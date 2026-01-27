Oaxaca dice sí a continuidad de Salomón Jara: 38% pide su revocación, 58% lo respalda

El gobernante oaxaqueño es el primer mandatario estatal, después del expresidente López Obrador, en someterse al voto ciudadano para ratificarse en su cargo o dimitir, como lo indica la ley.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó este lunes los resultados de la consulta de revocación de mandato a la que se sometió ayer y que concluyó con la ratificación de su investidura al frente de la entidad.

"Comenzamos la conferencia de prensa informando sobre el proceso histórico que vivimos ayer. El pueblo de Oaxaca nos volvió a dar una gran lección cívica y democrática. El porcentaje de participación ha sido histórico", comentó el mandatario en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el conteo oficial, con el 100 por ciento de las casillas computadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), fueron más de 550 mil 274 personas las que ratificaron al Gobernador en su cargo (lo que equivale al 58.82 por ciento), mientras que 357 mil 025 pidieron su revocación (38.16 por ciento).

El resultado a favor de la #PrimaveraOaxaqueña en este ejercicio histórico es un llamado a estrechar el compromiso con el pueblo. Vamos a trabajar para todos los sectores de nuestra sociedad, escuchando todas las voces sin distinciones. pic.twitter.com/BYeKgWMeOw — Salomón Jara Cruz (@salomonj) January 26, 2026

Participación fue de casi 30 por ciento

El IEEPCO detalló que de un universo de tres millones 127 mil 753 ciudadanos registrados en la lista nominal de electores de la entidad, se registró una participación del 29.9097 por ciento, es decir un total de 935 mil 500 votos contabilizados.

Según el Gobernador, este porcentaje representa el mayor al registrado en la consulta ciudadana sobre el juicio a los exmandatarios federales, la revocación del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la reciente elección judicial federal, destacó el Gobernador.

Con respecto a la ciudadanía que optó para que dimitiera de sus funciones, el organismo electoral indicó que fue el 38.1641 por ciento el que se inclinó por esta opción, es decir, 357 mil 025 ciudadanas y ciudadanos.

Hemos concluido la sesión permanente de Seguimiento a los cómputos.

Aún falta el cómputo total y declaratoria de resultados, con base a lo establecido en el Art. 57 de la ley de Revocación de Mandato. pic.twitter.com/Z3ZpqaMBna — Zaira Gixi (@ZairaGixi) January 26, 2026

“Voy a escuchar al sector de la sociedad que no nos apoyó, nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para todas y todos, y si hay cosas que corregir, lo vamos hacer con humildad y trabajando 16 horas diarias durante estos 3 años que nos quedan”, destacó Jara Cruz en conferencia de prensa.

Por otro lado, las autoridades electorales afirmaron que el 3.0145 por ciento del conteo corresponde con voto nulos, un total de 28 mil 201 personas que prefirieron anular su boleta.

INE destaca coordinación con instituto electoral de Oaxaca

El Instituto Nacional Electoral (INE) destacó la labor del IEEPCO para hacer viable este ejercicio democrático.

#BoletínINE | INE destaca el trabajo coordinado con el IEEPCO en la Revocación de Mandato en Oaxaca.https://t.co/g5B0UWdJHQ pic.twitter.com/U9oM5i6HHE — @INEMexico (@INEMexico) January 26, 2026

"A lo largo de todo el proceso de Revocación de Mandato, el IEEPCO trabajó de manera permanente y coordinada con el Instituto Nacional Electoral; mantuvo una estrecha comunicación y colaboración institucional que permitió el adecuado desarrollo de cada una de las etapas del ejercicio, previo y durante la jornada. Esta coordinación se reflejó tanto en la planeación como en la ejecución de las actividades operativas y técnicas, garantizando los principios de certeza y legalidad", afirmó la institución federal.

La dependencia federal reconoció los esfuerzos de la instancia local para hacer posible esta jornada ciudadana en un "plazo récord" y apuntó que este ejercicio "podrá servir como ejemplo para otras entidades federativas".

Asimismo, reconoció que la coordinación interinstitucional con el IEEPCO fue fundamental para lograr el éxito de estos comicios y lograr una organización ágil, rápida y efectiva del proceso de revocación de mandato en la entidad.