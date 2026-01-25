VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Redacción/SinEmbargo

24/01/2026 - 6:14 pm

VIDEOS contradicen a Trump. Versión oficial del asesinato de Alex Pretti se desmorona

Donald Trump justificó el asesinato de Alex Pretti al afirmar que puso en riesgo a sus agentes del ICE; sin embargo, videos del hecho desmienten tal acusación.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una protesta en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, ha puesto nuevamente en problemas al Presidente Donald Trump.

Tras los hechos, el republicano afirmó de forma tajante que el hombre abatido, un enfermero de 37 años de edad, llevaba un arma consigo y amenazó a los agentes que le encararon, lo que les llevó a someterlo y dispararle en múltiples ocasiones, provocando su fallecimiento.

A través de su plataforma Truth Social, Trump señaló que el arma portada por Pretti estaba cargada "y lista para disparar". Asimismo, cuestionó la falta de seguridad para los agentes del ICE. "Se afirma que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí mismo", sostuvo.

Sin embargo, videos de lo ocurrido que han circulado en redes sociales contradicen lo dicho por el Presidente de Estados Unidos, pues en ningún momento se observa a Alex Pretti sacar su arma o apuntar en contra de los agentes del ICE que le arrebataron la vida.

A continuación, compartimos un análisis del material que ha circulado en plataformas como X y TikTok sobre lo acontecido.

Las primeras imágenes del asesinato

El primer video que se dio a conocer sobre el hecho fue grabado a la distancia, aparentemente desde el interior de un edificio, y en este se muestra a un grupo de al menos seis agentes del ICE, todos portando chalecos antibalas y con el rostro cubierto, forcejeando con la víctima, a quien tiran al suelo para luego golpearlo.

En la parte final de la grabación se escuchan múltiples detonaciones, luego de las cuales el cuerpo de Pretti queda completamente inmóvil en el suelo, mientras los agentes de migración se alejan de él.

Alex Pretti fue desarmado antes de ser ejecutado

Otras imágenes que salieron a la luz dejan ver que, en efecto, el estadounidense asesinado portaba un arma consigo; sin embargo, éste jamás la apuntó en contra de los uniformados y, de hecho, ya no la tenía en su poder cuando le dispararon, pues un agente le despojó de ella cuando se encontraba en el suelo.

Este video muestra cómo, mientras sus compañeros sometían y golpeaban a Pretti, un elemento del ICE se acercó para registrarlo, tomó el arma que llevaba y se alejó. Esto, antes de las detonaciones, por lo que se desmorona la acusación de Trump acerca de que la vida de sus agentes estuvo en riesgo.

El enfermero trató de proteger a otras personas

Si bien en las primeras imágenes sólo se observa el momento en que Alex Pretti es sometido y atacado, otros videos muestran que el médico de 37 años trataba de proteger a dos mujeres antes de que los elementos del ICE lo abordaran.

Estas grabaciones son una clara evidencia de que la víctima únicamente grababa con su teléfono celular a los agentes que estaban en la zona, uno de los cuales aventó violentamente a una mujer, misma que cae al suelo, por lo que Pretti se apresura a defenderla.

El actuar del enfermero provocó que fuera rociado con gas pimienta por el agente en cuestión, tras lo cual se acercaron sus compañeros y comenzaron a agredirlo para luego dispararle.





Opinión

Alejandro De la Garza

Del mundo y sus calamidades

"Ya vivimos la mayor pandemia de nuestro tiempo, estamos atestiguando el genocidio en Gaza y vivimos guerras...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

¿Ser parte de la mesa o parte del menú?

"Con eso arreos políticos, lo único que espera a nuestro país es aislamiento global, no ser silla,...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Latinoamérica 21

Sin reglas, la regla del gendarme global

"Un resultado positivo de las acciones de Trump es que ahora comprendemos que el verdadero significado de...
Por Latinoamérica 21
Francisco Ortiz Pinchetti

Música que gira: el eterno regreso del vinilo

“Escuchar un vinilo no es solo oír música: es tocarla, verla, olerla; Es esperar el 'sssss' inicial...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Morena frente al espejo
Por Daniela Barragán

Morena frente al espejo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?
Por Alejandro Calvillo

¿Qué hará Trump con los monjes budistas?

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70
Por Pedro Mellado Rodríguez

Miente la oposición: Morena no es el PRI de los 70

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Alcalde Mauricio Tabe y el panismo a la Milei

Retroceso y ¿avances?
Por Lorenzo Meyer

Retroceso y ¿avances?

Nuevo orden
Por Fabrizio Mejía Madrid

Nuevo orden

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil
Por Juan Carlos Monedero

Trump 0-Moctezuma 1: noticias de la guerra civil

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

