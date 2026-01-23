“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga general contra Trump. ¿Por fin, la resistencia?

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 11:26 am

Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Ciudadanos y negocios han convocado a una jornada de protesta llamada el Día de la Verdad y la Libertad contra el mandatario republicano y su política migratoria, económica y social.

–Con información de agencias

Mineápolis/Nueva York/Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).– El pueblo, la ciudad, las dos ciudades, el estado; los empresarios, los comerciantes, los restauranteros y sus sindicatos; los gobernados, los gobernantes, los de barrios ricos o barrios pobres. Todos decidieron decir: BASTA.

No habrá gente en el trabajo, no habrá compras ni salidas a comer. Cientos de negocios en Minnesota cerraron hoy y muchas personas prometen pausar sus actividades cotidianas como parte de una huelga general en protesta por Donald Trump. La huelga general de Minnesota es apenas una probada de algo que parece imparable, ya: Estados Unidos se está organizando, desde las bases y por encima del Partido Demócrata, para resistirse a Trump. Mineápolis ya se había levantado por el asesinato de George Floyd, el 25 de mayo de 2020, en una exibición de abuso policial y racismo. La oleadas de indignación se extendieron a otras ciudades de Estados Unidos y del mundo.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo esta semana que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a “más de 10 mil inmigrantes ilegales criminales que estaban matando a estadounidenses, lastimando a niños y reinando el terror en Minneapolis” desde que Trump asumió el cargo. Tres mil, dijo, en las últimas seis semanas. Pero no lo demuestra. “Los datos sobre arrestos de inmigrantes se mantienen en secreto. Es casi imposible verificar de forma independiente las cifras del ICE. La agencia se ha negado a divulgar información o a proporcionar los nombres de todos los detenidos, y los tribunales de inmigración se han vuelto cada vez más opacos, con audiencias celebradas en secreto”, dice hoy The Star Tribune, diario de Minnesota.

“A medida que aumentan las tensiones y un sentimiento de temor a ser detenidos por agentes de inmigración se extiende por todo el estado, vendedores, sindicatos y residentes se preparan para participar en un apagón económico y reunirse para rezar y protestar en lo que los organizadores llamaron un ‘Día de la Verdad y la Libertad’”, detalla la noticia principal de The New York Times.

El obispo Dwayne Royster dijo: “Es una situación tensa y emotiva, y la gente está sufriendo. Los habitantes de Minnesota están demostrando una profunda resiliencia y una disposición a unirse como no he visto en mucho tiempo”. El llamado a la huelga se hizo una sola voz muy rápidamente. Cientos de negocios, principalmente en Minneapolis y St. Paul, anunciaron su cierre. Miles se unieron a la campaña para no ir al trabajo ni a la escuela, o a ayunar para mostrar su apoyo.

La resistencia

“Minneapolis está mostrando a Estados Unidos cómo resistir la intolerable tiranía de Trump y, quizás más importante, lo que este país podría ser si permitiéramos que nuestra creencia en las instituciones libres guiara nuestra acción. Como hemos informado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) están llevando a cabo una campaña de terror y limpieza étnica en Minneapolis. Caravanas de matones —no hay otra forma de describirlos— recorren la ciudad buscando personas no blancas, preferiblemente que anden solas, para secuestrarlas”, cuenta este viernes The American Prospect, una revista progresista.

“A estas alturas –agrega–, la mayoría de la gente conoce a Jonathan Ross, el matón de ICE que asesinó a tiros sin piedad a Renee Good, mientras sus colegas impedían que un médico cercano la asistiera. Pero aquí hay otro que lanza gas pimienta directamente a los ojos de un manifestante desarmado mientras otros dos matones de ICE lo sujetan. Aquí hay otro que obliga a un niño de cinco años llamado Liam Ramos a actuar como cebo en un intento de entrar en su casa, y luego lo secuestra a él y a su padre y los lleva a Texas. ‘No está claro cuándo o si Liam podrá regresar por su tortuga de peluche, su sombrero y su hoja de ejercicios W’, como observó con tristeza un reportero local”.

