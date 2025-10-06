Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

Álvaro Delgado Gómez

06/10/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Documentos obtenidos por SinEmbargo, muestran cómo las gobernadoras María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes adjudicaron de manera directa contratos a despachos de Alejandra Sota Mirafuentes, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar Lara por mas de 120 millones de pesos.

Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).- Los gobiernos locales del Partido Acción Nacional (PAN) son ahora la ubre que nutre con multimillonarios contratos a políticos del grupo íntimo de Felipe Calderón.

Alejandra Sota Mirafuentes, Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero Arroyo, Salvador Vega Casillas y Maximiliano Cortázar Lara se han enriquecido con más de 120 millones de pesos en contratos que les han otorgado las gobernadoras María Eugenia Campos, de Chihuahua, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, así como el fugitivo exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y hasta el Alcalde Adrián de la Garza, para que los ayuden a ocultar y defender sus decisiones políticas, financieras y hasta de corrupción.

Información documental obtenida por SinEmbargo acredita que se trata de contratos adjudicados de manera directa a despachos y empresas de Sota Mirafuentes, Gil Zuarth, Cordero Arroyo, Vega Casillas y Cortázar Lara, entregados en los más recientes años, todos por cifras millonarias que los han enriquecido.

Alejandra Sota, la exvocera presidencial del sexenio calderonista. Foto: Cuartoscuro

Algunos son exsenadores del PAN que fueron acusados por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de recibir 80 millones de pesos para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, por cuyos delitos estuvo en la cárcel Jorge Luis Lavalle Maury, actual Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la morenista Layda Sansores.

Los cuatro son del mismo grupo de Calderón que se subordinó a Peña Nieto y que recibió trato privilegiado en ese Gobierno. Un ejemplo: Alejandra Sota Mirafuentes, sucesora de Cortázar en Comunicación Social de la Presidencia, recibió contratos por más de 23 millones de pesos para hacer encuestas para el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, su amigo.

Esa misma lógica de privilegio al grupo de Calderón ha continuado para Sota Mirafuentes: La empresa de su propiedad, Integra, Metas Estratégicas, tiene vigente un contrato con el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Adrián de la Garza —quien llegó al cargo postulado por el PAN y el PRI— por la cantidad de 5 millones 278 mil pesos.

SOTA-MONTERREY

El propósito del contrato de De la Garza a la empresa de Sota, representada por Silvia Natalia Polito Delgado —su subordinada desde la Presidencia de la República—, es por servicios de comunicación y relaciones públicas, con vigencia entre noviembre de 2024 a diciembre de 2025, y con pagos mensuales de 350 mil pesos.

Por su parte, la actual Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha otorgado contratos por 37 millones de pesos a la empresa Pondera Lab, S.C., de la que es socio Cordero Arroyo, Secretario de Hacienda y Desarrollo Social de Calderón, por el concepto de “asesoría financiera” en la contratación de deuda pública y reestructuración de créditos.

Cordero Arroyo fundó esta empresa en 2015, después de haber sido destituido como coordinador de la bancada del PAN en el Senado y de apoyar las principales políticas del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero eliminó toda información de su página de Internet desde que el portal ZonaFree de Chihuahua desveló los primeros contratos, que a la fecha suman 37 millones de pesos.

Otro prominente panista que se ha hecho millonario con contratos de Gobierno es Gil Zuarth, quien fue fue secretario particular de Calderón y Senador que coordinó Cordero: Recibió 32 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas, cuando el Gobernador era García Cabeza de Vaca, prófugo por corrupción y delincuencia organizada.

Roberto Gil Zuarth fue Senador por el PAN entre el 1 de septiembre de 2012 y el 15 de febrero de 2018. En la imagen lo acompañan los panistas Ernesto Cordero Arroyo y Javier Lozano Alarcón. Foto: Cuartoscuro

Gil Zuarth recibió 31 millones 921 mil 999 pesos en transferencias del Gobierno de Tamaulipas a las cuentas de Accuracy Legal and Consulting, el despacho que él encabeza, en pago por promover recursos legales para impedir que Cabeza de Vaca vaya a la cárcel por corrupción.

Estos millonarios recursos a Gil Zuarth están siendo revisados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas, después de que el Congreso ordenó, en septiembre, reabrir las cuentas públicas de los ejercicios de 2016 a 2021 del exgobernador García Cabeza de Vaca.

