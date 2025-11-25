La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Redacción/SinEmbargo

25/11/2025 - 5:12 pm

Javier Aguirre técnico Selección mexicana

Artículos relacionados

Artículos relacionados

A un año del Mundial, ¿está listo México? Así se preparan CdMx, Guadalajara y MTY

El Estadio Azteca recuperará su nombre para el Mundial 2026 por normativa de la FIFA

Clara Brugada prende reloj para el Mundial 2026 en CdMx y anuncia actividades

El sorteo podría resaltar en una repetición de la inauguración del Mundial 2010 en el que México empató contra Sudáfrica. Sin embargo, diez de estos once duelos serían completamente inéditos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Selección Mexicana de fútbol conocerá su destino en la Fase de Grupos del Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026 este viernes 5 de diciembre, durante el sorteo oficial que se llevará a cabo en Washington, D.C.

Una de las mayores incógnitas para la afición mexicana se ha despejado parcialmente: el primer rival del Tri en el torneo, que enfrentará en el partido inaugural el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, saldrá definitivamente del Bombo 3.

Tras el análisis del procedimiento del sorteo publicado por la FIFA, se determinó que existen 11 posibilidades específicas para este duelo de apertura, descartándose a Panamá por pertenecer a la misma confederación (Concacaf), ya que no puede haber dos equipos de la misma zona en un grupo.

Los 11 posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026 son:

  • Noruega
  • Egipto
  • Argelia
  • Escocia
  • Paraguay
  • Túnez
  • Costa de Marfil
  • Uzbekistán
  • Catar
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica

Este partido inaugural presenta un dato histórico curioso: diez de estos 11 duelos serían completamente inéditos como apertura de una Copa del Mundo. La única excepción sería un encuentro de México contra Sudáfrica, que repetiría el partido inaugural del Mundial 2010, el cual finalizó con un empate 1-1.

Cabe recordar que, a lo largo de la historia, la Selección mexicana  ya ha debutado en mundiales frente a tres de estos rivales: con derrota ante Túnez en Argentina 1978 (1-3) y ante Noruega en Estados Unidos 1994 (0-1), además del mencionado empate con Sudáfrica.

El Mecanismo del Sorteo y la Conformación de los Grupos

El evento de este viernes no sólo revelará al primer rival de México, sino que definirá la composición completa de los 12 grupos del torneo y el recorrido competitivo de cada selección rumbo a la fase de eliminación directa.

La FIFA ha establecido la estructura del sorteo basándose en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, ordenados conforme al Ranking Mundial FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocupan plaza automática en el Bombo 1, donde se ubican las cabezas de serie junto a las potencias mundiales.

Copa Mundial de la FIFA 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

La distribución final de los bombos es la siguiente:

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de los playoffs europeos y los dos ganadores del repechaje que se disputará en sedes mexicanas (Guadalajara y Monterrey).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Ciclos de negocios

"La mejor forma de lograr que un país logre un desarrollo económico armonioso pasa necesariamente por una...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Herramientas contra el acoso

“Cada denuncia rompe la inercia social y al hacerlo produce información valiosa para transformar políticas públicas”.
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte I)

"El texto detalla las graves desventajas de los enfoques recientes diseñados para abordar este problema y anticipa...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Adán Augusto y el fascismo como baratija

“Cuando Adán Augusto López pretende ampliar el uso del concepto ‘fascismo’… convierte esa categoría en una baratija,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?
Por Alejandro Calvillo

¿Quiénes nos matan, quiénes nos salvan?

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Por qué han fracasado las marchas de las derechas?

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump y los golpistas traidores a la Patria

La inseguridad
Por Lorenzo Meyer

La inseguridad

El PRIAN se vuelve violento
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN se vuelve violento

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?
Por Juan Carlos Monedero

Si tumbaran a Maduro ¿quién seguiría?

+ Sección

Galileo

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Todo el tiempo se ha debatido sobre cuál es o sería la dieta idónea. Mientras algunos recomiendan tres comidas diarias, otros son partidarios de al menos cinco.

¿Es más saludable hacer 3 o 5 comidas al día? Expertos revelan cuál es la dieta ideal

La Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) informó ayer que llevará a cabo una gran venta de árboles navideños manejados sustentablemente.

