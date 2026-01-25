Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 9:46 pm

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

VIDEOS ¬ EU en llamas: la policía de Trump mata a enfermero estadounidense de 37 años

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga contra Trump. Miles marchan, negocios cierran

Alex Jeffrey Pretti, enfermero de 37 años, murió tras recibir disparos de un agente federal durante una protesta contra operativos migratorios en Minneapolis.

Los Ángeles, 24 de enero (LaOpinión/SinEmbargo).- Los padres de Alex Pretti, asesinado este sábado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado cuando fue asesinado y que él era un hombre de bien.

Mientras tanto, la prensa estadounidense ha difundido testimonios de personas cercanas a la víctima, quienes lo describen como un hombre gentil que no era un peligro para nadie.

Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió el sábado tras recibir disparos de un agente de migración durante una manifestación contra los operativos migratorios en Minneapolis, informó la Fiscalía General de Minnesota.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas de este sábado 24 de enero luego de una confrontación entre agentes federales y manifestantes que protestaban contra las tácticas de control migratorio implementadas en la ciudad. De acuerdo con el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, durante el altercado más de un agente habría accionado su arma.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló en redes sociales que los agentes se encontraban realizando un operativo cuando fueron abordados por un hombre armado.

Según la versión oficial, un agente abrió fuego después de que el individuo se resistiera a ser desarmado.

Autoridades locales indicaron que Pretti contaba con una licencia legal para portar armas, información que fue confirmada posteriormente por familiares que hablaron con la agencia AP.

¿Quién era Alex Jeffrey Pretti?

Alex Jeffrey Pretti era ciudadano estadounidense, nacido en Illinois, y trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en la Administración de Veteranos. Registros estatales muestran que tenía licencia de enfermería vigente en Minnesota desde 2021, la cual expiraría en marzo de 2026.

De acuerdo con documentos judiciales y testimonios familiares, no tenía antecedentes criminales, salvo dos infracciones de tránsito. Tampoco registraba interacciones previas con fuerzas del orden.

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
Alex Pretti era enfermero en un hospital para veteranos. Foto: Especial

En la red social LinkedIn aparece un perfil que coincide con su identidad y que señala que fue estudiante de la Universidad de Minnesota.

Alex Pretti motivado por las protestas contra ICE

Familiares señalaron que Pretti se había sumado a las protestas tras la muerte reciente de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense que murió por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso ocurrido el pasado 7 de enero.

“Le importaba profundamente la gente y estaba muy afectado por lo que estaba ocurriendo en Minneapolis y en todo el país con ICE”, declaró su padre, Michael Pretti, a AP. “Sentía que protestar era su forma de mostrar empatía”.

Sus padres relataron que semanas antes habían hablado con él para pedirle cautela al asistir a manifestaciones.

“Le dijimos que tuviera cuidado, que no se acercara demasiado. Nos dijo que entendía”, recordó su padre durante la entrevista.

Vecinos lo describen como una persona pacífica

Jeanne Wiener, vecina de Pretti desde hace cinco años, lo describió como una persona “gentil y buena” que no representaba peligro alguno.

“Nunca atacaría a un policía”, afirmó, de acuerdo con lo publicado por la cadena Telemundo.

https://www.youtube.com/watch?v=dY5_SBxd_eM

Video muestra momentos previos al tiroteo

Un video grabado por un transeúnte muestra el tenso ambiente durante la protesta en Nicollet Avenue. En las imágenes se observa a manifestantes gritando e increpando a los agentes.

El video capta a un oficial empujando a una persona que sostenía una botella de agua, así como un forcejeo en el que dos personas caen al suelo. Posteriormente, al menos siete agentes rodean a Pretti, intentan someterlo y uno de ellos lo golpea repetidamente con un objeto que parece ser un aerosol.

Se escucha un disparo, seguido de otros más. Tras ello, los agentes se retiran y el hombre queda inmóvil sobre la calle. El material no permite identificar con claridad quién realizó el primer disparo.

Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
Los padres de Alex Pretti afirmaron que no iba armado cuando agentes de ICE le dispararon. Foto: Especial

"Estamos desconsolados": padres de Alex Pretti

Tras el asesinato de Alex Pretti, cometido por agentes de ICE, los padres del enfermero, Susan y Michael, dieron sus primeras declaraciones en las que recalcaron que su hijo era un hombre de bien y que "quería marcar la diferencia en este mundo".

"Estamos desconsolados, pero también muy enojados. Alex era una persona bondadosa que se preocupaba profundamente por su familia y amigos, y también por los veteranos estadounidenses a quienes atendía como enfermero de la UCI en el hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería marcar la diferencia en este mundo", declararon.

