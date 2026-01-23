Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

Nora Gaspar Reséndiz

22/01/2026 - 9:12 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Abusos del ICE alcanzan a nativos americanos: tribus denuncian detenciones racistas

El ICE tiene 170 mil millones de dólares. Más que el presupuesto militar ruso en 2025

Un clip muestra al funcionario gritando “¡Viene gas!" mientras lanza una bomba de gas contra manifestantes en Minneapolis, Minnesota, quienes protestaban contra los operativos del ICE.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- “¡Viene gas, viene gas!”, esa fue la advertencia que hizo Gregory Bovino, Jefe de la Patrulla Fronteriza, antes de lanzar una bomba de gas contra una multitud de manifestantes que protestaba por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota, en donde, estas redadas ya cobraron la vida de una mujer, ciudadana estadounidense, y han dado pauta a una serie de abusos como la reciente detención de un menor de cinco años en un distrito escolar.

A través de un video difundido en redes sociales, se puede observar el momento exacto en el que Bovino reprime a los manifestantes, quienes exigían la salida de los agentes del ICE. Tras ser lanzada por el Jefe de la Patrulla Fronteriza, la bomba liberó un gas de color verde, el cual hizo que los inconformes se dispersaron. Al mismo tiempo, detrás de Bovino, se puede observar a varios agentes deteniendo violentamente a dos manifestantes.

De acuerdo con información del Minnesota Star Tribune, Bovino está tomando cada vez más atribuciones en los operativos contra migrantes, ya que es frecuente verlo supervisar las redadas de Minneapolis, lo que podría significar que su actividad en el terreno se intensifique, al tiempo que el ICE incrementa los operativos para arrestar a migrantes en Minnesota, particularmente en Ciudades Gemelas.

La violencia con la que Bovino ha reprimido las protestas contra los operativos antimigrantes, así como la apariencia con la que se presenta, ha contribuido a que lo comparen con el nazi y líder de la Gestapo, Heinrich Himmler, como lo se puede leer en cientos de comentarios que que acumuló un video propagandístico de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en el que Gregory Bovino aparece con el cabello muy corto, casi a rape; con un abrigo largo, que le llega a la pantorrilla; y camisa abotonada hasta el cuello, imagen que a muchos recordó a Himmler.

"Si no es nazi ¿por qué tiene forma de nazi?", fue uno de los comentarios que destacó en el clip, en el que también la corporación policiaca se encargó de destacar la labor  de Bovino, enfatizando que "está arriesgando su vida para proteger a nuestros ciudadanos". Sin embargo, los internautas insistieron en señalar que más aparentar ser un héroe, Gregory es más similar a uno de los líderes nazis que tuvo un papel fundamental en la ejecución del plan nazi para el exterminio de los judíos.

“Nos NEGAMOS a dar marcha atrás en nuestra misión de hacer que Estados Unidos sea un país seguro”, señala la descripción del clip, difundido en redes sociales, en donde también se observa la fachada del tribunal federal de Chicago. “@CMDROpAtLargeCA [Gregory Bovino] está arriesgando su vida para proteger a nuestros ciudadanos, y ninguna cantidad de terror radical o anarquía nos detendrá en nuestra misión”, se agrega en la publicación.

La grabación acumuló cientos de respuestas en las que compararon la imagen de Bovino con la de Himmler, destacando, además, que el video también parecía propaganda fascista. Incluso Gavin Newsom, Gobernador de California, retuiteó el video, acompañado de un comentario en el que señala que el Gobierno trumpista ya ni siquiera intenta disimular su fascismo. “Si crees que los llamados al fascismo y al autoritarismo son una exageración, detente y mira este video. Ni siquiera intentan ocultar quiénes son”, escribió el mandatario.

Bovino, de 55 años de edad, es actualmente la cara de la llamada Operación Midway Blitz, que contempla redadas y arrestos agresivos para deportar migrantes, particularmente a los de origen latino, en Chicago. En las últimas semanas su presencia ha sido constante en estos operativos, siempre portando el uniforme color verde, en su caso con una larga gabardina del mismo tono.

"Conocido como abrigo, este abrigo largo, cruzado y verde militar, con solapas anchas, grandes botones metálicos, charreteras e insignias en los brazos, destaca entre la multitud de chaquetas bomber y chalecos tácticos que llevan los agentes del ICE que rodean a Bovino. Es imposible ignorarlo. Y se ha convertido en un punto álgido de la conversación en línea sobre el ICE, en parte porque sus antecedentes históricos también son innegables. Después de todo, era parte del traje militar clásico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial", escribe en ese sentido Vanessa Friedman en The New York Times.

En ese mismo texto, la periodista precisa que si bien el abrigo fue usado por oficiales de ambos bandos en las guerras mundiales, "está estrechamente asociado con el ejército alemán bajo el régimen de Hitler. Por ello, el abrigo de Bovino no tardó en convertirse, para muchos espectadores, en un símbolo no solo de militarización, sino también de tiranía, como varios comentaristas se han apresurado a señalar".

