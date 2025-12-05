Ebrard confía en que el T-MEC continuará; "no hay señal de que no va a seguir", dice

Pese a que Trump amagó con dejar expirar el T-MEC, Ebrard explicó que la consultas con EU están en proceso para realizar la revisión del acuerdo.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confío el jueves en que se mantendrá el Tratado entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá (T-MEC), pues aseguró que no existe ninguna señal que indique que no se renovará, luego de que el Presidente Donald Trump volvió a amenazar con dejar "expirar" el acuerdo y negociar uno nuevo.

“Yo respeto mucho el espacio de las declaraciones del Presidente Trump, no me corresponde discutir con él nada. No es mi tarea; sin embargo, hoy mismo mientras platicamos está el proceso de consultas en EU. Entonces, en términos del proceso de revisión del tratado, hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”, dijo en el marco del STS Forum Latam 2025.

El Secretario explicó que, luego de las consultas internas realizadas en México, presentará su reporte oficial con las aportaciones de todos los sectores económicos en enero de 2026. En este sentido, adelantó que cerca del 90 por ciento de las ponencias recibidas en el país coinciden en que el T-MEC debe mantenerse.

“Ya tengo todas las aportaciones, solamente me falta la que va a entregar el Senado”, precisó.

Ebrard dijo que aunque existen críticas sectoriales, no hay opiniones que pidan abandonar el acuerdo. Además, en su reporte oficial serán incluidas las propuestas específicas sobre aranceles y medidas recomendadas al gobierno, entre las cuales destacan las del sector comercio que pide más apertura y la del sector productivo que pide más proteccionismo.

En cuanto a las negociaciones para que Estados Unidos retire aranceles los al acero, aluminio, el sector automotriz y el jitomate, el representante del Gobierno de México indicó que el país cuenta con una mejor posición arancelaria relativa frente a países como Canadá.

Apenas el 3 de diciembre, Donald Trump amagó desde la Casa Blanca con dejar expirar el T-MEC o elaborar otro acuerdo con México y Canadá. Su declaración se dio el mismo día que inició la audiencia pública previa a la revisión del tratado que está a cargo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

"Vence en aproximadamente un año. Y lo dejaremos vencer o tal vez llegaremos a otro acuerdo con México y Canadá", dijo Trump al ser cuestionado sobre este punto.

“Pero mira, México y Canadá se han aprovechado de Estados Unidos como casi todas las demás naciones”, agregó de manera previa a la audiencia del USTR que se extenderá hasta hoy.