Los familiares del hombre asesinado afirmaron que la última acción de su hijo fue proteger a una mujer, al tiempo que calificó como "repugnantes" los señalamientos hechos por autoridades y por el propio Trump, quienes afirmaron que Alex estaba armado cuando encaró a los agentes migratorios.

"Lamentablemente, no estará con nosotros para ver su impacto. No uso el término "héroe" a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y acto fue proteger a una mujer. Las repugnantes mentiras que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y repugnantes", apuntaron.

"Alex claramente no lleva un arma cuando es atacado por los matones asesinos y cobardes de ICE de Trump. Tiene el teléfono en la mano derecha y la izquierda, vacía, levantada por encima de la cabeza mientras intenta proteger a la mujer que ICE acaba de empujar mientras le rocian con gas pimienta. Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre", declararon los padres de Alex.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

+ Sección

Galileo

Un estudio revela el peligro de los "autorregalos" tras un mal dia en el trabajo.

¿Mal día en el trabajo? Este es el peligro de los autorregalos para compensarlo

Un experto explica las consecuencias de gritar en exceso en un concierto.

Un experto explica cuáles son las graves consecuencias de gritar en un concierto

VIDEO: Tumba zapoteca hallada en Oaxaca se considera “el descubrimiento de la década"

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes.
1

Salinas Pliego no pagó al SAT; estaría aún negociando, de acuerdo con fuentes

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
2

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Placas Baja California
3

Placas y refrendo en Baja California: costo y dónde tramitarlos en 2026

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
4

VIDEOS ¬ EU en llamas: la policía de Trump mata a enfermero estadounidense de 37 años

La Casa Blanca desata burlas.
5

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Trump aseveró que China no se apoderará de Canadá.
6

“China no se apoderará de Canadá”, dice Trump después de amenazar con arancel de 100%

Marcha contra el tarifazo. Foto: UJRM Jalisco.
7

El tarifazo en Jalisco se ensaña con los pobres y deja millones a un banco con quejas

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
8

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

9

La larga telenovela (16 años) de los impuestos de Salinas Pliego vive hoy fecha fatal

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
10

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
11

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

12

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
13

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

14

PODEROSOS ¬ La corrupción y los cacicazgos contagian y enferman a las universidades

La Fiscalía de Michoacán confirmó el hallazgo sin vida de la pareja de activistas Anayeli Hernández León, Víctor Manuel Mujica Vega, y su hija, Megan Eileen.
15

Los cuerpos calcinados de 2 activistas y su hija de 12 años son hallados en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los padres de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, afirmaron que su hijo no iba armado y que era un hombre de bien.
1

Alex no iba armado, dicen sus padres. Era un hombre de bien, reseña la prensa de EU

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec detuvieron en este Municipio a Nancy "N", alias "Valeria", por presuntos vínculos con "La Chokiza".
2

Nancy "N", mujer colombiana vinculada a "La Chokiza", es detenida en Ecatepec, Edomex

La SSC-CdMx detuvo a seis presuntos extorsionadores luego de que amenazaran a una persona dedicada a la santería en la Alcaldía Iztapalapa.
3

La SSC-CdMx detiene a 6 extorsionadores en Iztapalapa; habrían amenazado a un santero

Sheinbaum repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos
4

CSP repite en la frontera con EU y ante amagos de Trump: nosotros no nos subordinamos

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona
5

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

El presunto asesino de la familia de activistas e intérpretes de Lengua de Señas Mexicana que desapareció en Michoacán fue detenido en Morelos.
6

Autoridades de Michoacán detienen al presunto asesino de una familia de activistas

Manifestantes y la policía protagonizaron varios enfrentamientos violentos durante las protestas contra ICE en Minneapolis.
7

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles protestan por asesinato de Alex Pretti y contra el ICE en EU

8

La influencer Nicholette es hallada con vida tras haber sido secuestrada por comando

El Presidente de EU, Donald Trump, declaró que los ataques terrestres contra el narcotráfico podrían producirse "en cualquier lugar", incluyendo México.
9

Trump: Ataques en tierra al narco podrían ser en "cualquier lugar", incluido México

La Casa Blanca desata burlas.
10

La Casa Blanca provoca burla global por FOTO de Trump con ¡pingüino en Groenlandia!

Las secretarias de Educación de Puebla y Chihuahua anunciaron ayer la suspensión de clases presenciales para los días 26 y 27 de enero por bajas temperaturas.
11

Puebla y Chihuahua suspenden clases en más de 5 mil escuelas por tormenta invernal

Agentes de la CBP disparan a otra persona en Minneapolis a quemarropa.
12

VIDEOS ¬ EU en llamas: la policía de Trump mata a enfermero estadounidense de 37 años