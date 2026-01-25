Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente federal durante una protesta contra operativos migratorios en Minneapolis.

Los Ángeles, 24 de enero (LaOpinión/SinEmbargo).- Los padres de Alex Pretti, asesinado este sábado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado cuando fue asesinado y que él era un hombre de bien.

Mientras tanto, la prensa estadounidense ha difundido testimonios de personas cercanas a la víctima, quienes lo describen como un hombre gentil que no era un peligro para nadie.

Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió el sábado tras recibir disparos de un agente de migración durante una manifestación contra los operativos migratorios en Minneapolis, informó la Fiscalía General de Minnesota.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este sábado 24 de enero luego de una confrontación entre agentes federales y manifestantes que protestaban contra las tácticas de control migratorio implementadas en la ciudad. De acuerdo con el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante el altercado más de un agente habría accionado su arma.

Alex Pretti honoring a deceased veteran at the VA pic.twitter.com/GjDRWrA6j1 — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) January 25, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló en redes sociales que los agentes se encontraban realizando un operativo cuando fueron abordados por un hombre armado.

Según la versión oficial, un agente abrió fuego después de que el individuo se resistiera a ser desarmado.

Autoridades locales indicaron que Pretti contaba con una licencia legal para portar armas, información que fue confirmada posteriormente por familiares que hablaron con la agencia AP.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois, y trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos. Registros estatales muestran que tenía licencia de enfermería vigente en Minnesota desde 2021, la cual expiraría en marzo de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales y testimonios familiares, no tenía antecedentes criminales, salvo dos infracciones de tránsito. Tampoco registraba interacciones previas con fuerzas del orden.

En la red social LinkedIn aparece un perfil que coincide con su identidad y que señala que fue estudiante de la Universidad de Minnesota.

Alex Pretti motivado por las protestas contra ICE

Familiares señalaron que Pretti se había sumado a las protestas tras la muerte reciente de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense que murió por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso ocurrido el pasado 7 de enero.

“Le importaba profundamente la gente y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo en Minneapolis y en todo el país con ICE”, declaró su padre, Michael Pretti, a AP. “Sentía que protestar era su forma de mostrar empatía”.

Sus padres relataron que semanas antes habían hablado con él para pedirle cautela al asistir a manifestaciones.

“Le dijimos que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado. Nos dijo que entendía”, recordó su padre durante la entrevista.

Vecinos lo describen como una persona pacífica

Jeanne Wiener, vecina de Pretti desde hace cinco años, lo describió como una persona “gentil y buena” que no representaba peligro alguno.

“Nunca atacaría a un policía”, afirmó, de acuerdo con lo publicado por la cadena Telemundo. https://www.youtube.com/watch?v=dY5_SBxd_eM

Video muestra momentos previos al tiroteo

Un video grabado por un transeúnte muestra el tenso ambiente durante la protesta en Nicollet Avenue. En las imágenes se observa a manifestantes gritando e increpando a los agentes.

El video capta a un oficial empujando a una persona que sostenía una botella de agua, así como un forcejeo en el que dos personas caen al suelo. Posteriormente, al menos siete agentes rodean a Pretti, intentan someterlo y uno de ellos lo golpea repetidamente con un objeto que parece ser un aerosol.

Se escucha un disparo, seguido de otros más. Tras ello, los agentes se retiran y el hombre queda inmóvil sobre la calle. El material no permite identificar con claridad quién realizó el primer disparo.

"Estamos desconsolados": padres de Alex Pretti

Tras el asesinato de Alex Pretti, cometido por agentes de ICE, los padres del enfermero, Susan y Michael, dieron sus primeras declaraciones en las que recalcaron que su hijo era un hombre de bien y que "quería marcar la diferencia en este mundo".

"Estamos desconsolados, pero también muy enojados. Alex era una persona bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo", declararon.

Los familiares del hombre asesinado afirmaron que la última acción de su hijo fue proteger a una mujer, al tiempo que calificó como "repugnantes" los señalamientos hechos por autoridades y por el propio Trump, quienes afirmaron que Alex estaba armado cuando encaró a los agentes migratorios.

Statement from Alex Pretti’s parents, Michael and Susan Pretti: “We are heartbroken but also very angry. Alex was a kindhearted soul who cared deeply for his family and friends and also the American veterans whom he cared for as an ICU nurse at the Minneapolis VA hospital. Alex… pic.twitter.com/QF46PUQqhv — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 25, 2026

"Lamentablemente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes", apuntaron. "Alex claramente no lleva un arma cuando es atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump. Tiene el teléfono en la mano derecha y la izquierda, vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar mientras le rocian con gas pimienta. Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre", declararon los padres de Alex.

