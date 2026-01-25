EU vive horas de furia por el asesinato de enfermero, en manos de la policía de Trump

El asesinato de Alex Pretti por parte de agentes del ICE ha desatado una ola de indignación en EU, donde advierten que el terror de Estado ya llegó.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Alex Pretti, un enfermero de 37 años y ciudadano estadounidense, a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha desatado una ola de indignación y furia en todo Estados Unidos.

Pretti, quien trabajaba en el Centro Médico de Veteranos (VA) de Minneapolis y era propietario legal de un arma, fue abatido la mañana del sábado durante una operación antimigratoria en medio de manifestaciones contra las redadas del ICE en Minneapolis, Minnesota.

Videos de testigos muestran que Pretti intentaba proteger a una mujer cuando fue rociado de gas pimienta, derribado, golpeado y asesinado tras haber recibido múltiples disparos, contradiciendo las afirmaciones oficiales de que representaba una amenaza inmediata para los uniformados.

Su familia lo describe como un "héroe" que "quería marcar la diferencia en este mundo", mientras que la Administración de Donald Trump lo ha calificado de "terrorista" en una campaña de difamación inmediata.

El incidente ocurre en el contexto de crecientes tensiones por las operaciones antimigratorias ordenadas por el Presidente de Estados Unidos, que han generado protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades.

Protestas estallan tras el asesinato

El sábado, miles de estadounidenses salieron a las calles de Minneapolis y otras ciudades de EU para protestar por el asesinato de Alex Pretti, segunda persona de origen estadounidense que es asesinada por un agente del ICE, pues su caso se suma al de Renee Nicole Good, madre de tres niños que también fue ejecutada a tiros.

Durante las movilizaciones realizadas en la ciudad principal de Minnesota, los manifestantes se enfrentaron a la Policía cuando las fuerzas del orden intentaron dispersar la protesta. Incluso se establecieron barricadas improvisadas con contenedores de basura y otros objetos.

Ante el aumento de la tensión entre la población de Minneapolis y los agentes de migración, el Gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el despliegue de la Guardia Nacional estatal.

Las movilizaciones también se extendieron a otras partes del territorio estadounidense, como Nueva York, Boston, Washington D. C., Chicago y San Antonio, Texas; todas bajo la misma consigna: repudiar las acciones represivas del ICE y el autoritarismo de Trump.

A pesar de las bajas temperaturas provocadas por una inusual tormenta invernal que ha azotado al país norteamericano, e incluso a altas horas de la noche, hombres y mujeres de distintas edades salieron a las principales avenidas para gritar consignas como "detengan el terrorismo del ICE", "fuera ICE" y "el pueblo unido, jamás será vencido".

🚨🇺🇸 BREAKING — Thousands Gather in Minneapolis to Honor the Life of Alex Pretti Singing: "El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido!" pic.twitter.com/KaAiaqYXGP — ★★★ Pamphlets ★★★ (@PamphletsY) January 25, 2026

Políticos reaccionan al hecho

Las reacciones tras el asesinato de Alex Pretti no se hicieron esperar. El Gobernador de Minnesota calificó la narrativa de autodefensa del ICE como "tonterías" y "mentiras", mientras que el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y la Senadora Amy Klobuchar realizaron una conferencia de prensa para denunciar la presencia federal y exigir su retiro.

Klobuchar fue enfática: "Nuestro mensaje es claro y directo: necesitamos a ICE fuera de Minnesota".

Otros políticos del Partido Demócrata también fueron vocales en su condena; por ejemplo, Chuck Schumer, Senador neoyorquino, escribió el siguiente mensaje en su cuenta de X:

"Lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense. Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a plantar cara al Presidente Trump, el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE".

El reconocido Senador Bernie Sanders también aprovechó para arremeter en contra de la policía migratoria de Trump. "El asesinato de Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos, es el tercer tiroteo perpetrado por agentes federales en Minneapolis este mes. ¡NO MÁS! Todos los agentes federales —ICE y la Patrulla Fronteriza— deben retirarse de Minneapolis y otras ciudades de inmediato. ¡YA!", exigió.

