México nunca había exportado tanto como en 2025. Fueron 664,837 millones de dólares

Redacción/SinEmbargo

28/01/2026 - 12:00 pm

El sector exportador de EU y Canadá está sufriendo mientras se acomoda a la nueva normalidad. En cambio, las exportaciones de México están en auge.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que las exportaciones mexicanas cerraron el año pasado como si fueran en un cohete.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– El sector exportador de Estados Unidos (EU) y Canadá está sufriendo mientras se acomoda a la nueva normalidad. En cambio las exportaciones mexicanas están en auge. Alcanzaron, el año pasado, niveles nunca antes vistos.

Hoy The Wall Street Journal publica un texto sobre “la dolorosa realidad de convertir los aranceles de Donald Trump en nuevas exportaciones estadounidenses” y cómo los acuerdos comerciales de la era Trump abren nuevos mercados, “pero los vendedores aún necesitan encontrar compradores”.

The Globe and Mail, por su parte, da a conocer hoy mismo que el Banco de Canadá mantuvo estable su tasa de interés de referencia y ofreció pocas orientaciones sobre hacia dónde se dirigirá la política monetaria a medida que el proteccionismo estadounidense continúa remodelando la economía canadiense. “La incertidumbre en torno a nuestro pronóstico es mayor y el rango de posibles resultados es más amplio de lo habitual. La política comercial de Estados Unidos sigue siendo impredecible y los riesgos geopolíticos son elevados”, dijo el Gobernador del banco central, Tiff Macklem.

En cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que las exportaciones mexicanas cerraron el año pasado como si fueran en un cohete. Acumularon en el año un crecimiento de 7.6 por ciento anual, que es su mayor alza en tres años. El monto de las exportaciones es, simplemente, histórico: 664 mil 837 millones de dólares en el año. Y la balanza comercial reportó un superávit de 770.9 millones de dólares, el primer saldo positivo desde la pandemia.

 

“La cercanía y las plantas que hay aquí favorecen la exportación. Hubo industrias que aumentaron de manera significativa, como la electrónica. Eso tiene que ver con el tratado comercial y con las ventajas competitivas que tiene México con otros países, entre otras, la cercanía. Eso ayuda mucho”, explicó por la mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, en menor medida por el arancel. Recuerden que México tiene para varias marcas —marcas estadounidenses principalmente o japonesas con cadenas de valor aquí— un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos”, agregó.

