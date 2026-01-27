Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Redacción/SinEmbargo

26/01/2026 - 6:30 pm

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Donald Trump podría reasignar a Gregory Bovino, Jefe de la Patrulla Fronteriza.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– La prensa de Estados Unidos dice la tarde de hoy que se espera que Donald Trump reasigne a Gregory Bovino, el funcionario a cargo de las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. The New York Times y CNN dicen que el rostro más rudo de la campaña antimigratoria de la Casa Blanca será sacado de terreno en conflicto, por ahora.

Algunos creen que Gregory Bovino ha recurrido a la estética de los nazis para provocar a sus críticos, porque realmente quiere infundir temor y porque cree en esa ideología de extrema derecha, como muchos otros dentro del gobierno.

“La decisión de expulsarlo de la ciudad se produjo dos días después de que hiciera la afirmación infundada de que un hombre asesinado a tiros por agentes federales planeaba ‘masacrar’ a agentes del orden. Se espera que algunos agentes federales de la ciudad también comiencen a salir el martes, según declaró el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras una llamada telefónica el lunes con el Presidente Trump, sin proporcionar detalles”, explica The New York Times. Lo mismo señala CNN.

Trump y sus principales asesores han enfrentado un intenso escrutinio por la muerte de Alex Pretti, incluso por parte de algunos de los partidarios más fervientes del Presidente. “El lunes, Trump anunció que enviaría a Minnesota a su zar fronterizo, Tom Homan, para supervisar las operaciones sobre el terreno. Homan, añadió el Presidente, le reportaría directamente”, agrega el diario.

Tras dos días de críticas por el tiroteo y sus propios ataques a la víctima, Trump adoptó un tono más cooperativo el lunes, primero enviando a Homan al estado y luego describiendo en redes sociales una “muy buena conversación” con el Gobernador Tim Walz —a quien también culpó del tiroteo— que los puso en sintonía.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal hace apenas unas horas, el Gobernador criticó fuertemente a Trump. Fue antes de que hablaran.

“Minnesota es un estado que cree en el estado de derecho y en la dignidad de todas las personas. Sabemos que la verdadera seguridad pública se basa en la confianza, el respeto y un propósito compartido, no en la intimidación ni el teatro político. Este ataque a nuestras comunidades no es necesario para hacer cumplir nuestras leyes migratorias. No tenemos que elegir entre fronteras abiertas y lo que sea que esto sea. Trump puede y debe poner fin a esta campaña ilegal, violenta y caótica, y nosotros podemos y debemos reconstruir un sistema de control migratorio seguro, responsable y humano”, dijo Tim Walz.

Antes señaló: “He pedido repetidamente al Presidente Trump que baje la temperatura. Pero se niega. Temo que su esperanza sea que la tensión entre los agentes de ICE y las comunidades que están saqueando se desborde; que quiera que vean más caos en sus pantallas, que las protestas se conviertan en disturbios y que más personas resulten heridas”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, a principios de 2025, el 87 por ciento de los arrestos del ICE se produjeron contra inmigrantes con una condena previa o un cargo penal pendiente, según datos del ICE obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación. Sólo el 13 por ciento de los arrestados a principios de 2025 no tenían una condena previa ni un cargo penal pendiente.

Sin embargo, “la proporción de detenciones por delitos ha disminuido con el paso de los meses. Para octubre de 2025, el porcentaje de inmigrantes arrestados con antecedentes penales o cargos penales se había reducido al 55 por ciento. Desde octubre, el 73 por ciento de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales y solo el cinco por ciento tenía antecedentes penales por delitos violentos, según una revisión de datos de ICE realizada por el Instituto Cato”.

Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Déficit de México en política exterior

"El provincianismo de López Obrador despreció foros internacionales para darle presencia a México, esa visión la está...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Capitalismo obsceno

"Si Elon Musk quisiera gastar un millón de dólares al día, le llevaría 714 mil días, o...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El juego en turno

"El asunto no radica en cuál es el juego en turno, sino en ese automatismo de abrir...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

+ Sección

Galileo

Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Coahuila, perteneciente al ISSSTE, colocó con éxito un implante de válvula aórtica.

