El CCE prevé que T-MEC se mantenga, aunque incluiría aranceles y acuerdos bilaterales

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 5:20 pm

T-MEC seguirá, aunque podría ser con aranceles y acuerdos bilaterales: CCE.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Más de 425 empresarios de México, EU y Canadá piden que el T-MEC continúe vigente

Ebrard confía en que el T-MEC continuará; "no hay señal de que no va a seguir", dice

Marcelo Ebrard confía en que el T-MEC seguirá vigente en México y Estados Unidos

Medina Mora Icaza detalló que en este momento el Gobierno de Estados Unidos prefiere relaciones bilaterales a las multilaterales, por lo que el sector privado prevé todos los escenarios.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró este jueves que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) continuará como un acuerdo trilateral, pero no se puede descartar que sea un pacto que admita aranceles y convenios bilaterales entre los países socios.

“Siempre estaremos impulsando el libre comercio, consideramos que esa es la manera de avanzar los países. Sin embargo, también somos realistas de que esa es la postura que ha tenido los Estados Unidos”, aseguró en el foro México Inversionista: Sinergia público-privada.

Medina Mora Icaza detalló que en este momento el Gobierno de Estados Unidos prefiere relaciones bilaterales a las multilaterales, por lo que el sector privado prevé todos los escenarios, pues también la situación va cambiando todos los días. “Consideramos que el T-MEC mismo es trilateral y así seguirá, pero sí tendrá condiciones como los mismos aranceles, que ya están fuera de lo que originalmente se acordó en el tratado”, dijo.

“Lo que vemos es que el T-MEC seguirá como un tratado trilateral, pero con convenios bilaterales. En este caso, tendremos que trabajar en ese convenio con Estados Unidos y con Canadá, con convenios bilaterales que sean complemento del tratado”, señaló el dirigente empresarial a la prensa.

Al asumir como nuevo presidente del CCE, Mora Icaza afirmó que su prioridad será reactivar la inversión para incrementar el crecimiento económico, la unidad empresarial y acompañar al Gobierno federal para lograr libre comercio en la revisión del T-MEC.

Insistió en que la Administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene que hacer su parte para garantizar que lleguen nuevas inversiones al país, como brindar mayor seguridad pública, dotar de infraestructura, y eliminar trabas y trámites.

“Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte; necesitamos una voz fuerte y unida de México”, para ir a la negociación del T-MEC a mediados del 2026, destacó José Medina Mora.

Lo anterior ocurre después de que Jamieson Greer, el representante Comercial de Estados Unidos, aseguró que "tiene sentido" discutir por separado con sus socios del pacto trilateral.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
1

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
3

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

4

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
5

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
7

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

8

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Pedro Haces
9

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
10

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
11

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
12

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Morena
13

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

14

Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

La Firma
15

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
1

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

2

Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

3

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Firma
4

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
5

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
6

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Semana Nacional de Vacunación: México alcanza el 85 por ciento de la meta.
7

Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

8

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
9

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
10

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
11

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

12

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas