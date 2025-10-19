VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

El relanzamiento del PAN tuvo un momento inesperado: Max Cortázar terminó empapado tras caer a una fosa de agua cuando se retiraba del evento.

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).- El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Maximiliano Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el evento que tuvo lugar por el relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN) en el Frontón México, ya que tropezó y terminó dentro de una pileta instalada en el recinto.

El momento, captado en videos difundidos a través de X, muestra a Cortázar levantándose rápidamente, sonriente y saludando mientras sus compañeros lo ayudan a salir del agua completamente empapado.

Su actitud relajada y divertida ante el percance le valió aplausos y comentarios humorísticos en redes sociales, donde muchos bromearon sobre un “bautizo simbólico” del nuevo PAN.

Durante el relanzamiento del PAN, Max Cortázar cayó al agua y tuvo que ser apoyado para salir

El relanzamiento del partido blanquiazul estuvo encabezado por el dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien presentó un nuevo logotipo, y aseguró que se inicia una etapa con mayor apertura a perfiles ciudadanos y participación interna.

El líder panista también confirmó el rompimiento de alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos que, según dijo, “los ponga en riesgo”.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Xóchitl Gálvez, Claudio X. González, Beatriz Pagés, Guadalupe Acosta Naranjo y Enrique de la Madrid, quienes presenciaron la caída de Max que rápidamente se volvió el momento más comentado del día.

La caída de Max Cortázar representa lo hundido que está el PAN

Aunque el incidente fue breve, se trató del factor sorpresa del evento, el cual quedó registrado como uno de los momentos más compartidos en redes sociales durante el relanzamiento del PAN.