The murder of VA intensive care nurse Alexander Pretti is the third shooting by federal agents in Minneapolis this month. NO MORE. All federal agents — ICE and Border Patrol — must be withdrawn immediately from Minneapolis and other cities. NOW. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 25, 2026

En contraste, la administración republicana ha defendido a los agentes. La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió el incidente como parte de un "disturbio violento" y afirmó que Pretti portaba municiones para causar daño máximo.

El asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, lo llamó "terrorista doméstico" en redes sociales, mientras que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, elogió al ICE como "patriotas que salvan al país" y criticó a los líderes de Minnesota como "lunáticos".

El Presidente Trump, por su parte, culpó a Walz y Frey de "incitar a la insurrección" y compartió imágenes del arma supuestamente portada por Pretti.

"Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿De qué se trata todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los oficiales de ICE? ¿El Alcalde y el Gobernador los despidieron? Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo. ¡No es algo fácil!", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Voces de miedo y furia resuenan

La conmoción provocada por el asesinato de Alex Pretti no sólo ha traído consigo un enorme enojo, sino también ha provocado miedo entre la población estadounidense.

This is Alex Pretti, a VA ICU nurse, honoring a veteran he cared for at a VA hospital. The son of the deceased veteran just posted this video on Facebook with the following message: “RIP Alex Pretti,

he was my Dads ICU nurse, he read my dad’s final salute at the VA after he… pic.twitter.com/hk4FdPD5xY — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 25, 2026

Así lo dejan ver comentarios recopilados por el medio Mother Jones, que entrevistó a ciudadanos y ciudadanas de Minneapolis tras el hecho ocurrido la mañana del sábado.

"Esto es una maldita locura, no reconozco a nuestro país", comentó Megan Cavanaugh, una mujer de 52 años. "Si Minnesota cae, todo cae [...] Estamos condenados como nación". agregó.

“Estamos furiosos porque nuestros vecinos están siendo secuestrados y asesinados en las calles”, dijo al medio estadounidense un manifestante llamado John. “Se supone que esto es Estados Unidos, la tierra de la libertad, y esto no es libertad [...] Tenemos a estos hermosos miembros de la comunidad cuidándonos, y nuestro estado y nuestro Gobierno federal no. ¡Despierten, gente! ¡Esto es Minnesota! ¿Quién sigue?”, añadió.

A la vez, en redes sociales, personalidades como el actor Morgan Freeman también publicó una serie de mensajes expresando su furia por lo ocurrido, refiriéndose en múltiples ocasiones al ICE como la "Gestapo".

"¿Quién ejecuta a un enfermero desarmado en las calles de Minneapolis? La Gestapo de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE], lo hace", escribió en la red social X.

A él se añadieron otros personajes como el escritor Stephen King y el músico Tom Morello.

They murdered an ICU nurse and called him a terrorist. Alex Pretti saved lives for a living. Trump repaid him with TEN BULLETS and is now lying about it. Anyone who supports this brutal lynching should be considered an accomplice and dealt with accordingly. pic.twitter.com/hZw9l9zIGc — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 25, 2026

Medios en EU advierten: El terrorismo de Estado llegó

Maria Alexandrovna Gessen, periodista del New York Times, publicó hoy una columna titulada "El terrorismo de Estado ha llegado", en la cual sostiene que Trump ya no busca solamente gobernar a Estados Unidos, sino someter a toda la población en un estado de "miedo constante".

"Esa es nuestra nueva realidad nacional. El terrorismo de Estado ha llegado", afirmó la periodista, quien hizo un recuento de las diversas agresiones que han sido perpetradas por agentes del ICE desde este enero, cuando expandió sus operaciones en Minneapolis.

La agencia, señaló Gressen, ha asesinado a Renee Good, detenido a numerosos ciudadanos estadounidenses, destrozado automóviles, detonado granadas de control de multitudes, detenido a un niño de cinco años y, ahora, asesinado a Alex Pretti.

La autora de la columna hace énfasis en la aleatoriedad de las acciones del ICE, pues, a diferencia de otros regímenes claramente opresivos, en esta ocasión parece no haber un límite establecido.