Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

La Presidenta Sheinbaum cuestionó la falta de sensibilidad en el relanzamiento del PAN, mientras miles de damnificados sufren por las lluvias e inundaciones, así como la presencia de los "mismos de siempre" en el evento político del partido.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó esta mañana el "relanzamiento" del Partido Acción Nacional (PAN), que se presentó durante fin de semana con cambio de logo y una marcha, al destacar la falta de sensibilidad de hacerlo cuando miles de personas sufren las consecuencias de las devastadoras lluvias e inundaciones en varias partes del centro del país, además de señalar la presencia de las mismas figuras políticas de siempre entre la derecha.

"Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron para empezar, o sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que definiéramos que la emergencia se levanta", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes.

"Yo creo que eso habla de su visión, y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Habla mucho el día que lanzan. Y segundo, pues es en el mismo lugar y con la misma gente. La verdad", destacó.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dio a conocer este sábado el nuevo logo de su organización política, el cual forma parte un "relanzamiento" ante los pobres resultados obtenidos en las últimas elecciones federales de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva imagen del PAN fue anunciada tras un acto de relanzamiento de partido y una marcha que partió este sábado desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CdMx). El logo eliminó el círculo azul de la anterior figura, intercambiándolo por dos curvas que rodean las siglas del partido, las cuales muestran una leve inclinación a la derecha, mientras que los colores de dicho símbolo son más intensos, llegando a los tonos del negro.

En la ceremonia, Romero Herrera reiteró parte de los principios de Acción Nacional, cuyo partido aseguró que no habrá alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del fiasco de la alianza del PRIAN, diseñada por el empresario Claudio X. González Guajardo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que dejó a ambos partidos con los peores resultados de sus respectivas historias.

"Hoy tuve el privilegio de dirigirme a todas y todos los panistas de México. Les hablé desde el corazón: de la importancia de mantenernos unidos, fieles a nuestros principios y comprometidos con las familias mexicanas", expresó Jorge Romero Herrera en el marco de la presentación de logo del PAN, además de reiterar algunos de los principios conservadores de su partido.

Sin embargo, como resaltó la Presidenta Sheinbaum, el PAN realizó su relanzamiento en las días posteriores a las graves afectaciones que sufrieron varias entidades del centro del país a partir de una serie de lluvias devastadoras que dejaron miles de damnificados, algunos de quienes perdieron todo en las inundaciones posteriores, y que batallan por sobrevivir y salir adelante a pesar de la tragedia.

El mismo fin de semana del relanzamiento del PAN, el número de muertos provocado por la emergencia ya suma 76, de acuerdo con el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con los datos presentados el sábado, de forma paralela a la celebración panista, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada un día antes: dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y Puebla suma otro deceso, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí. En total se contabilizan 39 personas desaparecidas.

Morena: "Fueron los mismos impresentables de siempre"

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló este domingo una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre", como hizo la Presidenta Sheinbaum este lunes.

En respuesta al relanzamiento de Acción Nacional, Morena criticó que el partido busque "refrescar" su imagen cuando en sus filas se mantienen las mismas figuras de la política que "entregaron al país y lo llenaron de corrupción y mentira".

Por su parte, la dirigente morenista compartió una publicación en redes sociales en la que reveló una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, para justificar por qué el partido guinda criticó y cuestionó este anuncio.

"¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones", publicó Alcalde.

En la lista de personajes "impresentables" compartida por la Presidenta de Morena están: Claudio X, González Guajardo, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Lorenzo Córdova, Enrique Krauze, José María Aznar, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Enrique de la Madrid, Enrique Vargas, Noemí Luna, Santiago Creel, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Damián Zepeda, María Eugenia Campos, Teresa Jiménez, Libia Dennis García, Mauricio Kuri, Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada, Fernando Canales, Mauricio Tabe, Lía Limón, Manuel Gómez Morín y Roberto Gil Zuarth.