"Es posible que el Bovino, al llevar el abrigo y los atavíos tan reconocibles de un hombre fuerte a la antigua, se dirija a un público muy específico. A Trump le encantan los hombres uniformados , como demostró su desfile militar. Incluso, aparentemente, si ese uniforme implica que algunos se inclinen directamente hacia las SS",  puntualiza Friedman.

El origen de Greg Bovino

Gregory Bovino es descendiente de migrantes italianos, quienes llegaron en la década de 1920 a Estados Unidos. Su bisabuelo Michele Bovino, llegó a la Unión Americana y tras naturalizarse estadounidense, en 1927, se llevó a a su familia italiana a Pennsylvania, entre quienes estaba Vincenzo Bovino, de 12, quien después sería el abuelo de Gregory, gracias al beneficio de la ciudadanía derivada.

“Creo que tenía unos ocho o nueve años. Mis padres me llevaron a ver esa película porque la produjo mi tío Neil. Era muy importante ver algo así en la zona rural de Carolina del Norte. Así que fuimos a verla. Me interesó por la Patrulla Fronteriza desde muy pequeño”, comentó Gregory a The Daily Beast, medio que también consignó que el padre del agente fronterizo estuvo encarcelado 18 meses por provocar la muerte de una mujer de 26 años de edad, a quien arrolló por conducir en estado de ebriedad.

La prensa norteamericana ha destacado que desde pequeño Gregory, originario de Carolina del Norte, se vio influenciado por la película The Border, protagonizada por el actor Jack Nicholson, quien interpretó a un agente de la Patrulla Fronteriza, por lo que en 1996,Bovino se unió a la real Patrulla Fronteriza. Este 2026 cumple 30 años de servicio en dicha corporación policial, de los cuales los últimos cinco se ha destacado por una notable afición a hacerse propaganda.

Por ejemplo, en 2020, luego de que fue nombrado Jefe de Patrulla del Sector El Centro, se publicó un video en redes sociales en el que se muestra su ideología nacionalista, ya que en el clip aparece un migrante irregular, quien tras llegar a territorio estadounidense asesina a un ciudadano, al mismo estilo que Trump estereotipa a los migrantes latinos, lo que suscitó una gran polémica y el video fue retirado.

El diario El País recordó cuando Bovino quiso darle un giro a los videos que publicaba la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, en los que se intentaba mostrar el lado humano de los agentes, por clips en donde éstos parecieran como héroes de las películas hollywoodenses, mostrando persecuciones de migrantes y a oficiales de aspecto rudo combatiendo a las llamadas ciudades santuario, así como contra las drogas.

Bovino ha defendido este tipo de espectacularidad que muestra tanto en la propaganda que difunde como al momento de ejecutar los operativos —los cuales graba o fotografía para luego subirlo a redes sociales— como cuando hace bajar a rapel desde un helicóptero a sus agentes, justificando que para disuadir la delincuencia es necesario hacer notar la presencia de la policía, ya que el uniforme que identifica a esta es una especie de intimidación para los migrantes indocumentados.

El hombre duro de Trump

Antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, Bovino encabezó la denominada Operación Devolución al Remitente en California en 2006, durante la que varias granjas de ese estado fueron allanadas, así como los estacionamientos de tiendas como Home Depot, lo que suscitó diversas críticas, pero el reconocimiento del mandatario repúblicano, a su llegada, que como premio lo envió a dirigir las redadas antimigrantes en Chicago.

Durante el operativo, ejecutado en el condado de Kern, fueron detenidos 78 trabajadores agrícolas que se dirigían a sus labores en el campo, de los que los oficiales desconocían los antecedentes penales y migratorios de 77, según refirió el diario The Washington Post, por lo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda contra los agentes por arrestar a personas sólo por su color de piel, lo que resultó en la orden de un Juez para detener las redadas en el Distrito Este de California sin una “sospecha razonable”.

El cúmulo de medidas del gobierno de Donald Trump en su asalto a la comunidad migrante daña a individuos, familias, comunidades y la economía.
Una manifestación pacífica realizada el 31 de enero en National City para apoyar a migrantes que temen ser deportados fue disuelta violentamente. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Estas detenciones de migrantes han sido calificados de racistas y discriminatorias, lo que ha provocado diversas manifestaciones, mismas que Bovino se ha encargado de reprimir con gases lacrimógenos y otros métodos intimidatorios, los cuales Bovino ha defendido, asegurando que los agentes a su cargo constantemente están expuestos a amenazas, como “manifestantes armados” que les impiden realizar las debidas detenciones.

