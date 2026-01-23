Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Un clip muestra al funcionario gritando “¡Viene gas!" mientras lanza una bomba de gas contra manifestantes en Minneapolis, Minnesota, quienes protestaban contra los operativos del ICE.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- “¡Viene gas, viene gas!”, esa fue la advertencia que hizo Gregory Bovino, Jefe de la Patrulla Fronteriza, antes de lanzar una bomba de gas contra una multitud de manifestantes que protestaba por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota, en donde, estas redadas ya cobraron la vida de una mujer, ciudadana estadounidense, y han dado pauta a una serie de abusos como la reciente detención de un menor de cinco años en un distrito escolar.

A través de un video difundido en redes sociales, se puede observar el momento exacto en el que Bovino reprime a los manifestantes, quienes exigían la salida de los agentes del ICE. Tras ser lanzada por el Jefe de la Patrulla Fronteriza, la bomba liberó un gas de color verde, el cual hizo que los inconformes se dispersaron. Al mismo tiempo, detrás de Bovino, se puede observar a varios agentes deteniendo violentamente a dos manifestantes.

De acuerdo con información del Minnesota Star Tribune, Bovino está tomando cada vez más atribuciones en los operativos contra migrantes, ya que es frecuente verlo supervisar las redadas de Minneapolis, lo que podría significar que su actividad en el terreno se intensifique, al tiempo que el ICE incrementa los operativos para arrestar a migrantes en Minnesota, particularmente en Ciudades Gemelas.

Wittle Bovino got his wittle feelings hurt so he decided to gas American citizens. pic.twitter.com/4W7IcUewqB — Maine (@TheMaineWonk) January 21, 2026

La violencia con la que Bovino ha reprimido las protestas contra los operativos antimigrantes, así como la apariencia con la que se presenta, ha contribuido a que lo comparen con el nazi y líder de la Gestapo, Heinrich Himmler, como lo se puede leer en cientos de comentarios que que acumuló un video propagandístico de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en el que Gregory Bovino aparece con el cabello muy corto, casi a rape; con un abrigo largo, que le llega a la pantorrilla; y camisa abotonada hasta el cuello, imagen que a muchos recordó a Himmler.

"Si no es nazi ¿por qué tiene forma de nazi?", fue uno de los comentarios que destacó en el clip, en el que también la corporación policiaca se encargó de destacar la labor de Bovino, enfatizando que "está arriesgando su vida para proteger a nuestros ciudadanos". Sin embargo, los internautas insistieron en señalar que más aparentar ser un héroe, Gregory es más similar a uno de los líderes nazis que tuvo un papel fundamental en la ejecución del plan nazi para el exterminio de los judíos.

“Nos NEGAMOS a dar marcha atrás en nuestra misión de hacer que Estados Unidos sea un país seguro”, señala la descripción del clip, difundido en redes sociales, en donde también se observa la fachada del tribunal federal de Chicago. “@CMDROpAtLargeCA [Gregory Bovino] está arriesgando su vida para proteger a nuestros ciudadanos, y ninguna cantidad de terror radical o anarquía nos detendrá en nuestra misión”, se agrega en la publicación.

La grabación acumuló cientos de respuestas en las que compararon la imagen de Bovino con la de Himmler, destacando, además, que el video también parecía propaganda fascista. Incluso Gavin Newsom, Gobernador de California, retuiteó el video, acompañado de un comentario en el que señala que el Gobierno trumpista ya ni siquiera intenta disimular su fascismo. “Si crees que los llamados al fascismo y al autoritarismo son una exageración, detente y mira este video. Ni siquiera intentan ocultar quiénes son”, escribió el mandatario.

We REFUSE to back down from our mission to make America safe.@CMDROpAtLargeCA is putting his life on the line to protect our citizens, and no amount of radical terror or anarchy will stop us in our mission. pic.twitter.com/O6YcvWLmKe — Homeland Security (@DHSgov) October 28, 2025

Bovino, de 55 años de edad, es actualmente la cara de la llamada Operación Midway Blitz, que contempla redadas y arrestos agresivos para deportar migrantes, particularmente a los de origen latino, en Chicago. En las últimas semanas su presencia ha sido constante en estos operativos, siempre portando el uniforme color verde, en su caso con una larga gabardina del mismo tono.

"Conocido como abrigo, este abrigo largo, cruzado y verde militar, con solapas anchas, grandes botones metálicos, charreteras e insignias en los brazos, destaca entre la multitud de chaquetas bomber y chalecos tácticos que llevan los agentes del ICE que rodean a Bovino. Es imposible ignorarlo. Y se ha convertido en un punto álgido de la conversación en línea sobre el ICE, en parte porque sus antecedentes históricos también son innegables. Después de todo, era parte del traje militar clásico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial", escribe en ese sentido Vanessa Friedman en The New York Times. En ese mismo texto, la periodista precisa que si bien el abrigo fue usado por oficiales de ambos bandos en las guerras mundiales, "está estrechamente asociado con el ejército alemán bajo el régimen de Hitler. Por ello, el abrigo de Bovino no tardó en convertirse, para muchos espectadores, en un símbolo no solo de militarización, sino también de tiranía, como varios comentaristas se han apresurado a señalar". "Es posible que el Bovino, al llevar el abrigo y los atavíos tan reconocibles de un hombre fuerte a la antigua, se dirija a un público muy específico. A Trump le encantan los hombres uniformados , como demostró su desfile militar. Incluso, aparentemente, si ese uniforme implica que algunos se inclinen directamente hacia las SS", puntualiza Friedman.

