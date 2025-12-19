"Soy muy optimista": Claudia afirma que hay acuerdo con EU sobre 54 puntos del T-MEC

Gracias a los acuerdos alcanzados con EU, México llega en una mejor posición a la revisión del T-MEC, recalcó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que ya hay un acuerdo respecto a los 54 puntos que el gobierno de Donald Trump pidió revisar en el Tratado entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá (T-MEC), por lo que es "muy optimista" respecto al futuro del pacto comercial.

Según lo establecido en el artículo 34.7 del acuerdo comercial trilateral, el 1 de julio del 2026, fecha en la que se cumplen seis años de su entrada en vigor, la Comisión de Libre Comercio, que está integrada por representantes de las tres naciones, debe reunirse para revisar el funcionamiento del tratado y evaluar las recomendaciones que haga cada país.

Durante su conferencia matutina de este día, la mandataria mexicana aseguró que México y EU ya llegaron a acuerdos en los 54 puntos que se discutirán durante la revisión del T-MEC, esto gracias al trabajo conjunto del Gabinete del Gobierno federal.

Sheinbaum Pardo subrayó que para lograr dicho entendimiento, los gobiernos de ambos países trabajaron en conjunto para llegar a un punto medio, sin embargo, en algunos temas no fue posible avanzar.

La Jefa del Ejecutivo reveló que entre los puntos a tratar se incluyen temas complejos, como los relacionados con la producción de energía eléctrica y lo relacionado con la empresa Calica, además de otros asuntos menores.

"Ya hay un acuerdo en todos los puntos. Se trabajó con todo el Gabinete, y por supuesto manteniéndonos con nuestros principios y lo mejor para México. Se ha buscado en algunos casos encontrar puntos medios y en otros casos pues sencillamente ellos han entendido que no podemos avanzar más", dijo.

Finalmente, la Presidenta Sheinbaum mencionó que gracias a los acuerdos alcanzados con EU en los 54 puntos, México llega en una mejor posición a la revisión del T-MEC que se llevará a cabo en julio del próximo año.