“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga general contra Trump. ¿Por fin, la resistencia?

Ciudadanos y negocios han convocado a una jornada de protesta llamada el Día de la Verdad y la Libertad contra el mandatario republicano y su política migratoria, económica y social.

Mineápolis/Nueva York/Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– El pueblo, la ciudad, las dos ciudades, el estado; los empresarios, los comerciantes, los restauranteros y sus sindicatos; los gobernados, los gobernantes, los de barrios ricos o barrios pobres. Todos decidieron decir: BASTA.

No habrá gente en el trabajo, no habrá compras ni salidas a comer. Cientos de negocios en Minnesota cerraron hoy y muchas personas prometen pausar sus actividades cotidianas como parte de una huelga general en protesta por Donald Trump. La huelga general de Minnesota es apenas una probada de algo que parece imparable, ya: Estados Unidos se está organizando, desde las bases y por encima del Partido Demócrata, para resistirse a Trump. Mineápolis ya se había levantado por el asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de 2020, en una exibición de abuso policial y racismo. La oleadas de indignación se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos y del mundo.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo esta semana que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a “más de 10 mil inmigrantes ilegales criminales que estaban matando a estadounidenses, lastimando a niños y reinando el terror en Minneapolis” desde que Trump asumió el cargo. Tres mil, dijo, en las últimas seis semanas. Pero no lo demuestra. “Los datos sobre arrestos de inmigrantes se mantienen en secreto. Es casi imposible verificar de forma independiente las cifras del ICE. La agencia se ha negado a divulgar información o a proporcionar los nombres de todos los detenidos, y los tribunales de inmigración se han vuelto cada vez más opacos, con audiencias celebradas en secreto”, dice hoy The Star Tribune, diario de Minnesota.

“A medida que aumentan las tensiones y un sentimiento de temor a ser detenidos por agentes de inmigración se extiende por todo el estado, vendedores, sindicatos y residentes se preparan para participar en un apagón económico y reunirse para rezar y protestar en lo que los organizadores llamaron un ‘Día de la Verdad y la Libertad’”, detalla la noticia principal de The New York Times.

El obispo Dwayne Royster dijo: “Es una situación tensa y emotiva, y la gente está sufriendo. Los habitantes de Minnesota están demostrando una profunda resiliencia y una disposición a unirse como no he visto en mucho tiempo”. El llamado a la huelga se hizo una sola voz muy rápidamente. Cientos de negocios, principalmente en Minneapolis y St. Paul, anunciaron su cierre. Miles se unieron a la campaña para no ir al trabajo ni a la escuela, o a ayunar para mostrar su apoyo.

La resistencia

“Minneapolis está mostrando a Estados Unidos cómo resistir la intolerable tiranía de Trump y, quizás más importante, lo que este país podría ser si permitiéramos que nuestra creencia en las instituciones libres guiara nuestra acción. Como hemos informado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están llevando a cabo una campaña de terror y limpieza étnica en Minneapolis. Caravanas de matones —no hay otra forma de describirlos— recorren la ciudad buscando personas no blancas, preferiblemente que anden solas, para secuestrarlas”, cuenta este viernes The American Prospect, una revista progresista.

“A estas alturas –agrega–, la mayoría de la gente conoce a Jonathan Ross, el matón de ICE que asesinó a tiros sin piedad a Renee Good, mientras sus colegas impedían que un médico cercano la asistiera. Pero aquí hay otro que lanza gas pimienta directamente a los ojos de un manifestante desarmado mientras otros dos matones de ICE lo sujetan. Aquí hay otro que obliga a un niño de cinco años llamado Liam Ramos a actuar como cebo en un intento de entrar en su casa, y luego lo secuestra a él y a su padre y los lleva a Texas. ‘No está claro cuándo o si Liam podrá regresar por su tortuga de peluche, su sombrero y su hoja de ejercicios W’, como observó con tristeza un reportero local”.

