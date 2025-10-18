El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Álvaro Delgado Gómez

18/10/2025 - 12:05 am

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.

El PAN destinó 562 mil 600 pesos a la contratación de la “entrenadora de discurso” Paulina Amozurrutia Navarro para capacitar a sus voceros en comunicación política. Durante un mes, la consultora ofreció entrenamientos intensivos y seguimiento personalizado con el fin de mejorar la coherencia y eficacia del mensaje panista rumbo a las elecciones de 2027.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- Es tan profunda la crisis del Partido Acción Nacional (PAN) que anuncia su “relanzamiento” y hasta ha tenido que pagar cientos de miles de pesos para entrenar a sus voceros para que hagan declaraciones coherentes.

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la "entrenadora de discurso, medios y debate" Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de "formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado".

Además, según el contrato del que SinEmbargo tiene copia, esta pedagoga de la Universidad Panamericana y consejera de Vertebración Social y Alianzas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entrenó a los voceros del PAN, con el fin de dotarlos de “simplificación comunicativa de los desarrollos (sic) para tener mensajes claros y adaptados a distintos públicos, asegurando que cada intervención pública esté alineada con la estrategia de comunicación”.

El contrato con vigencia de un solo mes, del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2024, establece que Amozurrutia Navarro vendió al Comité Ejecutivo Nacional del PAN una estrategia integral de comunicación para que sus voceros sepan comunicarse con el electorado de manera más eficaz hacia las elecciones de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados, 16 gobiernos estatales, entre otros cargos.

El objetivo de contratar a Amozurrutia Navarro para dar entrenamiento a los voceros es preciso:

“Consolidar el apoyo de los votantes simpatizantes del PAN de cara a las elecciones federales de 2027, destacando nuevos liderazgos que incidan tanto en el espacio público como en el ámbito digital, asegurando un enfoque detallado con posicionamiento de mensaje en diversas audiencias, consolidación de narrativa basada en datos y una presencia coherente y estratégica en todos los niveles del proceso legislativo”.

Amozurrutia Navarro, quien es también contratista de gobiernos del PAN —como el estatal de Guanajuato y el municipal de Puebla— y colaboradora de ADN40, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, entrenó en 2024 a los voceros del PAN para que desarrollen “habilidades de comunicación estratégica que permitan tener incidencia con mensajes de alto impacto en diferentes audiencias” y para ello tuvo sesiones de entrenamiento a voceros generales y especializados, para la preparación de intervenciones públicas y en medios.

Según el contrato por el que Amozurrutia Navarro cobró 562 mil 600 pesos en un mes, la entrenadora se comprometió a hacer un monitoreo constante de los entrenados: “Se seguirá en tiempo real las intervenciones de los voceros, generando resúmenes inmediatos y detectando oportunidades para posicionar temas clave de la plataforma electoral o del interés nacional”.

También ofreció simplificación comunicativa y acompañamiento jurídico: “Se realizará la traducción de las propuestas complejas del Partido Acción Nacional en mensajes accesibles para la ciudadanía, asegurando que los voceros puedan comunicar de manera efectiva” con “líneas argumentativas detalladas y estratégicas, alineadas con los datos duros”.

Amozurrutia Navarro firmó el contrato de entrenamiento de los voceros del PAN todavía en la administración de Marko Cortés, antes de que Jorge Romero Herrera, nuevo presidente de ese partido, designara como vocero a Maximiliano Cortázar Lara, quien ha sido también asesor de comunicación de gobiernos, como los de Felipe Calderón, Rafael Moreno Valle, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Teresa Jiménez.


Foto: Facebook Paulina Amozurrutia

Apenas el jueves 16, en vísperas del “relanzamiento” del PAN, con una marcha el sábado 18 del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, Romero encabezo una reunión de los voceros de este partido:

“Hoy durante nuestra sesión plenaria con voceros panistas, avanzamos en la definición de los ejes de una nueva narrativa que refleje nuestros valores, ideales y el compromiso de servir a las familias mexicanas”.

El contrato del PAN a Amozurrutia Navarro, pedagoga de la universidad del Opus Dei, se otorgó en medio de la peor crisis de este partido político desde que ganó la Presidencia de la República en el año 2000, con los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón que abandonaron la militancia, con sólo cuatro gobiernos estatales, con raquítica votación y con un dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, vinculado a la delincuencia, quien anuncia su “relanzamiento” con su latente “divorcio” del PRI y con Movimiento Ciudadano como su nuevo aliado.

Autodefinida como activista, Amozurrutia Navarro ha trabajado para gobiernos del PAN, como el de Guanajuato que encabeza Libia García, quien le ha asignado dos contratos: El primero, en diciembre de 2024, por 589 mil 280 pesos para elaborar un “Análisis para el fortalecimiento de la gobernabilidad mediante el dialogo digital con la ciudadanía”, y el segundo, de marzo a septiembre de este año, por 2 millones 561 mil 280 pesos para hacer un “Análisis estratégico de narrativas y diálogo ciudadano digital para la gobernanza”.

Eduardo Rivera Pérez, el Alcalde panista de Puebla capital que ahora cabila en irse al partido Movimiento Ciudadano, tambien le dio un contrato en 2023, por 145 mil pesos, para elaborar el “diseño y evaluación del mensaje político y gubernamental de los titulares de las dependencias y entidades para la elaboración de estrategias de comunicación y difusión para comunicar la visión y los valores y las acciones del gobierno municipal”.

Amozurrutia Navarro, también en 2023, cobró 30 mil pesos al PAN de Quintana Roo por impartir la conferencia “Avance de las mujeres: Derechos, feminismo constructivo, familia y sociedad”, el 1 de julio de 2023 en Benito Juárez, Quintana Roo.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.