El origen de Greg Bovino

Gregory Bovino es descendiente de migrantes italianos, quienes llegaron en la década de 1920 a Estados Unidos. Su bisabuelo Michele Bovino, llegó a la Unión Americana y tras naturalizarse estadounidense, en 1927, se llevó a a su familia italiana a Pennsylvania, entre quienes estaba Vincenzo Bovino, de 12, quien después sería el abuelo de Gregory, gracias al beneficio de la ciudadanía derivada.

“Creo que tenía unos ocho o nueve años. Mis padres me llevaron a ver esa película porque la produjo mi tío Neil. Era muy importante ver algo así en la zona rural de Carolina del Norte. Así que fuimos a verla. Me interesó por la Patrulla Fronteriza desde muy pequeño”, comentó Gregory a The Daily Beast, medio que también consignó que el padre del agente fronterizo estuvo encarcelado 18 meses por provocar la muerte de una mujer de 26 años de edad, a quien arrolló por conducir en estado de ebriedad.

La prensa norteamericana ha destacado que desde pequeño Gregory, originario de Carolina del Norte, se vio influenciado por la película The Border, protagonizada por el actor Jack Nicholson, quien interpretó a un agente de la Patrulla Fronteriza, por lo que en 1996,Bovino se unió a la real Patrulla Fronteriza. Este 2026 cumple 30 años de servicio en dicha corporación policial, de los cuales los últimos cinco se ha destacado por una notable afición a hacerse propaganda.

Por ejemplo, en 2020, luego de que fue nombrado Jefe de Patrulla del Sector El Centro, se publicó un video en redes sociales en el que se muestra su ideología nacionalista, ya que en el clip aparece un migrante irregular, quien tras llegar a territorio estadounidense asesina a un ciudadano, al mismo estilo que Trump estereotipa a los migrantes latinos, lo que suscitó una gran polémica y el video fue retirado.

El diario El País recordó cuando Bovino quiso darle un giro a los videos que publicaba la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en los que se intentaba mostrar el lado humano de los agentes, por clips en donde éstos parecieran como héroes de las películas hollywoodenses, mostrando persecuciones de migrantes y a oficiales de aspecto rudo combatiendo a las llamadas ciudades santuario, así como contra las drogas.

Imitando la vestimenta de un oficial de las SS, el jefe de la Guardia Fronteriza racista de Trump, Gregory Bovino, apareció hoy rodeado de esbirros en las protestas de Minneapolis, ordenando más represión. La historia se repite 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa. pic.twitter.com/tnFTXcEQnB — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 17, 2026

Bovino ha defendido este tipo de espectacularidad que muestra tanto en la propaganda que difunde como al momento de ejecutar los operativos —los cuales graba o fotografía para luego subirlo a redes sociales— como cuando hace bajar a rapel desde un helicóptero a sus agentes, justificando que para disuadir la delincuencia es necesario hacer notar la presencia de la policía, ya que el uniforme que identifica a esta es una especie de intimidación para los migrantes indocumentados.

El hombre duro de Trump

Antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Bovino encabezó la denominada Operación Devolución al Remitente en California en 2006, durante la que varias granjas de ese estado fueron allanadas, así como los estacionamientos de tiendas como Home Depot, lo que suscitó diversas críticas, pero el reconocimiento del mandatario repúblicano, a su llegada, que como premio lo envió a dirigir las redadas antimigrantes en Chicago.

Durante el operativo, ejecutado en el condado de Kern, fueron detenidos 78 trabajadores agrícolas que se dirigían a sus labores en el campo, de los que los oficiales desconocían los antecedentes penales y migratorios de 77, según refirió el diario The Washington Post, por lo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda contra los agentes por arrestar a personas sólo por su color de piel, lo que resultó en la orden de un Juez para detener las redadas en el Distrito Este de California sin una “sospecha razonable”.

Estas detenciones de migrantes han sido calificados de racistas y discriminatorias, lo que ha provocado diversas manifestaciones, mismas que Bovino se ha encargado de reprimir con gases lacrimógenos y otros métodos intimidatorios, los cuales Bovino ha defendido, asegurando que los agentes a su cargo constantemente están expuestos a amenazas, como “manifestantes armados” que les impiden realizar las debidas detenciones.

Medios estadounidenses han señalado que en los últimos meses han sido detenidas alrededor de 600 personas en Chicago, de quienes sólo 70 fueron consideradas con “alto riesgo para la seguridad pública”, pese a lo cual Bovino ha insistido en que están “atrapando terroristas", ya que, destacó, su deber es “defender la ley federal” así como exhortar a los migrantes a autodeportarse, según comentó durante una entrevista para The Washington Post.

La violencia con las que lleva a cabo las detenciones y con la que intenta reprimir a los manifestantes en contra de estos operativos ya tuvo una primera reprimenda, En octubre de 2025, luego de que bovino lanzó gas lacrimógeno contra una multitud, justificando la acción porque presuntamente alguien lo apedreo, acusación de la que después se retractó, una Juez federal de distrito Sara Ellis le ordenó usar una cámara corporal y que a diario debía presentarse para rendirle un informe, no obstante, el control fue revocado poco después.