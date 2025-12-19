"Soy muy optimista": Claudia afirma que hay acuerdo con EU sobre 54 puntos del T-MEC

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 12:25 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ya hay un acuerdo respecto a los 54 puntos que el gobierno de Donald Trump pidió revisar en el T-MEC.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México anuncia inicio de investigación "antidumping" a la importación de cerdo de EU

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Gracias a los acuerdos alcanzados con EU, México llega en una mejor posición a la revisión del T-MEC, recalcó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que ya hay un acuerdo respecto a los 54 puntos que el gobierno de Donald Trump pidió revisar en el Tratado entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá (T-MEC), por lo que es "muy optimista" respecto al futuro del pacto comercial.

Según lo establecido en el artículo 34.7 del acuerdo comercial trilateral, el 1 de julio del 2026, fecha en la que se cumplen seis años de su entrada en vigor, la Comisión de Libre Comercio, que está integrada por representantes de las tres naciones, debe reunirse para revisar el funcionamiento del tratado y evaluar las recomendaciones que haga cada país.

Durante su conferencia matutina de este día, la mandataria mexicana aseguró que México y EU ya llegaron a acuerdos en los 54 puntos que se discutirán durante la revisión del T-MEC, esto gracias al trabajo conjunto del Gabinete del Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo subrayó que para lograr dicho entendimiento, los gobiernos de ambos países trabajaron en conjunto para llegar a un punto medio, sin embargo, en algunos temas no fue posible avanzar.

La Jefa del Ejecutivo reveló que entre los puntos a tratar se incluyen temas complejos, como los relacionados con la producción de energía eléctrica y lo relacionado con la empresa Calica, además de otros asuntos menores.

"Ya hay un acuerdo en todos los puntos. Se trabajó con todo el Gabinete, y por supuesto manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México. Se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más", dijo.

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum mencionó que gracias a los acuerdos alcanzados con EU en los 54 puntos, México llega en una mejor posición a la revisión del T-MEC que se llevará a cabo en julio del próximo año.

"Soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, la verdad. Hemos estado trabajando mucho y sobre todo optimista porque el pueblo de México siempre nos saca adelante", apuntó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

“Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Claudia, entre Trump y Maduro

"Aunque quisiera, y aún suponiendo que el corazón de Sheinbaum esté con Maduro, como Jefa del Estado...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Tres mujeres, un mismo pacto de impunidad

"Estos tres casos son expresión de un mismo patrón de violencia contra mujeres que incomodan o que...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

+ Sección

Galileo

Un abuelo juega con su nieto en los columpios, esto durante el día del padre.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar voluntariamente 51 mil millones, dice SAT

2

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
3

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
4

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
5

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
6

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

Trump no rechazó la posibilidad de una guerra con Venezuela y aseguró que el Presidente Maduro "sabe lo que quiero".
7

Trump no descarta guerra con Venezuela; Maduro "sabe exactamente lo que quiero", dice

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
8

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

DIF Tamaulipas
9

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
10

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

25 para el veinticinco
11

México lanza colección "25 para el 25" en horas de prepotencia imperial de EU: Taibo

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
12

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
13

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
14

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El gringo pirata, asesino y ladrón
15

El gringo pirata, asesino y ladrón

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ya hay un acuerdo respecto a los 54 puntos que el gobierno de Donald Trump pidió revisar en el T-MEC.
1

"Soy muy optimista": Claudia afirma que hay acuerdo con EU sobre 54 puntos del T-MEC

Trump no rechazó la posibilidad de una guerra con Venezuela y aseguró que el Presidente Maduro "sabe lo que quiero".
2

Trump no descarta guerra con Venezuela; Maduro "sabe exactamente lo que quiero", dice

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza.
3

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
4

Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar voluntariamente 51 mil millones, dice SAT

Agenda diciembre 2025
5

Un fin de semana con el Cascanueces, Stranger Things y hasta una verbena en la CdMx

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
6

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el miércoles la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
7

Jueza impone prisión preventiva para María "N", excolaboradora de Genaro García Luna

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
8

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I
9

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-
10

Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

Nuevo ataque de EU.
11

EU no detiene ataques; anuncia ejecución de cinco personas en el Pacífico Oriental

Trump y su familia aumentan su fortuna.
12

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