El desempleo se dispara con Trump y confirma el fracaso de su nuevo “paradigma”

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 4:27 pm

El desempleo es otro de los indicadores que han pegado en la narrativa de Trump, quien presume una "increíble" economía en EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

La economía de EU registra crecimiento de 4.9%, pero el desempleo aumenta ligeramente

EU se decepciona con la falta de resultados: la popularidad de Trump acelera la caída

El desempleo sigue al alza en EU, mientras Trump sufre el coletazo de su guerra comercial con el mundo entero, aliados incluidos, que ya le pegan no sólo en su popularidad, sino entre su propia base, mientras otros problemas, como el caso Epstein, lo persiguen.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La tasa de desempleo de Estados Unidos (EU) aumentó a 4.6 por ciento en noviembre frente al 4.4 por ciento de octubre, por lo que se colocó como la más alta desde septiembre de 2021, cuando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 aún eran latentes, mientras la administración de Donald Trump intenta impedir que cifras oficiales con este tipo de indicadores se publiquen con normalidad para evitar los cuestionamientos, incluso de su base.

La cifra es producto de los despidos federales y el aumento de los costos, lo que lanza una señal de alerta sobre la salud de la economía estadounidense antes de que se cumpla el primer año del segundo periodo de Trump en la Presidencia de EU.

Además del informe de noviembre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés) también reveló un recuento abreviado de octubre. Éste mostró una disminución de 105 mil puestos de trabajo.

De acuerdo con CNBC, la baja de octubre se debió a una fuerte caída del empleo público tras la entrada en vigor de los despidos diferidos implementados a principios de este año. De esta forma, las nóminas gubernamentales disminuyeron en 162 mil puestos durante ese mes y en seis más en noviembre.

El descenso de octubre marcó la tercera vez en seis meses que las nóminas registraron un nivel neto negativo: las cifras de agosto se revisaron a la baja en 22 mil puestos, mostrando una pérdida más pronunciada de 26 mil, mientras que el recuento inicial de septiembre se redujo en 11 mil puestos.

Otro aspecto que afecta el clima laboral en EU, que continúa siendo de bajas contrataciones, son las estrictas prácticas fronterizas del Presidente Donald Trump, que han golpeado la fuerza laboral del flujo habitual de migrantes.

Bajo este escenario, según CNBC, las cifras del sector privado mostraron que la mayor parte de las ganancias en noviembre provinieron de una fuente conocida: el sector salud creó 46 mil empleos, lo que representa más del 70 por ciento del aumento neto total, mientras que la construcción aumentó en 28 mil y la asistencia social aportó 18 puestos laborales.

Wall Street retrocedía este mediodía tras los datos de desempleo en EU.
Wall Street retrocedía este mediodía tras los datos de desempleo en EU. Foto: NYSE

Por otro lado, el transporte y el almacenamiento perdieron 18 mil puestos, como parte de una tendencia continua de pérdida de empleos en el sector. A su vez, el ocio y la hostelería también registraron una pérdida de 12 mil puestos.

El informe mantiene diferencias marcadas entre segmentos de población. El desempleo entre adolescentes llegó a 16.3 por ciento. Entre hombres y mujeres adultas, las tasas se situaron en 4.1 por ciento. Por grupo racial u origen étnico, las tasas fueron de 3.9 por ciento para blancos, 8.3 por ciento para afroamericanos, 3.6 por ciento para asiáticos y 5 por ciento para hispanos, sin variaciones destacadas respecto a los meses anteriores según las series del BLS.

El grupo de desempleo de corta duración ascendió a 2.5 millones, un incremento superior a 300 mil personas frente a septiembre. El segmento de desempleados de larga duración permaneció cerca de 1.9 millones, con un peso de 24.3 por ciento del total, una proporción estable dentro del rango observado durante 2024 y 2025.

Los datos muestran que la economía de Trump va para abajo

El mensaje de la administración Trump ha cambiado: pasó de decir que las cosas se solucionarían en cuanto los republicanos retomaran el poder en la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso en enero pasado a indicar que tomará tiempo y que será recién en 2026 cuando se empiecen a notar los efectos del "Trumpconomics", la política trumpista que se basó sobre todo en una guerra arancelaria y la reducción indiscriminada del gobierno federal.

La economía de Trump no ha mejorado las condiciones de vida de los votantes.
La economía de Trump no ha mejorado las condiciones de vida de los votantes. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

"Lo mejor está por venir", publicó este martes la cuenta oficial de la Casa Blanca, como respuesta a las cifras de desempleo. El mismo Trump, verborrágico incluso en redes sociales, no se ha pronunciado sobre el informe del desempleo, una pista más de que no fue bien recibida por el magnate: cuando los datos le ayudan en su narrativa, el primero en promocionar los resultados es el Presidente estadounidense.

La realidad es que la ausencia de un reporte completo en octubre y la publicación conjunta de datos en diciembre añadieron un nivel inusual de ruido interpretativo a las series laborales. El BLS informó que la encuesta de hogares de octubre no pudo realizarse y que la situación de los empleos de noviembre incluiría componentes rezagados, incluidos aquellos que están relacionados con el cierre del gobierno que sangró durante semanas al país.

Estas circunstancias condiciona la lectura de los datos recientes y obliga a observar los próximos informes para identificar si la tasa se mantiene cerca del rango actual o muestra variaciones que permitan distinguir entre un enfriamiento prolongado y un cambio de ciclo más amplio.

Por ejemplo, las bolsas han tomado a mal el informe de desempleo. Wall Street abrió este martes con caídas en el Dow Jones, con una caída del 0.86 por ciento al mediodía. El índice S&P 500 mostraba una caída del 0.76 por ciento. Ambos, con tendencias negativas para el resto del día.

La economía, el desempleo: votantes ven cada vez peor a Trump

Otro dato que ha pegado en los mercados es el del Departamento de Comercio, que publicó cifras que mostraron que las ventas en tiendas minoristas y restaurantes estadounidenses se mantuvieron estables en octubre, tras un crecimiento del 0.1 por ciento en septiembre. "Las cifras indican que los consumidores han demostrado resiliencia al afrontar el aumento de precios en comestibles y productos importados, en medio de la preocupación por el mercado laboral", señaló The New York Times.

La crisis que han causado los números de la economía estadounidense en los últimos meses han obligado a la administración a enviar esta misma semana al Vicepresidente JD Vance a Pensilvania, uno de los estados clave en las elecciones de cada ciclo, tanto para el Congreso como para la Casa Blanca.

Ahí, Vance intentará convencer a los votantes que la alternativa económica de los republicanos es mejor que volver al tiempo de los demócratas. Deberá ser más medido que Trump, quien la semana pasada dijo en ese estado que la economía va "increíble" y que los precios –es decir, la inflación– está bajando "tremendamente". Los datos, e incluso el sentir de la población en general, contradicen al mandatario.

Y es que Trump se perfila a cerrar este año con una caída pronunciada en su popularidad, la cual inició el 27 de enero en un 50.5 por ciento y se desplomó hasta el 42.6 por ciento —según el ponderado RealClearPolitics— principalmente por el pésimo manejo económico y las medidas migratorias que han caracterizado a su segunda administración.

No sólo eso. Las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente estadounidense y su familia se han desplomado en medio de una caída más amplia de activos más riesgosos, según reporta The Wall Street Journal.

A eso se suma que, en noviembre, el Pew Research —un reconocido think tank con sede en Washington D. C.— indicó que los latinos son cada vez más críticos con el desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de la administración de Trump, “dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.

Pero los problemas no acaban ahí, ya que los datos, negativos en su mayoría en los últimos meses, han provocado que Trump y su gobierno intenten frenar la publicación de este tipo de indicadores: la semana pasada dijo que la crisis del aumento de precios y la incapacidad de la gente de pagar incluso la despensa era un hoax, en español un fraude o una conspiración basada en una mentira.

En agosto, por ejemplo Trump ya había despedido a Erika McEntarfer, quien dirigía la agencia que elabora datos clave sobre empleo e inflación en el BLS. El republicano argumentó que las cifras negativas de empleo y de inflación habían sido "amañadas" por la funcionaria para hacer quedar mal a su gobierno.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

+ Sección

Galileo

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
2

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
3

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
4

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Amparo Casar: Persecución o fraude
5

Amparo Casar: Persecución o fraude

El desempleo es otro de los indicadores que han pegado en la narrativa de Trump, quien presume una "increíble" economía en EU.
6

El desempleo se dispara con Trump y confirma el fracaso de su nuevo “paradigma”

7

Becas del Bienestar: Consulta el calendario para la última semana de pagos de 2025

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
8

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Ciro Gómez Leyva.
9

Juez condena a 14 años a "El Patrón", autor intelectual del ataque a Ciro Gómez Leyva

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
10

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.
11

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

La pensión vitalicia y otras prebendas que María Amparo Casar y su familia han obtenido de Pemex desde hace más de 20 años es otro caso que muestra privilegios.
12

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

13

DATOS ¬ El billete con la ajolote “Gorda” es tan bello que hay 450 millones guardados

La SSPC dio consejos para que la gente proteja su información personal antes de desechar documentos o dispositivos y evite fraudes conocidos como "trashing".
14

¡Cuidado con el trashing! ¿Qué es y cómo puedes evitarlo? La SSPC te explica

Foto: Andrea Chávez
15

DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

Destacadas

Ver sección
Destacadas
peso dolar.
1

El peso avanza 0.17% e hila dos jornadas abajo de las 18 unidades por dólar: 17.95

El desempleo es otro de los indicadores que han pegado en la narrativa de Trump, quien presume una "increíble" economía en EU.
2

El desempleo se dispara con Trump y confirma el fracaso de su nuevo “paradigma”

Ciro Gómez Leyva.
3

Juez condena a 14 años a "El Patrón", autor intelectual del ataque a Ciro Gómez Leyva

Las autoridades detuvieron a José Eduardo “N” por su presunta participación en el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”.
4

La SSC detiene a presunto implicado en asesinato de “Micky Hair"; lo habría vigilado

La SSPC dio consejos para que la gente proteja su información personal antes de desechar documentos o dispositivos y evite fraudes conocidos como "trashing".
5

¡Cuidado con el trashing! ¿Qué es y cómo puedes evitarlo? La SSPC te explica

La Sedatu hizo el primer sorteo del programa Vivienda para el Bienestar para asignar las casas nuevas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
6

La Sedatu realiza primer sorteo de Vivienda para el Bienestar; asigna casas de Conavi

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
7

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
8

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que una falla técnica pudo ser la causa el desplome de una avioneta en el Estado de México (Edomex).
9

"Parece que es una falla técnica", dice Sheinbaum sobre caída de avioneta en Edomex

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
10

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

Claudia Sheinbaum dijo este martes que México revisará el decreto firmado por Donald Trump para declarar el fentanilo como "arma de destrucción masiva".
11

México revisará decreto de Trump sobre fentanilo; soberanía no está en discusión: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la mañana de este martes el episodio de violencia que se vivió ayer en el Congreso de la Ciudad de México (CdMx).
12

Claudia reprueba "espectáculo" en Congreso de la CdMx; Clara pide privilegiar diálogo