Iglesias y escuelas han cerrado bajo amenaza de violencia, cuenta el periodista Ryan Cooper en este artículo. “Mis vecinos han determinado correctamente que ya ni siquiera es seguro caminar por la calle hasta la tienda. Cada minuto aquí, se desarrollan miles de tragedias ocultas como esta. El ICE está socavando la libertad y la seguridad básicas de las personas”, le dijo Erik Hane, agente literario de Minneapolis.

Hasta el buró editorial de The Wall Street Journal, diario que ha apoyado las políticas de Trump, dice esta mañana:

“Es difícil saber qué hará Trump a continuación, lo que alimenta la ansiedad pública. Pero a medida que su popularidad decae, también lo hace su capital político. Su índice de aprobación se ha desplomado, sus deportaciones masivas se consideran excesivas, los aranceles son impopulares e incluso a los votantes republicanos les disgustaron sus exigencias sobre Groenlandia. Los demócratas ganaron las elecciones de noviembre en Virginia y Nueva Jersey con una aplastante victoria. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes está en peligro, y el Senado es competitivo”.

Agrega: “Los intentos de Trump de manipular los distritos electorales para lograr una mayoría más segura en la Cámara han fracasado, al igual que los demócratas. El control definitivo del poder son las elecciones, y en ese sentido el gobierno autoritario de Trump puede estar construyendo la oposición que le cueste a su partido la mayoría en noviembre.

Según el diario, Trump ya no puede salirse con la suya tan fácilmente y las instituciones democráticas del país han empezado a meterle control.

“La saga de Groenlandia es un ejemplo elocuente. El sábado, Trump exigió la propiedad de la isla helada y prometió imponer aranceles a Europa para obligarla a venderla. La oposición creció durante el fin de semana festivo, y los mercados financieros emitieron un voto decididamente negativo sobre los aranceles y las amenazas el martes. Los miembros del Congreso se manifestaron en contra del uso de la fuerza militar en Groenlandia, e incluso los líderes republicanos expresaron dudas. Un Senador nos dijo que, si Trump hubiera seguido adelante, el Congreso habría votado a favor de cortar los fondos para una invasión, con mayorías a prueba de veto. Los líderes europeos también dejaron claro que tomar Groenlandia por la fuerza, militar o de otro tipo, rompería la alianza de la OTAN”, dice en su editorial principal.

“¿Y qué saben? El miércoles en Davos, Trump emitió sus habituales críticas a la debilidad de Europa, muchas de las cuales son acertadas. Pero rechazó el uso de la fuerza. Y al final del día, había cancelado los aranceles y proclamado la victoria sobre lo que llamó un acuerdo ‘marco’ sobre Groenlandia que, según él, complacerá a todos”, agrega.

Pero no todos son tan optimistas. Para algunos, las élites estadounidenses son lo suficientemente corruptas como para resistirse a alguien que es como ellos: Trump.

“No hay indicios de un intento siquiera serio de deshacerse de Trump”, escribe el periodista Ryan Cooper. ‘Una masa crítica de estadounidenses, en particular aquellos en puestos de poder, se han vuelto moralmente corruptos. Por un lado, el Partido Republicano se ha convertido en un culto fascista a la personalidad, completamente subyugado a Trump, sin importar cuán mentalmente enfermo se comporte en público o cuánto perjudique a la sociedad estadounidense. Por otro lado, el Partido Demócrata, junto con numerosos líderes empresariales y académicos, ha cedido repetidamente, lo ha apaciguado o, de lo contrario, no lo ha confrontado, como lo demuestra el exfiscal general Merrick Garland, quien titubeó durante medio mandato presidencial, durante el cual ni siquiera procesó a Trump por una insurrección televisada”.

