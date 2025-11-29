Empresas saquean agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

Vecinos del Estadio Azteca y artistas visuales denunciaron con un mural la escasez de agua y el despojo territorial asociados a las obras del Mundial 2026, señalan la colusión de autoridades con empresas como Televisa y Coca-Cola, esta última también patrocinadora de la FIFA.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– Vecinas y vecinos del Estadio Azteca, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, y artistas visuales realizaron un mural para denunciar la complicidad de autoridades con empresas señaladas por saquear agua, un problema que, alertan, crecerá con las obras que se realizarán para recibir la Copa del Mundo 2026.

Habitantes del pueblo Santa Úrsula Coapa intervinieron un anuncio navideño de Coca-Cola colocado en un barda de piedra en la que vecinos pegan desde hace meses ilustraciones e imágenes para reclamar su derecho al agua. En el mural elaborado por el artista visual Vloque Negro el 23 de noviembre se escribieron las frases: “Coapa resiste al despojo”, “el mundial nos quiere borrar” y “no hay juego limpio en tierra despojada”.

El mural que se encuentra en el bajo puente del Estadio Azteca ya fue tapado por un anuncio de Coca-Cola en dos ocasiones, por lo que convocaron a pintarlo de nuevo el próximo domingo 30 de noviembre.

“Coca-Cola tiene concesiones de agua. No muy lejos de aquí hay una fábrica de Coca-Cola, a unas cuadras del Estadio Azteca. Coca-Cola también es parte de los inversionistas de la FIFA, tienen esa relación muy puntual,aquí va a estar la publicidad de Coca-Cola, no solo en esta parte de ‘feliz Navidad’, que acaban de poner, sino también adentro del estadio cuando se lleva a cabo la Copa del Mundo. Ellos son parte de todo este despojo de tierra”. “Y los mismos mecanismos que usa Coca-Cola para despojar a los pueblos de su agua y vender en esta publicidad a las personas, que mucha de la población en México tiene diabetes precisamente por esta marca, pues son los mismos que están aquí con el Estadio Azteca en colusión. Se nos hace irónico cómo es que se defiende la publicidad que enferma a las personas y no los mensajes de los pueblos”, dijo en entrevista Natalia Lara, integrante de la asamblea de vecinos de Tlalpan y Coyoacán.

Adolfo Lara, vecino de Coyoacán, insistió en que una problemática que afecta a habitantes cerca del estadio es la escasez del agua, mientras que la empresa Televisa, dueña del Estadio Azteca, tiene desde 2019 una concesión de agua por 450 mil metros cúbicos al año de aguas subterráneas. Además, le preocupa la expansión de desarrollos inmobiliarios que ahora se promocionan mencionando el Mundial de 2026.

"El Mundial está haciendo que haya más problemas de inflación en esta área. Muchos de los de los proyectos inmobiliarios tienen en su publicidad mensajes para aprovechar el Mundial, para invertir. Entonces ya no se construye vivienda para habitar, sino para hacer negocio con ella a través de la renta o de Airbnb, eso hace que suban los precios, nos preocupa que las personas que rentan sean desalojadas y cambie el tejido social de esta zona", expuso.

Vloque negro, politólogo y artista visual, opinó que las expresiones artísticas son importantes para transmitir distintos mensajes de lucha, por ello destacó la importancia de evidenciar con la intervención de la publicidad de Coca-Cola la construcción de nuevas edificaciones que traen consigo la escasez del agua.

La intervención de la publicidad de la refresquera fue respaldada por otras y otros artistas visuales, entre ellos Francisco que realiza grabados sobre madera y vive en Coyoacán, él recordó que empresas como Airbnb o la franquicia Tecnocasa, que se dedica a la intermediación inmobiliaria, han expulsado a vecinas y vecinos de los espacios que habitan desde hace años.

"Me preocupa mucho el tema de la vivienda, el encarecimiento de la vivienda, la compra indiscriminada de inmuebles, la presión de empresas como Tecnocasa para vender tu casa, para construir. Todo esto he visto cómo se intensificó en mi colonia a través del anuncio del Mundial. Es una preocupación grande porque en la colonia estamos a unas tres estaciones del Tren Ligero del Estadio Azteca y es muy cercano al Metro Tasqueña, es una zona que se está incrementando mucho en el uso de casa habitación, en el uso de Airbnb, en la construcción de departamentos", mencionó.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de obras como una ciclovía en Calzada de Tlalpan y "Coyosauria”, un parque temático al aire libre en un predio de 5 mil metros cuadrados denominado “Agua Titla”, clausurado desde 2019 luego de que vecinos denunciaron el intento de construir un desarrollo inmobiliario para el que no había autorización en materia de impacto ambiental.

Ante el anuncio, habitantes han alertado de la tala de árboles y que se ponga en riesgo el hábitat de especies como tlacuaches, cacomixtles y tecuiches –una lagartija de colores endémica– que viven en el lugar.

Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, explicó en una entrevista en junio 2ue como pueblo originario tienen derecho a ser consultados sobre esta decisión, a conocer los estudios que el gobierno realizó para concluir que es factible la construcción en ese predio y otras obras públicas, además de tener certeza de que Televisa, de la familia Azcárraga, no seguirá acaparando el agua en Santa Úrsula Coapa.

El domingo 23 de noviembre, cuando por segunda ocasión vecinas y vecinos intervinieron la publicidad de Coca-Cola, Natalia Lara enfatizó que con su mural están defendiendo el espacio público que la refresquera quiere acapar.