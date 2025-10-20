Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

Redacción/SinEmbargo

20/10/2025 - 10:03 am

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento del PAN, debido al momento delicado en que lo hacen, y por las mismas figuras políticas de siempre que participaron.

La Presidenta Sheinbaum cuestionó la falta de sensibilidad en el relanzamiento del PAN, mientras miles de damnificados sufren por las lluvias e inundaciones, así como la presencia de los "mismos de siempre" en el evento político del partido.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó esta mañana el "relanzamiento" del Partido Acción Nacional (PAN), que se presentó durante fin de semana con cambio de logo y una marcha, al destacar la falta de sensibilidad de hacerlo cuando miles de personas sufren las consecuencias de las devastadoras lluvias e inundaciones en varias partes del centro del país, además de señalar la presencia de las mismas figuras políticas de siempre entre la derecha.

"Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron para empezar, o sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que definiéramos que la emergencia se levanta", señaló Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes.

"Yo creo que eso habla de su visión, y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Habla mucho el día que lanzan. Y segundo, pues es en el mismo lugar y con la misma gente. La verdad", destacó.

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre.
Sheinbaum cuestionó el relanzamiento PAN por falta de sensibilidad y por ser los mismos de siempre. Foto: X @JorgeRoHe

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, dio a conocer este sábado el nuevo logo de su organización política, el cual forma parte un "relanzamiento" ante los pobres resultados obtenidos en las últimas elecciones federales de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La nueva imagen del PAN fue anunciada tras un acto de relanzamiento de partido y una marcha que partió este sábado desde el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CdMx). El logo eliminó el círculo azul de la anterior figura, intercambiándolo por dos curvas que rodean las siglas del partido, las cuales muestran una leve inclinación a la derecha, mientras que los colores de dicho símbolo son más intensos, llegando a los tonos del negro.

En la ceremonia, Romero Herrera reiteró parte de los principios de Acción Nacional, cuyo partido aseguró que no habrá alianzas rumbo a las elecciones intermedias de 2027, luego del fiasco de la alianza del PRIAN, diseñada por el empresario Claudio X. González Guajardo tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que dejó a ambos partidos con los peores resultados de sus respectivas historias.

"Hoy tuve el privilegio de dirigirme a todas y todos los panistas de México. Les hablé desde el corazón: de la importancia de mantenernos unidos, fieles a nuestros principios y comprometidos con las familias mexicanas", expresó Jorge Romero Herrera en el marco de la presentación de logo del PAN, además de reiterar algunos de los principios conservadores de su partido.

Las inundaciones provocadas por devastadoras lluvias en el país han dejado hasta ahora 76 muertos.
Pobladores del municipio veracruzano de Álamo improvisaron una mesa para colocar las pocas pertenecías que rescataron. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

Sin embargo, como resaltó la Presidenta Sheinbaum, el PAN realizó su relanzamiento en las días posteriores a las graves afectaciones que sufrieron varias entidades del centro del país a partir de una serie de lluvias devastadoras que dejaron miles de damnificados, algunos de quienes perdieron todo en las inundaciones posteriores, y que batallan por sobrevivir y salir adelante a pesar de la tragedia.

El mismo fin de semana del relanzamiento del PAN, el número de muertos provocado por la emergencia ya suma 76, de acuerdo con el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con los datos presentados el sábado, de forma paralela a la celebración panista, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada un día antes: dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y Puebla suma otro deceso, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí. En total se contabilizan 39 personas desaparecidas.

Morena: "Fueron los mismos impresentables de siempre"

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, reveló este domingo una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre", como hizo la Presidenta Sheinbaum este lunes.

En respuesta al relanzamiento de Acción Nacional, Morena criticó que el partido busque "refrescar" su imagen cuando en sus filas se mantienen las mismas figuras de la política que "entregaron al país y lo llenaron de corrupción y mentira".

Por su parte, la dirigente morenista compartió una publicación en redes sociales en la que reveló una lista de personajes que asistieron al evento de relanzamiento del PAN, para justificar por qué el partido guinda criticó y cuestionó este anuncio.

"¿Por qué hablamos de que al relanzamiento del PAN fueron los mismos impresentables de siempre? Vean esta lista y saquen sus propias conclusiones", publicó Alcalde.

En la lista de personajes "impresentables" compartida por la Presidenta de Morena están: Claudio X, González Guajardo, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Marko Cortés, Lorenzo Córdova, Enrique Krauze, José María Aznar, Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, Enrique de la Madrid, Enrique Vargas, Noemí Luna, Santiago Creel, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez, Luis Felipe Bravo Mena, Damián Zepeda, María Eugenia Campos, Teresa Jiménez, Libia Dennis García, Mauricio Kuri, Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada, Fernando Canales, Mauricio Tabe, Lía Limón, Manuel Gómez Morín y Roberto Gil Zuarth.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
1

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
2

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

La guerra de ICE en Chicago
3

La guerra de ICE en Chicago

Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta.
4

Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
5

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

La derecha mexicana estará conmovida. Su gran esperanza es Donald Trump y esas marchas no son buena señal.

6

Problemas en la derecha
6

Problemas en la derecha

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
7

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las ofensas de Donald Trump contra Gustavo Petro.
8

Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.
9

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
10

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Elon Musk
11

Una vacuna contra el egoísmo

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
12

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
13

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
14

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente

Niño SIcario
15

El crimen organizado lleva años aprovechándose de niños vulnerables para reclutarlos

Bienestar despliega operativo en cinco estados.
1

Bienestar presenta plan de apoyos a damnificados por lluvias. ¿Cuánto dará y cuándo?

Sheinbaum cuestionó el relanzamiento del PAN, debido al momento delicado en que lo hacen, y por las mismas figuras políticas de siempre que participaron.
2

Sheinbaum critica el relanzamiento del PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.
3

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

El Gobierno de Colombia llamó a consultas a su Embajador en Estados Unidos (EU), Daniel García-Peña, luego de las ofensas de Donald Trump contra Gustavo Petro.
4

Colombia llama a consultas al Embajador en EU después de los ataques de Trump a Petro

Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
5

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta.
6

Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

Autoridades detuvieron en Chiapas a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.
7

Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"
8

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
9

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

La Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló una lista de asistentes al relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre".
10

"Fueron los mismos impresentables de siempre": Alcalde critica relanzamiento del PAN

Buenas noticias para beneficiarias y beneficiarios de la Beca Benito Juárez, ya que se anunció el calendario de pagos del primer bimestre del ciclo 2025-2026.
11

Beca Benito Juárez: ¿Cuándo se hará el primer depósito? Checa el calendario de pagos

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
12

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente