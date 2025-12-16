El peso avanza 0.17% e hila dos jornadas abajo de las 18 unidades por dólar: 17.95

El peso mexicano sigue ganando terreno y este martes hilo su segunda jornada con niveles no vistos desde julio de 2024, para situarse en 17,95 unidades por billete verde.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El peso mexicano ganó este martes 3.03 centavos o 0.17 por ciento, para situarse en 17.95 unidades por dólar; la debilidad del billete verde persistió en esta jornada por las malas noticias en torno a la economía de Estados Unidos.

En el mercado spot, el peso alcanzó incluso las 17.93 unidades, lo que significó su menor nivel en este año y sigue cotizando en niveles no vistos desde julio de 2024.

La moneda azteca, de acuerdo con la agencia financiera Bloomberg, reporta un promedio de apreciación diaria de 0.28 por ciento, por lo que, en el transcurso de 2025, el peso suma una ganancia de 13.81 por ciento frente al billete verde.

En la jornada de este martes, la debilidad del dólar derivó de las cifras de desempleo en EU. La tasa de desempleo en el vecino del norte aumentó a 4.6 por ciento en noviembre frente al 4.4 por ciento de octubre, por lo que se colocó como la más alta desde septiembre de 2021, cuando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 aún eran latentes, esto mientras la administración de Donald Trump intenta impedir que cifras oficiales con este tipo de indicadores se publiquen con normalidad para evitar los cuestionamientos, incluso de su base.

Dicha cifra es producto de los despidos federales y el aumento de los costos, lo que lanza una señal de alerta sobre la salud de la economía estadounidense antes de que se cumpla el primer año del segundo periodo de Trump en la Presidencia de EU.

Además del informe de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) también reveló un recuento abreviado de octubre que mostró una disminución de 105 mil puestos de trabajo.

De acuerdo con CNBC, la baja de octubre se debió a una fuerte caída del empleo público tras la entrada en vigor de los despidos diferidos implementados a principios de este año. De esta forma, las nóminas gubernamentales disminuyeron en 162 mil puestos durante ese mes y en seis más en noviembre.