“Minneapolis les recuerda a todos los estadounidenses que las viejas costumbres aún tienen mucho que ofrecer. Observen lo que MAGA intenta arrebatarles a nuestros conciudadanos: su libertad, su prosperidad, sus familias, su estilo de vida básico, y observen con qué fiereza luchan en respuesta. Esto es lo que está en juego. No tenemos por qué tolerar a un presidente criminalmente demente ni a su fuerza de ocupación criminal. Lo hemos hecho mejor en el pasado y podemos hacerlo de nuevo”, concluye su texto en The American Prospect.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Trump, ¿genio o loco?

"A más de diez meses de la elección intermedia, Trump ha decidido duplicar la apuesta y llevar...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Un nuevo realismo mundial y la disyuntiva mexicana

"Si México suscribe que democracia, derechos humanos y pluralidad son valores estructurales en el nuevo orden mundial,...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

+ Sección

Galileo

La obesidad y la hipertensión son factores que podrían generar demencia.

Estudio revela que prevenir obesidad e hipertensión podría reducir riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

El ejercicio se asocia sistemáticamente con una mejor salud, pero la evidencia del posible impacto de los diferentes tipos de actividad es menos concluyente.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Fiscalía General de Justicia de CdMx concluyó que la conducta de una mujer que hirió de muerte a su esposo en la Alcaldía Coyoacán fue en legítima defensa.
1

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Ryan James Wedding
2

México entrega a Ryan James, buscado por EU, durante una visita del director del FBI

Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
3

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
4

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
5

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Sheinbaum pide a la corte informar sobre camionetas
6

La Presidenta le pide a la Corte informar sobre las camionetas. “Hubo ahorros”, dice

Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
7

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
8

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

Curp Biométrica 2026
9

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

Los pagos para pensionados del IMSS.
10

IMSS confirma la fecha del pago de pensiones de febrero 2026

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
11

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

Morena no es el PRI de los 70
12

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

Trump rumbo a la guerra civil
13

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

Trump
14

Nuevo orden

Mauricio Tabe
15

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cientos de ciudadanos y negocios se han sumado a la huelga general contra el ICE y Trump
1

“¡BASTA!” Minnesota estalla en huelga general contra Trump. ¿Por fin, la resistencia?

Ryan James Wedding
2

México entrega a Ryan James, buscado por EU, durante una visita del director del FBI

Sheinbaum pide a la corte informar sobre camionetas
3

La Presidenta le pide a la Corte informar sobre las camionetas. “Hubo ahorros”, dice

TikTok permanecerá en EU.
4

TikTok esquiva prohibición en EU: crea empresa conjunta con mayoría estadounidense

qué hacer en la CdMx
5

¿Qué hacemos este fin? La Ciudad de México tiene teatro, exposiciones, arte y música

Donald Trump destaca liderazgo de la Presidenta encargada de Venezuela.
6

Trump confirma envío de "más de 50 millones" de barriles de crudo de Venezuela a EU

El periodista Rafael León retoma sus actividades.
7

Rafael León, periodista de Veracruz, recupera su libertad tras conseguir un amparo

Trump dice que vigila de cerca a Irán.
8

Trump dice que una "flota enorme" se dirige a Irán; "tal vez no tengamos que usarla"

Los agentes de Trump pasaron de los golpes y el gas pimienta, a la crueldad ¬ VIDEOS
9

#UnAñoPeligroso ¬ Con Trump, el ICE triplica arrestos, acumula abusos y muertes

El Presidente Donald Trump retiró este jueves la invitación que hizo al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, para formar parte del Consejo de Paz.
10

Trump excluye a Carney de su Consejo de Paz para Gaza: retira invitación a Canadá

Exrector de la UACAM
11

Exrector acusa injerencia de Layda Sansores en su caso; pide a Sheinbaum intervenir

Trump amenaza con invocar a la OTAN para defender frontera sur.
12

Trump reprocha a la OTAN: "tal vez debería venir y proteger nuestra frontera sur"