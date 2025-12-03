Trump desliza que dejará morir el T-MEC y buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

Si Estados Unidos decide no renovar el T-MEC, este concluiría en 2036, según estipula el acuerdo comercial. De lograr la renovación, el tratado tendría vida hasta 2046.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump sugirió este miércoles que en 2026 su Administración puede tomar la decisión de no renovar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su actual forma, por lo que este expiraría en 2036. El magnate republicano dejó la puerta abierta para renegociar un acuerdo diferente con sus socios.

"Esto es algo que está en curso. [El acuerdo] expira en aproximadamente un año, y lo dejaremos expirar o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá", explicó Trump refiriéndose al proceso de revisión en 2026.

"México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos, como casi todos los demás países. Siendo justos, si no son ellos, no los culpo, sino todos los países, porque teníamos gente estúpida al mando", volvió a acusar el republicano.

Q to Trump "Can you also talk about the USMCA and what you're thinking about renegotiating that with the automakers? " Trump "It expires in about a year. And we'll either let it expire or maybe work out another deal with Mexico and Canada." "But look, Mexico and Canada have… https://t.co/whdk3vvGWS pic.twitter.com/IcwXxRC9sJ — cbcwatcher (@cbcwatcher) December 3, 2025

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, ha señalado en múltiples ocasiones su confianza en que el acuerdo comercial seguirá en pie, pero también advirtió la necesidad de fortalecer la economía interna de México, cuestión que se trabaja con el Plan México.

"Tenemos que aprender la lección: no podemos depender sólo del comercio exterior. Debe haber un desarrollo doméstico cada vez mayor", expresó en octubre el Secretario. En este sentido, señaló los avances del país en sectores como electromovilidad, dispositivos médicos y aeronáutica.

Dado lo anterior, afirmó que “la Presidenta Sheinbaum ha construido una relación eficaz y estable con el Presidente Trump" y que "eso nos da condiciones inmejorables para la revisión del T-MEC”.