PAN se quiere lavar la cara con MC, pero representan intereses del viejo régimen: CSP

La mandataria federal aseguró que el PRIAN no ha desaparecido y que los intentos de refundación del PAN no modifican su esencia ni sus vínculos con el modelo neoliberal.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) y su acercamiento a Movimiento Ciudadano (MC), tras la aparente ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al señalar que ambos partidos buscan presentarse como una alternativa al movimiento de transformación que encabeza su Gobierno, pero en realidad representan los mismos intereses del viejo régimen.

“Y entonces, los mismos de siempre, pues ahora están buscando cuál es la alternativa al movimiento de transformación. Se quieren lavar la cara, pero todos representan lo mismo”, expresó durante su conferencia matutina.

En ese contexto, criticó la posible alianza entre el PAN y MC, a la que denominó “el MC-PAN”, y la calificó como “la representación de los intereses del viejo régimen”.

"Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MC-PAN. Y es que el PRI ya murió. Entonces, ¿quién es el PAN? ¿Quién dirige hoy el PAN? El cartel inmobiliario, los corruptos del cartel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras", añadió.