Especialistas del ISSSTE colocan con éxito un implante de válvula aórtica en Coahuila

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona confirmó que la exposición a partículas finas eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

Exposición a partículas finas eleva riesgo de desarrollar cáncer de pulmón: estudio

En la temporada de invierno surge la duda eterna: ¿es realmente el frío el culpable de que enfermemos más, o sólo un aliado silencioso de los virus?

¿El frío invernal realmente provoca resfriados? Expertos aclaran mitos y realidades

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Precio del centenario de oro y onza de plata
1

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero

Ricardo Salinas Pliego no pagó los 51 mil millones de pesos (mdp) en adeudos fiscales porque está negociando con el SAT los descuentos contemplados en la Ley.
2

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

Hoy No Circula CDMX Edomex
3

Hoy No Circula lunes 26 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
4

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
5

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

Zhang Youxia, general de más alto rango de China y uno de los hombres más cercanos al Xi Jinping, será investigado por filtrar secretos nucleares a EU.
6

El general de mayor rango en China es investigado por revelar secretos nucleares a EU

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
7

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

Curp biométrica 2026.
8

CURP Biométrica en Cancún: dónde y cómo tramitarla este 2026

Cualquiera podría ver hacia Estados Unidos y decir: Mira ese barco que se hunde. Nada más que no es solamente un barco: es el Titanic. Y no se hundirá solo.
9

Mira ese barco que se hunde

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas
10

VIDEOS ¬ La ira de Minnesota se extiende por EU mientras Trump busca repartir culpas

11

La afiliación “masiva” del PAN fracasó. Hasta Fox, Zavala y Calderón la desdeñaron

El combate a la corrupción está en otro lado.
12

El combate a la corrupción está en otro lado

13

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
14

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Ataque armado en Salamanca deja 11 muertos
15

Ataque armado en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, deja al menos 11 muertos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT
1

Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

El Gobernador de Michoacán reveló que el asesinato de la familia de activistas pudo tener motivos familiares y el responsable detenido es un pariente.
2

Asesinato de 2 activistas y su hija fue por un tema familiar: Gobierno de Michoacán

Jessica Hauser, la última estudiante de Enfermería de Alex Pretti, escribió una carta pública en la que lo recuerda como su amigo y mentor.
3

Cómo el asesinato de un enfermero querido por muchos puso a Trump contra las cuerdas

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de huachicol, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó su ayuda.
4

Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol fiscal: "es un proceso viciado"

La Secretaría de Bienestar recordó a personas beneficiarias de las pensiones o apoyos que durante la semana final de enero se realizarán los últimos pagos.
5

Programas del Bienestar: Conoce quiénes reciben su apoyo la última semana de enero

Trump creó una Junta de Paz el 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza.
6

CLOSE UP ¬ Trump arma su “Junta de Paz”, un club de amigos que ve en Gaza un negocio

7

Brote sarampión 2026: Cómo puede vacunarse totalmente gratis en México

Una intensa tormenta invernal azota desde hace varios días gran parte de Estados Unidos (EU). Hasta ahora ha dejado al menos 11 muertos, apagones y más efectos.
8

La tormenta invernal avanza en EU: hay 11 muertos, apagones y aeropuertos paralizados

El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que al cierre de 2025 estarán en funcionamiento 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar.
9

El Seguro Popular fue mercadotecnia y no está claro dónde quedó el dinero, dice Clark

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió este lunes la decisión de devolver las camionetas blindadas asignadas a las y los ministros del pleno.
10

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, rindió protesta este lunes como nuevo Embajador de México en Reino Unido.
11

VIDEO ¬ Gertz se irá a Reino Unido: rinde protesta como el nuevo Embajador de México

Precio del centenario de oro y onza de plata
12

Precio del centenario de oro y la onza de plata se dispara en bancos este 26 de enero