También es revisada la licitud de otros 14 millones 400 mil que García Cabeza de Vaca, quien se esconde en Estados Unidos de las acusaciones de delincuencia organizada, pagó al despacho Coello Trejo y Asociados, encabezado por Javier Coello Trejo, fiscal antidrogas en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

El Congreso de Tamaulipas acordó que es indispensable que la revisión de las cuentas públicas no sólo se avoque a verificar que estos 46.3 millones de pesos que el exgobernador pagó a Gil Zuarth y Coello Trejo se encuentren sustentados legalmente, sino que “debe considerar la existencia de los contratos que se hayan celebrado entre ambas partes y la condiciones en que estos se otorgaron, así como en la existencia de los entregables que sustenten las erogaciones correspondientes”.

Otro prominente panista que fue beneficiado por García Cabeza de Vaca es Salvador Vega Casillas, el estratega anticorrupción de Calderón, quien recibió un solo contrato por 26 millones 500 mil pesos a través de su empresa Estrategob, SC., con el objetivo de limpiar sus cuentas públicas.

El contrato por asignación directa del gobierno de Tamaulipas a la empresa de Vega Casillas, cuya copia obtuvo el reportero, se firmó el 2 de julio de 2019 y su vigencia fue hasta el 31 de octubre del mismo año –menos de cuatro meses–, por lo que la firma recibió dos pagos de 7 millones 934 mil 400 pesos cada uno, en agosto y septiembre, así como uno de 10 millones 579 mil 200 pesos en octubre.

Hasta el exdiputado del PAN Manuel Minjares Jiménez, Subsecretario de la Función Pública con Vega Casillas y contador personal de Calderón, alcanzó dinero del gobierno de García Cabeza de Vaca: Águilas Huilango, S.A. de C.V., de su propiedad, obtuvo en 2021 un contrato, por asignación directa, por un millón 300 mil pesos.

Sólo a estos cuatro personajes, que salvo Coello Trejo militan en el PAN, García Cabeza de Vaca les pagó más de 74 millones de pesos para asistirlo en la defensa del manejo de recursos públicos y las imputaciones de delincuencia organizada.

Maximiliano Cortázar, quien fue vocero de Calderón y trabajó también en ese mismo cargo con García Cabeza de Vaca, recibió por su parte un millonario contrato de la Gobernadora panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez, por 6 millones 681 mil pesos.

MAX-AGUASCALIENTES

Cortázar obtuvo ese contrato del gobierno de Aguascalientes a través de MXC Consultores, la empresa que fundó y de la que fue director general, entre 2011 y 2012, si bien lo firmó su representante legal, José Alberto Díaz Montaño, quien ha sido su subordinado por años.

El pago de 6.6 millones de pesos del Gobierno de Aguascalientes a la empresa de Cortázar Lara fue con el fin de “lograr una estrategia integral que permita incrementar y fortalecer la relevancia política dentro y fuera del estado, así como preservar el respaldo popular en cada una de las etapas del gobierno,” de Teresa Jiménez.

El contrato de Cortázar Lara con la Gobernadora de Aguascalientes fue por sólo 10 meses en 2023, de marzo a diciembre, por lo que estaba vigente cuando la candidata presidencial Xóchitl Gálvez lo designó como su vocero, en noviembre de ese mismo año.

Aguascalientes ha sido refugio también para la hija de la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, María José Ocampo Vázquez, quien fue designada presidenta del Poder Judicial del estado, pese a que en la elección quedó en sexto lugar y la Constitución establece que el cargo lo debe ocupar quien obtuvo el primer lugar.

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez

Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gerardo Trejo Veytia

México y sus cuellos de botella

"México vive una oportunidad histórica con el nearshoring: empresas que buscan instalarse cerca de Estados Unidos miran...
Por Gerardo Trejo Veytia
Jaime García Chávez

Alejandro Encinas, Embajador

"Alejandro Encinas no es un diplomático de carrera, los que mucho se necesitan para una Cancillería que...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Israel, Estado pirata

"El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Los emblemas de las llantas

"¿Saben por qué se roban los emblemas de las llantas?, pontificó alguno. Explicó que poco podrían interesarle...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

La sociedad que fuimos
Por Alejandro Páez Varela

La sociedad que fuimos

Vandalismo, es el momento de hacer algo
Por Jorge Zepeda Patterson

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Fraude romántico
Por Muna D. Buchahin

Fraude romántico

La ciencia contra las mentiras
Por Alejandro Calvillo

La ciencia contra las mentiras

Notas sobre el PRI y Televisa
Por Héctor Alejandro Quintanar

Notas sobre el PRI y Televisa

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir
Por Pedro Mellado Rodríguez

Llegó la hora: el Poder Judicial debe cumplir

La 4T y Palestina
Por Fabrizio Mejía Madrid

La 4T y Palestina

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?
Por Juan Carlos Monedero

¿Criticar a los gobiernos de izquierda por Gaza?

