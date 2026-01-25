VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Donald Trump justificó el asesinato de Alex Pretti al afirmar que puso en riesgo a sus agentes del ICE; sin embargo, videos del hecho desmienten tal acusación.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una protesta en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, ha puesto nuevamente en problemas al Presidente Donald Trump.

Tras los hechos, el republicano afirmó de forma tajante que el hombre abatido, un enfermero de 37 años de edad, llevaba un arma consigo y amenazó a los agentes que le encararon, lo que les llevó a someterlo y dispararle en múltiples ocasiones, provocando su fallecimiento.

A través de su plataforma Truth Social, Trump señaló que el arma portada por Pretti estaba cargada "y lista para disparar". Asimismo, cuestionó la falta de seguridad para los agentes del ICE. "Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo", sostuvo.

Sin embargo, videos de lo ocurrido que han circulado en redes sociales contradicen lo dicho por el Presidente de Estados Unidos, pues en ningún momento se observa a Alex Pretti sacar su arma o apuntar en contra de los agentes del ICE que le arrebataron la vida.

A continuación, compartimos un análisis del material que ha circulado en plataformas como X y TikTok sobre lo acontecido.

Las primeras imágenes del asesinato

El primer video que se dio a conocer sobre el hecho fue grabado a la distancia, aparentemente desde el interior de un edificio, y en este se muestra a un grupo de al menos seis agentes del ICE, todos portando chalecos antibalas y con el rostro cubierto, forcejeando con la víctima, a quien tiran al suelo para luego golpearlo.

En la parte final de la grabación se escuchan múltiples detonaciones, luego de las cuales el cuerpo de Pretti queda completamente inmóvil en el suelo, mientras los agentes de migración se alejan de él.

Otra ejecución sumaria por parte de la Policía Migratoria en Minneapolis (ICE) contra un manifestante. A tiros, en la calle, en la misma ciudad donde hace unos días asesinaron a la madre de 3 niños. Si así tratan a los suyos, ¿cómo nos irá al resto?https://t.co/HxqkLOd7Dc — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) January 24, 2026

Alex Pretti fue desarmado antes de ser ejecutado

Otras imágenes que salieron a la luz dejan ver que, en efecto, el estadounidense asesinado portaba un arma consigo; sin embargo, éste jamás la apuntó en contra de los uniformados y, de hecho, ya no la tenía en su poder cuando le dispararon, pues un agente le despojó de ella cuando se encontraba en el suelo.

Este video muestra cómo, mientras sus compañeros sometían y golpeaban a Pretti, un elemento del ICE se acercó para registrarlo, tomó el arma que llevaba y se alejó. Esto, antes de las detonaciones, por lo que se desmorona la acusación de Trump acerca de que la vida de sus agentes estuvo en riesgo.

You can clearly see the ICE agent disarm the victim before the shooting began pic.twitter.com/EFkVq5tu8M — Liam Nissan™ (@theliamnissan) January 24, 2026

El enfermero trató de proteger a otras personas

Si bien en las primeras imágenes sólo se observa el momento en que Alex Pretti es sometido y atacado, otros videos muestran que el médico de 37 años trataba de proteger a dos mujeres antes de que los elementos del ICE lo abordaran.

Estas grabaciones son una clara evidencia de que la víctima únicamente grababa con su teléfono celular a los agentes que estaban en la zona, uno de los cuales aventó violentamente a una mujer, misma que cae al suelo, por lo que Pretti se apresura a defenderla.

El actuar del enfermero provocó que fuera rociado con gas pimienta por el agente en cuestión, tras lo cual se acercaron sus compañeros y comenzaron a agredirlo para luego dispararle.

He was murdered by ICE for protecting a woman from being pepper sprayed. He never pulled a gun. This was an execution. [ANGLE IS FROM WOMAN FILMING BEHIND THE VICTIM GIVES WAY MORE CLUES]. FUCK DHS. FUCK ICE. pic.twitter.com/g3fVWcr4oW — Anonymous (@YourAnonNews) January 24, 2026