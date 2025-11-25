La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

El sorteo podría resaltar en una repetición de la inauguración del Mundial 2010 en el que México empató contra Sudáfrica. Sin embargo, diez de estos once duelos serían completamente inéditos.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Selección Mexicana de fútbol conocerá su destino en la Fase de Grupos del Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026 este viernes 5 de diciembre, durante el sorteo oficial que se llevará a cabo en Washington, D.C.

Una de las mayores incógnitas para la afición mexicana se ha despejado parcialmente: el primer rival del Tri en el torneo, que enfrentará en el partido inaugural el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, saldrá definitivamente del Bombo 3.

Tras el análisis del procedimiento del sorteo publicado por la FIFA, se determinó que existen 11 posibilidades específicas para este duelo de apertura, descartándose a Panamá por pertenecer a la misma confederación (Concacaf), ya que no puede haber dos equipos de la misma zona en un grupo.

The Final Draw for the FIFA World Cup 2026 is almost here 🙌 Find out everything you need to know ahead of 5 December 👇 — FIFA (@FIFAcom) November 25, 2025

Los 11 posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026 son:

Noruega

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Este partido inaugural presenta un dato histórico curioso: diez de estos 11 duelos serían completamente inéditos como apertura de una Copa del Mundo. La única excepción sería un encuentro de México contra Sudáfrica, que repetiría el partido inaugural del Mundial 2010, el cual finalizó con un empate 1-1.

Cabe recordar que, a lo largo de la historia, la Selección mexicana ya ha debutado en mundiales frente a tres de estos rivales: con derrota ante Túnez en Argentina 1978 (1-3) y ante Noruega en Estados Unidos 1994 (0-1), además del mencionado empate con Sudáfrica.

El Mecanismo del Sorteo y la Conformación de los Grupos

El evento de este viernes no sólo revelará al primer rival de México, sino que definirá la composición completa de los 12 grupos del torneo y el recorrido competitivo de cada selección rumbo a la fase de eliminación directa.

La FIFA ha establecido la estructura del sorteo basándose en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, ordenados conforme al Ranking Mundial FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocupan plaza automática en el Bombo 1, donde se ubican las cabezas de serie junto a las potencias mundiales.

La distribución final de los bombos es la siguiente: