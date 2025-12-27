Súper peso, activos y exportaciones de México en 2025, a un brinco de nivel histórico

Redacción/SinEmbargo

27/12/2025 - 3:59 pm

El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord.

El peso se perfila para cerrar el 2025 con un rendimiento anual histórico desde 1993, mientras el comercio de bienes entre Estados Unidos y México está por alcanzar un récord de casi 900 mil millones de dólares este año.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El peso, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las exportaciones se perfilan para cerrar este 2025 con ganancias récord y muy lejos de las nubes negras que, al principio del año con la vuelta de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, parecían ensombrecer el futuro próximo de México.

El peso mexicano, por ejemplo, se ha apreciado este año más de 14 por ciento ante el dólar estadounidense, por lo que se le augura un rendimiento anual histórico desde 1993, cuando el Banco de México (Banxico) lanzó las bases para la fluctuación de la moneda nacional tal y como la conocemos hoy.

Durante la jornada de ayer, el peso tocó incluso un mínimo de 17.88 unidades, un nivel no visto desde el 19 de julio de 2024.

Pero si la moneda mexicana va en camino de cerrar un año histórico, la fortaleza mostrada por las acciones de las empresas listadas en la BMV no se queda atrás.

Por ejemplo, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV cerró el viernes previo con una ganancia que si bien fue parcial, de 0.03 por ciento, lo situó en un máximo histórico de 65 mil 636.36 puntos y sumó una ganancia semanal de 2.88 por ciento.

Tipo de cambio de peso mexicano a dólar estadounidense. Foto: Captura de pantalla

Mientras que en Wall Street el fondo ETF iShares México concluyó la semana con una ganancia anual de 50 por ciento, su mejor rendimiento desde 1999, superando a los principales índices de referencia estadounidenses, como el ETF Vanguard S&P 500 que acumula 17 por ciento de ganancia y el Invesco QQQ Trust que reporta un avance anual de 21 por ciento.

Otro indicador que sorprende en el mundo es el de las exportaciones mexicanas que, pese a las amenazas arancelarias del Presidente Donald Trump, también se han mantenido a la alza en los últimos seis consecutivos hasta el corte de noviembre pasado.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó un superávit comercial de 663 millones de dólares en noviembre, cifra superior al saldo positivo de octubre, cuando se ubicó en 606 millones de dólares, para ubicarse en un total de 56 mil 411.9 millones de dólares. En el mismo periodo, las exportaciones totales crecieron 7.9 por ciento a tasa anual.

De esta forma, el comercio de bienes entre Estados Unidos y México está por alcanzar un récord de casi 900 mil millones de dólares este año, con lo que convierte al país en el principal socio comercial de la primera/segunda potencia económica del mundo.

En este contexto, hoy The Wall Street Journal dice que cuando el Presidente Donald Trump comenzó a aumentar los aranceles a principios de este año, funcionarios gubernamentales y economistas temieron que la economía mexicana, basada en las exportaciones, sufriría un impacto devastador, pero actualmente casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de México permanecen libres de aranceles bajo el acuerdo conocido como T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá).

México es el gran ganador de los aranceles de Trump: WSJ

Aunque el país enfrenta aranceles del 25 por ciento sobre contenido no estadounidense en automóviles, hasta 50 por ciento sobre aluminio y acero, y 25 por ciento sobre exportaciones que no cumplen con el T-MEC; hasta ahora, señala el texto de uno de los medios más influyentes en el mundo de la economía y las finanzas, México es el mejor librado.

El texto de The Wall Street Journal es la noticia principal en su portada de hoy. Se titula: “El ganador inesperado del aumento de los aranceles estadounidenses es México. Las exportaciones del país a Estados Unidos han aumentado desde que el Presidente Trump impuso nuevos aranceles a los países este año”.

“La Presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha esforzado por conectar con Trump y controlar su uso del comercio como palanca en asuntos no económicos”, dice The Wall Street Journal. “Ha reforzado la lucha contra el narcotráfico en la frontera, ha expulsado a capos de cárteles encarcelados y buscados por Estados Unidos e impuesto aranceles del 50 por ciento a vehículos y otros productos fabricados en China, apaciguando las amenazas estadounidenses de imponer aranceles más severos”.

“Sin embargo, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han aumentado”, dicen los periodistas Santiago Pérez y Anthony Harrup. “Debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos. Los productores que buscan establecerse en Estados Unidos han dicho que México aún conserva todas las ventajas inherentes que tenía antes de los aranceles: proximidad a Estados Unidos, una industria manufacturera de bajo costo y un acuerdo de libre comercio deteriorado pero intacto”.

Con ello en mente, el Banco de México proyecta que la economía se expandirá un 0.3 por ciento en 2025, una cifra anémica pero lejos de la contracción del uno por ciento que se esperaba hasta ahora.

