La cifra de muertos por lluvias en el país aumenta a 76; Gobierno censa 26 mil casas

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que actualmente hay 127 localidades incomunicadas por las lluvias registradas en el país. Por su parte, Bienestar indicó que hay 26 mil 311 viviendas censadas.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).- El número de muertos provocado por la emergencia en cinco estados del país a causa de las intensas lluvias del fin de semana pasado ya suma 76, de acuerdo el último reporte de las autoridades federales. Las atípicas precipitaciones provocaron inundaciones y deslaves en 108 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo con los datos, cuatro personas más murieron respecto a la cifra reportada ayer, dos de ellas en Veracruz, que ya suma 34 decesos; una más en Hidalgo, que acumula 22 muertes; y Puebla suma otro deceso, con lo que dicha entidad alcanza 19 víctimas mortales. Querétaro cuenta con un fallecimiento y San Luis Potosí (SLP) no tiene defunciones hasta el momento.

Respecto a las personas reportadas como desaparecidas, el número bajó de 29 a 20 en Hidalgo. El dato se mantuvo igual en Veracruz, que reporta 14. Puebla, por su parte, tiene cinco desapariciones registradas. No hay reportes en Querétaro ni en San Luis Potosí. En total se contabilizan 39 personas desparecidas.

Desde el viernes el Gobierno Federal instaló el Comité de Emergencias del Consejo Nacional de Protección Civil y que los trabajos se coordinan diariamente con los cinco gobernadores y la Gobernadora de Veracruz.

El Gobierno reportó 297 centros de acopio, así como 22 mil 436 personas dedicadas a atender la emergencia y mil 384 máquinas pesadas empleadas.

Asimismo, se han establecido 204 puentes aéreos con 47 helicópteros para alcanzar todas las zonas afectadas en la Huasteca.

En cuanto al restablecimiento de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las autoridades detallaron que Hidalgo tuvo 30 municipios afectados y se ha logrado un avance del 95.63 por ciento. Puebla tuvo 15 municipios afectados y el avance es del 97.53 por ciento. En Querétaro seis municipios tuvieron afectaciones y ya se logró restablecer al 100 por ciento el servicio, al igual que en San Luis Potosí. Veracruz presentó afectaciones en 60 municipios, y ya se logró el 99.25 por ciento de cobertura.

#ComunicadoSICT 🗞️ Restablecida la comunicación de 161 comunidades afectadas por lluvias extraordinarias: Jesús Esteva Medina. Del martes 14 al viernes 17 de octubre, pasaron de 288 a 127 las localidades incomunicadas por las lluvias registradas en Hidalgo, Puebla, San Luis… pic.twitter.com/HVXhpULQyI — SICT México (@SICTmx) October 17, 2025

En cuanto al despliegue de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Morales Ángeles informó ayer que cuatro mil 519 elementos se mantienen en cuatro estados, quienes reciben apoyo de ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Por su parte, el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el Ejército Meixcano mantiene un despliegue de ocho mil 389 efectivos como parte del Plan DN-III-E, así como 21 helicópteros que operan puentes aéreos en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Finalmente, la directora de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, comunicó que se cuenta con un 95.4 por ciento de restablecimiento de la energía eléctrica en los estados afectados, y sólo en las últimas 24 horas se ha restablecido el servicio a siete mil 330 usuarios.