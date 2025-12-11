El CCE prevé que T-MEC se mantenga, aunque incluiría aranceles y acuerdos bilaterales

Medina Mora Icaza detalló que en este momento el Gobierno de Estados Unidos prefiere relaciones bilaterales a las multilaterales, por lo que el sector privado prevé todos los escenarios.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró este jueves que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) continuará como un acuerdo trilateral, pero no se puede descartar que sea un pacto que admita aranceles y convenios bilaterales entre los países socios.

“Siempre estaremos impulsando el libre comercio, consideramos que esa es la manera de avanzar los países. Sin embargo, también somos realistas de que esa es la postura que ha tenido los Estados Unidos”, aseguró en el foro México Inversionista: Sinergia público-privada.

Medina Mora Icaza detalló que en este momento el Gobierno de Estados Unidos prefiere relaciones bilaterales a las multilaterales, por lo que el sector privado prevé todos los escenarios, pues también la situación va cambiando todos los días. “Consideramos que el T-MEC mismo es trilateral y así seguirá, pero sí tendrá condiciones como los mismos aranceles, que ya están fuera de lo que originalmente se acordó en el tratado”, dijo.

“Lo que vemos es que el T-MEC seguirá como un tratado trilateral, pero con convenios bilaterales. En este caso, tendremos que trabajar en ese convenio con Estados Unidos y con Canadá, con convenios bilaterales que sean complemento del tratado”, señaló el dirigente empresarial a la prensa.

Al asumir como nuevo presidente del CCE, Mora Icaza afirmó que su prioridad será reactivar la inversión para incrementar el crecimiento económico, la unidad empresarial y acompañar al Gobierno federal para lograr libre comercio en la revisión del T-MEC.

Insistió en que la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que hacer su parte para garantizar que lleguen nuevas inversiones al país, como brindar mayor seguridad pública, dotar de infraestructura, y eliminar trabas y trámites.

“Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte; necesitamos una voz fuerte y unida de México”, para ir a la negociación del T-MEC a mediados del 2026, destacó José Medina Mora.

Lo anterior ocurre después de que Jamieson Greer, el representante Comercial de Estados Unidos, aseguró que "tiene sentido" discutir por separado con sus socios del pacto trilateral.