Medios estadounidenses han señalado que en los últimos meses han sido detenidas alrededor de 600 personas en Chicago, de quienes sólo 70 fueron consideradas con “alto riesgo para la seguridad pública”, pese a lo cual Bovino ha insistido en que están “atrapando terroristas", ya que, destacó, su deber es “defender la ley federal” así como exhortar a los migrantes a autodeportarse, según comentó durante una entrevista para The Washington Post.

La violencia con las que lleva a cabo las detenciones y con la que intenta reprimir a los manifestantes en contra de estos operativos ya tuvo una primera reprimenda, En octubre de 2025, luego de que bovino lanzó gas lacrimógeno contra una multitud, justificando la acción porque presuntamente alguien lo apedreo, acusación de la que después se retractó, una Juez federal de distrito Sara Ellis le ordenó usar una cámara corporal y que a diario debía presentarse para rendirle un informe, no obstante, el control fue revocado poco después.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El magisterio como botín político

"El efecto acumulado es consistente: un magisterio subordinado a una organización que administra carreras como instrumento de...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Fracaso

"¿Qué hará el narcisista para curarse de su derrota al intentar apropiarse de Groenlandia, y ante las...
Por María Rivera
Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

+ Sección

Galileo

Un reciente estudio reveló que la falta de vitamina D incrementa el riesgo de hospitalización por enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía.

La falta de vitamina D eleva el riesgo de hospitalización por neumonía y bronquitis

Una amplia investigación plantea nuevas preguntas sobre si diversificar el ejercicio podría desempeñar un papel relevante la salud a largo plazo.

Una investigación revela que no importa cuánto ejercicio se hace sino cómo se combina

Científicos del Trinity College de Dublín sugieren que bloquear la microglía podría prevenir el olvido de la infancia ("amnesia infantil") y mejorar la memoria.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Viene una tormenta invernal peligrosa. Viene desde Canadá. Se extenderá por los dos tercios orientales de EU este fin de semana. También alcanzará a México.
1

Alerta. Una tormenta invernal inusual golpeará en casi todo EU, y en parte de México

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
2

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

Curp Biométrica 2026
3

CURP biométrica en la Zona Metropolitana de Monterrey: dónde y cómo tramitarla

4

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
5

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
6

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
7

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
8

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

El ICE detuvo a un niño de cinco años y a su papá en un distrito escolar de Minnesota. Las imágenes han provocado indignación. Ahora recaudan miles para ellos.
9

El ICE atrapa a niño de 5 años y su papá. Recaudan miles para ellos ¬ FOTOS y VIDEOS

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
10

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
11

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Hoy No Circula Jueves
12

¿Doble Hoy No Circula este jueves 22 de enero? Así aplicará en CDMX y Edomex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros
13

La SCJN compra camionetas blindadas para ministrxs; es por su seguridad, argumenta

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
14

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

15

GOBERNADOR, FAMILIA Y NÓMINA

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gregory Bovino el Jefe de la Patrulla Fronteriza encargado de los operativos antimigrantes en Chicago.
1

Quién es Greg Bovino, y cómo su labor apresura la evolución del trumpismo al fascismo

El Gobierno de EU autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a catear sin orden judicial viviendas y propiedades de ciudadanos o migrantes.
2

Departamento de Seguridad autoriza a ICE entrar a viviendas por la fuerza y sin orden

Una mujer de 71 años de edad, identificada como Maricela Rascón Salazar, denunció que su hija y nieto intentar internarla en un hospital de salud mental para quedarse con su pensión.
3

Una abuela recurre a la denuncia por VIDEO para, dijo, evitar que le roben su pensión

4

Estados Unidos se retira oficialmente de la OMS tras 78 años de ser donante principal

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas.
5

Tormenta invernal y frente frío pegarán a la CdMx; PC activa alerta en 5 alcaldías

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovó la flota vehicular de las ministras y ministros
6

La SCJN compra camionetas blindadas para ministrxs; es por su seguridad, argumenta

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México
7

Lidya Valdivia, joven desaparecida en Puebla, es localizada en el Estado de México

VIDEO ¬ La FGJ-Edomex remueve a 10 policías ministeriales por extorsión en Tecamac.
8

VIDEO: FGJ-Edomex suspende a 10 policías por extorsión en Tecamac tras denuncia viral

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE
9

Religiosos, sindicatos y empresarios llaman a “día de boicot” en Minnesota contra ICE

El Presidente de EU, Donald Trump, demandó este jueves al banco JP Morgan Chase (JPMC) y a su director general, Jamie Dimon, por cinco mil millones de dólares.
10

Trump demanda a JP Morgan Chase y su director general por 5 mil millones de dólares

Gertz Manero
11

Gertz reaparece ante legisladores; avanza en Comisión su nombramiento como Embajador

Donald Trump llegó ayer a Davos, Suiza. Dijo que quería Groenlandia por razones de seguridad. Acusó a Dinamarca de no estar a la altura para defender el Ártico.
12

Trump va de la amenaza a la contradicción, mientras el mundo ve a un líder divagante