¿Quieres un árbol navideño sustentable? La Universidad de Chapingo anuncia expoventa

Qué son y para qué sirven las huellas dactilares

Huellas dactilares: Todos las tenemos, pero ¿por qué y para qué sirven realmente?

El estrés puede provocar cambios significativos en los hábitos alimenticios, haciendo que algunas personas coman en exceso y otras pierdan el apetito.

¿Tienes hambre o es estrés? Aprende a identificarlo y frenar los antojos por ansiedad

Niños van a la escuela

¿Contar con los dedos mejora la habilidad matemática en niños? Estudio así lo sugiere

León en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia. Foto: Han Xu, Xinhua

El cerebro responde a la vida diaria como si fuera una selva, según estudio de Zúrich

Parea de la tercera edad en el IMSS

CDINC de Barcelona señala cuándo hay riesgo de Alzhéimer por un fallo de la memoria

El cáncer de próstata se ha consolidado como uno de los principales desafíos de salud pública masculina; la detección temprana es clave para evitar la muerte.

5 claves para detectar el cáncer de próstata, segunda causa de muerte en hombres

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El retorno tan temido de López Obrador
1

El retorno tan temido de López Obrador

Raúl Torres en Tribuna
2

Diputado migrante del PAN exige a EU intervenir en México para frenar "narcoestado"

Semar y FGR desarticulan red que movía cocaína en vuelos comerciales
3

Decomiso de 270 kilos en el AICM revela red que enviaba droga a Tijuana sin revisión

Marko Cortés acumla derrotas electorales y propiedades millonarias a lo largo de su carrera política.
4

La fortuna de Marko Cortés se abultó mientras su otro encargo, el PAN, se hundía

5

RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

En la Ciudad de México se realizan las movilizaciones por el 25N, así es como entre consignas, y carteles avanzan contingentes feministas.
6

Mujeres salen a las calles de la CdMx para exigir a autoridades alto a la violencia

Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro
7

Corte Suprema de Brasil confirma condena de 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
8

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
9

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
10

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

El Primer Ministro de Perú afirmó que no es posible irrumpir en la Embajada de México, con lo que contradice las declaraciones del Presidente José Jeri.
11

Primer Ministro de Perú contradice a Jerí; no es posible irrumpir en Embajada, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirma convocatoria para el 6 de diciembre en el Zócalo
12

La Presidenta confirma movilización el 6 de diciembre en el Zócalo, y da más detalles

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
13

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La Derecha Diario México
14

DATOS ¬ Salinas Pliego trajo a “experto” en lodo y mentiras. ¿Podrá ensuciar a la 4T?

15

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa siete vuelos
1

VIDEO ¬ Un hombre ingresa a pista del Aeropuerto de Guadalajara y retrasa 7 vuelos

Javier Aguirre técnico Selección mexicana
2

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

En la Ciudad de México se realizan las movilizaciones por el 25N, así es como entre consignas, y carteles avanzan contingentes feministas.
3

Mujeres salen a las calles de la CdMx para exigir a autoridades alto a la violencia

4

RADICALES ¬ Los Salinas (Carlos y Ricardo) muestran los intereses que mueven al PAN

La Presidenta Sheinbaum señaló que el acoso y el abuso sexual deben estar tipificados en los códigos penales locales y el federal.
5

El acoso y abuso a mujeres debe estar en códigos penales locales y federal: Sheinbaum

Raúl Torres en Tribuna
6

Diputado migrante del PAN exige a EU intervenir en México para frenar "narcoestado"

Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro
7

Corte Suprema de Brasil confirma condena de 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica móvil para los niños en Gaza
8

El papamóvil de Francisco se convierte en una clínica para los niños en Gaza

La Fiscalía de Quintana Roo informó la detención de Ernesto Guadalupe "N", alias "El Rayo", presunto líder del CJNG en Playa del Carmen.
9

"El Rayo", líder del CJNG en Playa del Carmen, es detenido; le decomisan un arsenal

Luego del hallazgo de siete cuerpos en Zacatecas, en los límites con San Luis Potosí, cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal potosina fueron detenidos.
10

Policías de San Luis Potosí son detenidos tras el hallazgo de 7 cuerpos en Zacatecas

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
11

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La Secretaría de las Mujeres presentó los avances del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, que contempla la homologación del delito en todos los estados.
12

Plan Contra Abuso Sexual avanza en México; van por homologación de leyes en estados