistas salieron a las calles para marchar hacia el Ángel de la Independencia, bajo el lema “Defendemos a México. Patria, familia y lealtad”.

En respuesta al relanzamiento de Acción Nacional, Morena criticó que el partido busque "refrescar" su imagen cuando en sus filas se mantienen las mismas figuras de la política que "entregaron al país y lo llenaron de corrupción y mentira".

Por su parte, la dirigente morenista compartió una publicación en redes sociales en la que reveló una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, para justificar por qué el partido guinda criticó y cuestionó este anuncio.

"¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones", publicó Alcalde.

En la lista de personajes "impresentables" compartida por la Presidenta de Morena están:

Claudio X, González

Jorge Romero

Ricardo Anaya

Marko Cortés

Lorenzo Córdova

Enrique Krauze

José María Aznar

Guadalupe Acosta Naranjo

Cecilia Soto

Enrique de la Madrid

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 19, 2025

Enrique Vargas

Noemí Luna

Santiago Creel

Kenia López Rabadán

Margarita Zavala

Germán Martínez

Luis Felipe Bravo Mena

Damián Zepeda

María Eugenia Campos

Teresa Jiménez

Libia Dennis García

Mauricio Juri

Xóchitl Gálvez

Santiago Taboada

Fernando Canales

Mauricio Tabe

Lía Limón

Manuel Gómez Morín

Roberto Gil Zuarth

Además, en el listado de personajes panistas "impresentables", publicado por Alcalde, se incluyen a los presidentes de los Comités Estatales del PAN, senadoras, senadores y diputados locales.