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica
Por Mario Campa

Trump dobla su apuesta contra la industria farmacéutica

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Vivimos en el lenguaje o en el mundo?

+ Sección

Galileo

La etóloga británica Jane Goodall, experta en el comportamiento de los animales y una de las grandes especialistas en chimpancés del mundo, murió a los 91 años.

Jane Goodall, etóloga británica que se fascinó con los chimpancés, muere a los 91

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Grupo México lanza oferta para comprar el 100 por ciento de Banamex
1

Grupo México pide “100% de Banamex”. Le responden: “Pues no hemos recibido propuesta”

Prisión preventiva para Omar Bravo por abuso sexual infantil.
2

Juez da prisión preventiva a Omar Bravo, detenido por presunto abuso sexual infantil

3

Greta Thunberg es sometida por Israel a tortura física y verbal, reporta The Guardian

Durante el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, la CATEM, fundada por Pedro Haces, se hizo presente "tomando" el Zócalo de la CdMx.
4

Pedro Haces se apodera del Zócalo con gente, banderines, zeppelines y escándalo

Empty The Tanks México
5

Madres y crías atrapadas en mini piscinas con lona: la vergüenza de Cozumel

Pan de muerto
6

¿Pan de muerto de guayaba y tarta de mandarina? Este menú de otoño es delicioso

7

El rastro de Isabella, joven desaparecida en CdMx, se esfumó por un operativo fallido

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
8

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

Vandalismo, es el momento de hacer algo
9

Vandalismo, es el momento de hacer algo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
10

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum

11

Elon Musk llama a boicotear a Netflix por impulsar "la ideología trans" y agenda woke

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
12

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
13

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
14

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
15

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, anunció el día de hoy un "relanzamiento total" dentro de 20 días.
1

Los últimos gobiernos del PAN dan negocios millonarios a los últimos calderonistas

El 74 por ciento de la ciudadanía aprueba a Sheinbaum: De la Heras.
2

De las Heras: El 74% avala gestión de Claudia y el 63% cree que hay Gobierno honesto

Gobernadores de la 4T expresan respaldo a la Presidenta Sheinbaum a un año de su Gobierno
3

"La 4T no se detiene": Gobernadores de Morena respaldan a Sheinbaum tras primer año

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP con Trump, pero pide no recibir corruptos en 4T
4

SONDEO ¬ Gente celebra firmeza de CSP ante Trump, pero exige un Morena sin corrupción

Trump anuncia nuevo ataque a embarcación en el Caribe.
5

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

Cancillería de México gestiona entrega de medicinas a connacionales presos en Israel
6

La SRE hace llegar medicinas a mexicanos presos en Israel; dialoga con sus familias

Ataque armado en Michoacán deja dos policías muertos
7

Ataque armado en Buenavista, Michoacán, deja 3 muertos; atribuyen ataque al CMNG

Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno.
8

FOTOGALERÍA ¬ Más de 400 mil arropan a CSP en el Zócalo por su primer año de Gobierno

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó el día de hoy la detención de Néstor “N” en Malinalco, Estado de México, implicado en delitos graves.
9

Néstor "N", presunto jefe de plaza de una célula delictiva, es detenido en el Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje al pueblo mexicano con motivo del primer informe de Gobierno tras un año de gestión presidencial.
10

De AMLO al no injerencismo: aquí las 15 frases más destacadas de Claudia en el Zócalo

Beca Rita Cetina: el registro está por cerrar.
11

¡No te quedes sin la Beca Rita Cetina! El registro está por cerrar. Aquí cómo hacerlo

Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum
12

ANÁLISIS ¬ Grupos incómodos como CATEM, CROC y SNTE muestran "músculo" ante Sheinbaum