PAN presenta nuevo logo como parte de su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027

El PAN ha tenido cuatro logos en su historia, el último se mantuvo vigente desde 1988 hasta hoy, cuando el blanquiazul vivió su relanzamiento rumbo a las elecciones de 2027 en las que aseguró que no habrá alianzas.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, dio a conocer este sábado el nuevo logo de su organización política, el cual forma parte un "relanzamiento" ante los pobres resultados obtenidos en las últimas elecciones federales de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva imagen del PAN fue anunciada tras un acto de relanzamiento de partido y una marcha que partió este sábado desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CdMx). El logo eliminó el círculo azul de la anterior figura, intercambiándolo por dos curvas que rodean las siglas del partido, las cuales muestran una leve inclinación a la derecha, mientras que los colores de dicho símbolo son más intensos, llegando a los tonos del negro.

En la ceremonia, Romero Herrera reiteró parte de los principios de Acción Nacional, cuyo partido aseguró que no habrá alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

"Hoy tuve el privilegio de dirigirme a todas y todos los panistas de México. Les hablé desde el corazón: de la importancia de mantenernos unidos, fieles a nuestros principios y comprometidos con las familias mexicanas", expresó Jorge Romero Herrera en el marco de la presentación de logo del PAN, además de reiterar algunos de los principios conservadores de su partido.

Nos abrimos con fuerza y corazón a las familias. 💪🏼 Estamos listo para defender a México en 2027, de la mano de las y los mexicanos. 🇲🇽💙#RelanzamientoPAN pic.twitter.com/XTDkKHsNzU — Acción Nacional (@AccionNacional) October 18, 2025

Cabe recordar que el partido blanquiazul ha contado con cuatro logotipos a lo largo de su historia. El primero de ellos fue lanzado en el año 1939, tras la fundación de dicha organización por parte de Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna, Aquiles Elorduy, Luis Calderón Vega, Miguel Estrada Iturbide y Manuel Herrera y Lass, entre otros políticos.

Esta imagen contaba con las palabras "Acción Nacional" divididas entre sí y enmarcadas en un rectángulo con fondo de color gris. La palabra "Acción" aparecía en color negro en el costado superior izquierdo de la figura, y debajo de esto se visualizaban tres rectángulos para separar el término "Nacional", dos de color gris y uno más, colocado al centro, de color blanco.

Posteriormente, el logo del PAN cambió de aspecto en 1946 para un campaña de diputados federales. Esta fue la primera ocasión en que el partido adoptó el color azul para la escritura de sus letras, así como un circulo azul con fondo blanco que enmarcaba las siglas de Acción Nacional.

#HistoriaPAN el logotipo del PAN con un círculo azul y blanco se usó por primera vez en 1946. #75añosPAN pic.twitter.com/f7TANOFrrA — Acción Nacional (@AccionNacional) September 10, 2014

En 1988, cuando el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, fue declarado ganador en medio de acusaciones de fraude electoral, debido a la denominada "caída del sistema" que anunció el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el PAN volvió a cambiar de logotipo, en tanto que su candidatura fue encabezada por Manuel Clouthier, también conocido como "Maquío".

Esta imagen, con fondo cuadrado de color azul rey y dos círculos blancos que enmarcaban las siglas del PAN con letras en el mismo tono del fondo, se mantuvo hasta hoy 18 de octubre de 2025, cuando Jorge Romero presentó oficialmente el nuevo emblema de su partido.