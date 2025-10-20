"Fueron los mismos impresentables de siempre": Alcalde critica relanzamiento del PAN

Redacción/SinEmbargo

19/10/2025 - 8:33 pm

La Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló una lista de asistentes al relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre".

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, criticó el relanzamiento del PAN, al asegurar que buscan "refrescarse" pero en el evento que se celebró el sábado invitaron a los mismos personajes "impresentables" de siempre.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló este domingo una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), a quienes calificó como "los impresentables de siempre".

El sábado, el blanquiazul presentó su nueva imagen en un evento realizado en el Frontón México, en la Ciudad de México (CdMx); después del acto, las y los panistas salieron a las calles para marchar hacia el Ángel de la Independencia, bajo el lema “Defendemos a México. Patria, familia y lealtad”.

En respuesta al relanzamiento de Acción Nacional, Morena criticó que el partido busque "refrescar" su imagen cuando en sus filas se mantienen las mismas figuras de la política que "entregaron al país y lo llenaron de corrupción y mentira".

Por su parte, la dirigente morenista compartió una publicación en redes sociales en la que reveló una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, para justificar por qué el partido guinda criticó y cuestionó este anuncio.

"¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones", publicó Alcalde.

En la lista de personajes "impresentables" compartida por la Presidenta de Morena están:

  • Claudio X, González
  • Jorge Romero
  • Ricardo Anaya
  • Marko Cortés
  • Lorenzo Córdova
  • Enrique Krauze
  • José María Aznar
  • Guadalupe Acosta Naranjo
  • Cecilia Soto
  • Enrique de la Madrid
  • Enrique Vargas
  • Noemí Luna
  • Santiago Creel
  • Kenia López Rabadán
  • Margarita Zavala
  • Germán Martínez
  • Luis Felipe Bravo Mena
  • Damián Zepeda
  • María Eugenia Campos
  • Teresa Jiménez
  • Libia Dennis García
  • Mauricio Juri
  • Xóchitl Gálvez
  • Santiago Taboada
  • Fernando Canales
  • Mauricio Tabe
  • Lía Limón
  • Manuel Gómez Morín
  • Roberto Gil Zuarth

Además, en el listado de personajes panistas "impresentables", publicado por Alcalde, se incluyen a los presidentes de los Comités Estatales del PAN, senadoras, senadores y diputados locales.

