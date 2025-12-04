Sheinbaum tendrá primer cara a cara con Trump; sí viajará a EU y en avión de Defensa

La Presidenta Claudia Sheinbaum viajará este jueves a Washington D, C. para asistir al sorteo del Mundial 2026, y sostener reuniones bilaterales con Donald Trump y Mark Carney.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que viajará por la tarde-noche a Washington D.C. Estados Unidos (EU), a bordo de un avión de la Fuerza Aérea para participar en el sorteo del Mundial 2026 y sostener una breve reunión con su homólogo Donald Trump y el Primer Ministro Mark Carney.

En la conferencia conocida como "la mañanera del pueblo", la Jefa del Ejecutivo señaló que la delegación oficial pernoctará en un hotel de la capital estadounidense y que la agenda incluye actividades vinculadas con el evento deportivo.

“Todo parece indicar que tendremos una pequeña reunión con el Presidente Trump y otra con el Primer Ministro Carney”, destacó desde Palacio Nacional.