Iglesias y escuelas han cerrado bajo amenaza de violencia, cuenta el periodista Ryan Cooper en este artículo. “Mis vecinos han determinado correctamente que ya ni siquiera es seguro caminar por la calle hasta la tienda. Cada minuto aquí, se desarrollan miles de tragedias ocultas como esta. El ICE está socavando la libertad y la seguridad básicas de las personas”, le dijo Erik Hane, agente literario de Minneapolis.

Hasta el buró editorial de The Wall Street Journal, diario que ha apoyado las políticas de Trump, dice esta mañana:

“Es difícil saber qué hará Trump a continuación, lo que alimenta la ansiedad pública. Pero a medida que su popularidad decae, también lo hace su capital político. Su índice de aprobación se ha desplomado, sus deportaciones masivas se consideran excesivas, los aranceles son impopulares e incluso a los votantes republicanos les disgustaron sus exigencias sobre Groenlandia. Los demócratas ganaron las elecciones de noviembre en Virginia y Nueva Jersey con una aplastante victoria. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes está en peligro, y el Senado es competitivo”.

Agrega: “Los intentos de Trump de manipular los distritos electorales para lograr una mayoría más segura en la Cámara han fracasado, al igual que los demócratas. El control definitivo del poder son las elecciones, y en ese sentido el gobierno autoritario de Trump puede estar construyendo la oposición que le cueste a su partido la mayoría en noviembre.

Según el diario, Trump ya no puede salirse con la suya tan fácilmente y las instituciones democráticas del país han empezado a meterle control.

“La saga de Groenlandia es un ejemplo elocuente. El sábado, Trump exigió la propiedad de la isla helada y prometió imponer aranceles a Europa para obligarla a venderla. La oposición creció durante el fin de semana festivo, y los mercados financieros emitieron un voto decididamente negativo sobre los aranceles y las amenazas el martes. Los miembros del Congreso se manifestaron en contra del uso de la fuerza militar en Groenlandia, e incluso los líderes republicanos expresaron dudas. Un Senador nos dijo que, si Trump hubiera seguido adelante, el Congreso habría votado a favor de cortar los fondos para una invasión, con mayorías a prueba de veto. Los líderes europeos también dejaron claro que tomar Groenlandia por la fuerza, militar o de otro tipo, rompería la alianza de la OTAN”, dice en su editorial principal.

“¿Y qué saben? El miércoles en Davos, Trump emitió sus habituales críticas a la debilidad de Europa, muchas de las cuales son acertadas. Pero rechazó el uso de la fuerza. Y al final del día, había cancelado los aranceles y proclamado la victoria sobre lo que llamó un acuerdo ‘marco’ sobre Groenlandia que, según él, complacerá a todos”, agrega.

Pero no todos son tan optimistas. Para algunos, las élites estadounidenses son lo suficientemente corruptas como para resistirse a alguien que es como ellos: Trump.

“No hay indicios de un intento siquiera serio de deshacerse de Trump”, escribe el periodista Ryan Cooper. ‘Una masa crítica de estadounidenses, en particular aquellos en puestos de poder, se han vuelto moralmente corruptos. Por un lado, el Partido Republicano se ha convertido en un culto fascista a la personalidad, completamente subyugado a Trump, sin importar cuán mentalmente enfermo se comporte en público o cuánto perjudique a la sociedad estadounidense. Por otro lado, el Partido Demócrata, junto con numerosos líderes empresariales y académicos, ha cedido repetidamente, lo ha apaciguado o, de lo contrario, no lo ha confrontado, como lo demuestra el exfiscal general Merrick Garland, quien titubeó durante medio mandato presidencial, durante el cual ni siquiera procesó a Trump por una insurrección televisada”.

“Minneapolis les recuerda a todos los estadounidenses que las viejas costumbres aún tienen mucho que ofrecer. Observen lo que MAGA intenta arrebatarles a nuestros conciudadanos: su libertad, su prosperidad, sus familias, su estilo de vida básico, y observen con qué fiereza luchan en respuesta. Esto es lo que está en juego. No tenemos por qué tolerar a un presidente criminalmente demente ni a su fuerza de ocupación criminal. Lo hemos hecho mejor en el pasado y podemos hacerlo de nuevo”, concluye su texto en The American Prospect.