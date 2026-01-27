Trump retirará de Minneapolis a Gregory Bovino, el que “viste nazi”, dicen CNN y NYT

Tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, Donald Trump podría reasignar a Gregory Bovino, Jefe de la Patrulla Fronteriza.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– La prensa de Estados Unidos dice la tarde de hoy que se espera que Donald Trump reasigne a Gregory Bovino, el funcionario a cargo de las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. The New York Times y CNN dicen que el rostro más rudo de la campaña antimigratoria de la Casa Blanca será sacado de terreno en conflicto, por ahora.

Algunos creen que Gregory Bovino ha recurrido a la estética de los nazis para provocar a sus críticos, porque realmente quiere infundir temor y porque cree en esa ideología de extrema derecha, como muchos otros dentro del gobierno.

“La decisión de expulsarlo de la ciudad se produjo dos días después de que hiciera la afirmación infundada de que un hombre asesinado a tiros por agentes federales planeaba ‘masacrar’ a agentes del orden. Se espera que algunos agentes federales de la ciudad también comiencen a salir el martes, según declaró el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras una llamada telefónica el lunes con el Presidente Trump, sin proporcionar detalles”, explica The New York Times. Lo mismo señala CNN.

Trump y sus principales asesores han enfrentado un intenso escrutinio por la muerte de Alex Pretti, incluso por parte de algunos de los partidarios más fervientes del Presidente. “El lunes, Trump anunció que enviaría a Minnesota a su zar fronterizo, Tom Homan, para supervisar las operaciones sobre el terreno. Homan, añadió el Presidente, le reportaría directamente”, agrega el diario.

Tras dos días de críticas por el tiroteo y sus propios ataques a la víctima, Trump adoptó un tono más cooperativo el lunes, primero enviando a Homan al estado y luego describiendo en redes sociales una “muy buena conversación” con el Gobernador Tim Walz —a quien también culpó del tiroteo— que los puso en sintonía.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal hace apenas unas horas, el Gobernador criticó fuertemente a Trump. Fue antes de que hablaran.

“Minnesota es un estado que cree en el estado de derecho y en la dignidad de todas las personas. Sabemos que la verdadera seguridad pública se basa en la confianza, el respeto y un propósito compartido, no en la intimidación ni el teatro político. Este ataque a nuestras comunidades no es necesario para hacer cumplir nuestras leyes migratorias. No tenemos que elegir entre fronteras abiertas y lo que sea que esto sea. Trump puede y debe poner fin a esta campaña ilegal, violenta y caótica, y nosotros podemos y debemos reconstruir un sistema de control migratorio seguro, responsable y humano”, dijo Tim Walz.

Antes señaló: “He pedido repetidamente al Presidente Trump que baje la temperatura. Pero se niega. Temo que su esperanza sea que la tensión entre los agentes de ICE y las comunidades que están saqueando se desborde; que quiera que vean más caos en sus pantallas, que las protestas se conviertan en disturbios y que más personas resulten heridas”.

De acuerdo con The Wall Street Journal, a principios de 2025, el 87 por ciento de los arrestos del ICE se produjeron contra inmigrantes con una condena previa o un cargo penal pendiente, según datos del ICE obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación. Sólo el 13 por ciento de los arrestados a principios de 2025 no tenían una condena previa ni un cargo penal pendiente.

Sin embargo, “la proporción de detenciones por delitos ha disminuido con el paso de los meses. Para octubre de 2025, el porcentaje de inmigrantes arrestados con antecedentes penales o cargos penales se había reducido al 55 por ciento. Desde octubre, el 73 por ciento de los detenidos por ICE no tenía antecedentes penales y solo el cinco por ciento tenía antecedentes penales por delitos violentos, según una revisión de datos de ICE realizada por el Instituto Cato”.