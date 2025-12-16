México anuncia inicio de investigación "antidumping" a la importación de cerdo de EU

Redacción/SinEmbargo

15/12/2025 - 6:14 pm

México anunció una investigación antidumping contra las exportaciones de carne de cerdo de EU.

La Secretaría de Economía llevará a cabo una investigación "antidumping" por posibles prácticas desleales en la importación de pierna y espaldilla de cerdo desde EU.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobierno de México ha informado oficialmente este lunes que ha comenzado con una investigación antidumping y antisubvención contra las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos (EU), independientemente del país de procedencia, debido a denuncias de empresas por "prácticas desleales".

La Secretaría de Economía (SE) oficializó la investigación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde anunció que un grupo de empresas presentaron las solicitudes de inicio de 2los procedimientos administrativos de investigación por prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de discriminación de precios y de subvenciones, sobre las importaciones" de cerdo desde EU.

Estos interesados manifestaron que las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de EU "se incrementaron constantemente durante el periodo analizado", del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, "y se realizaron bajo prácticas desleales de comercio internacional, en condiciones de discriminación de precios y subvenciones, lo que afectó los precios internos, así como la posición financiera de la rama de producción nacional, dañando su utilidad de operación, flujo de caja, rendimiento sobre la inversión, e índices de liquidez y endeudamiento".

La SE investigará posibles prácticas desleales en la importación de cerdo desde EU.
La SE investigará posibles prácticas desleales en la importación de cerdo desde EU. Foto: Camila Ayala, Cuartoscuro

"Presentaron argumentos y pruebas con objeto de sustentar sus solicitudes de investigación, los cuales constan en el correspondiente expediente administrativo y fueron considerados para la emisión de la presente Resolución", detalló la SE.

El objeto de investigación será, pues, "la pierna y espaldilla de cerdo, con y sin hueso, fresca, refrigerada o congelada, sujetas a reglamentaciones o regulaciones nacionales que aseguran su inocuidad y trazabilidad".

Las empresas detallaron que son "dos de los denominados cortes primarios (primal cuts, en inglés), que consisten en partes del cerdo en canal, que en este caso corresponden específicamente a las extremidades traseras y delanteras, cuya presentación por lo general es entera pero también puede ser en trozos". "No se consideran los cortes porcionados, es decir, aquellos cortes que son de conveniencia para el consumidor final y que son piezas individuales", explicaron.

La SE determinó fijar como periodo investigado el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.

La SE podría aplicar medidas correctivas una vez que concluya con su investigación sobre la importación de cerdo desde EU.
La SE podría aplicar medidas correctivas una vez que concluya con su investigación sobre la importación de cerdo desde EU. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

La dependencia concluyó inicialmente que "existen indicios que permiten presumir que, durante el periodo investigado, las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de EU se realizaron en presuntas condiciones de dumping y subvenciones, y causaron daño material a la rama de producción nacional de pierna y espaldilla de cerdo".

Las importaciones del cerdo importado se efectuaron "con un margen de discriminación de precios superior al de minimis y existe una presunción de la existencia de programas que podrían constituir subvenciones, en los términos de los artículos 5.8 del Acuerdo Antidumping y 11.9 del Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente".

En los periodos investigado y analizado, las importaciones originarias de EU registraron "tasas de crecimiento positivas y absorbieron el 75 por ciento del crecimiento del mercado nacional en el periodo investigado, con una contribución significativa de 86 por ciento en el total de las importaciones durante el periodo analizado".

Los precios de las importaciones investigadas se situaron, durante el periodo analizado, por debajo del precio promedio de las ventas al mercado interno de la rama de producción nacional, con márgenes de subvaloración en promedio de 32 por ciento y 4 por ciento respecto al precio de las importaciones originarias de otros países, "situación que se reflejó en no permitir a la rama de producción nacional incrementar su precio en el mercado".

La investigación se centrará en el posible antidumping.
La investigación se centrará en el posible antidumping. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

La SE también concluyó que la situación financiera de la rama de producción nacional reflejó una afectación en el flujo de caja, la contribución al rendimiento de la pierna y espaldilla de cerdo fue negativa en todo el periodo analizado, como resultado de las pérdidas operativas crecientes del producto similar al investigado, y su capacidad para reunir capital es limitada, por los elevados niveles de apalancamiento.

Pero "no se identificó la concurrencia de otros factores de daño diferentes de las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de EU en presuntas condiciones de dumping y subvenciones, que al mismo tiempo causaran daño material a la rama de producción nacional".

La Secretaría de Economía podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales, que en su caso se determinen, subrayó la resolución publicada en el DOF.

Esta resolución, completó la dependencia, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el DOF, es decir, mañana martes 16 de diciembre.

