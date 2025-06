El Azteca hará historia en el Mundial a costa de escasez de agua y daños ambientales

Esta será la tercera ocasión que el Estadio Azteca será sede de una Copa del Mundo –lo hizo en 1970 y 1986–, un hito histórico en la historia del futbol. Lo cierto es que las otras ediciones tampoco significaron mejoras para la calidad de vida del pueblo de Santa Úrsula Coapa, asegura la autoridad tradicional del pueblo Rubén González, pues aún no tienen servicios como mercados, centros de salud o deportivos.

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa alertan del riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales con los proyectos anunciados por el Gobierno de la Ciudad de México para recibir la Copa del Mundo 2026 y la remodelación del Estadio Azteca; también denuncian que autoridades no han transparentado todos los impactos que causarán en sus comunidades. De igual forma, las y los vecinos ven con preocupación que los problemas de movilidad se agraven y se eleve el costo de vida en la zona, tanto por los desarrollos inmobiliarios como por el turismo.

“No hay un plan de amortiguamiento por el tema del Mundial. Lo que vemos es que se van a hacer obras públicas, pero no son un plan de mitigación o de gestión del turismo, sino más bien acciones que deben hacerse para el bienestar de la comunidad, como mejorar el drenaje, poner movilidad muchísimo más adecuada, cambiar la redistribución de agua. Eso es lo que nos dicen que van a hacer por el tema del Mundial, pero nosotros pensamos que eso se tiene que hacer independientemente de si hay un Mundial o no”, menciona la activista Natalia Lara, integrante de la asamblea de vecinos de Tlalpan y Coyoacán que desde hace años alertan de los impactos que dejará el evento internacional en las zonas cercanas al estadio.

Durante los últimos años, la construcción de desarrollos inmobiliarios en ambas alcaldías ha llevado a vecinos y vecinas a denunciar la escasez de agua que provocan y a exigir al Gobierno local y federal el acceso al agua de forma equitativa. Ahora, con los preparativos para el Mundial 2026 en puerta, habitantes rechazan que la empresa Televisa, dueña del Estadio Azteca, tenga desde 2019 una concesión de agua.

La Jefa de Gobierno Clara Brugada conversó en mayo con habitantes de Santa Úrsula, les dijo que el pozo de Televisa fue devuelto al Gobierno de la capital para garantizar agua a los pueblos aledaños al Estadio Azteca, algo que ya había asegurado en 2024 su antecesor Martí Batres. Sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad de Agua—el cual depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– aún se ve el título de concesión 811078 dado a la empresa dueña del inmueble deportivo el 27 de junio de 2019 por 450 mil metros cúbicos al año de aguas subterráneas.

En 2022, vecinos alertaron sobre la construcción del Conjunto Estadio Azteca, un proyecto de usos mixtos que incluía un centro comercial, hotel y estacionamiento. Ese mismo año la Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana de la Ciudad de México les informó sobre la cancelación del proyecto, pero siguen sin recibir documentación oficial que lo compruebe. Por ello, al igual que con la concesión de agua a Televisa, pobladores temen que esté y otros desarrollos inmobiliarios avancen en la zona.

Las obras alertan a vecinos de Coapa

El Gobierno capitalino anunció la construcción de “Coyosauria”, un parque temático al aire libre en un predio de 5 mil metros cuadrados denominado “Agua Titla”, clausurado desde 2019 luego de que vecinos denunciaron el intento de construir un desarrollo inmobiliario para el que no había autorización en materia de impacto ambiental.

Ante el anuncio, habitantes temen la tala de árboles y que se ponga en riesgo el hábitat de especies como tlacuaches, cacomixtles y tecuiches –una lagartija de colores endémica– que viven en el lugar. “Un ecocidio más en esta ciudad nos condena a la muerte”, señala con preocupación Guadalupe Castillo.

Rubén González, autoridad tradicional del pueblo de Santa Úrsula Coapa, también enfatizó que como pueblo originario tienen derecho a ser consultados sobre esta decisión y a conocer los estudios que el gobierno realizó para concluir que es factible la construcción en ese predio y otras obras públicas.

“Sería adecuado que se hiciera un estudio de factibilidad y consultar al pueblo, porque el pueblo no está informado de nada. No estamos en contra del desarrollo, queremos que se haga apegado a la ley, que se haga apegado a las normas establecidas para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios en la ciudad de México”.

Ramírez ha documentado la historia de Santa Úrsula Coapa que narra, ha coexistido desde antes de la conquista con el pueblo tepaneca, por ello insiste en el derecho a ser consultados. Algo que tampoco ha hecho la Alcaldía Coyoacán encabezada por Giovani Gutiérrez, que sólo les informó en una asamblea vecinal el cambio de adoquín por concreto hidráulico en las calles Las Flores, Buenavista y Tlalmanalco, las más cercanas al Estadio Azteca.

"No aceptamos el concreto hidráulico y no es por una necedad. No es porque la creencia, no. Necesitamos estudios de factibilidad. Necesitamos estudios de infraestructura, de las condiciones actuales de toda la red de tubería", insistió Guadalupe Castillo.

La movilidad es otra gran preocupación de las y los habitantes. El Gobierno de la ciudad anunció obras de transporte público para conectar colonias de Tlalpan y Coyoacán. Sólo con la modernización del Tren Ligero se espera transportar hasta 400 mil pasajeros diarios. Mientras que la Secretaría de Turismo local estima el arribo de más de 5 millones de turistas para el mundial durante 39 días, antes y después, aunque no todos acudan al estadio. Además de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes de partidos, al igual que otras ciudades de Canadá y Estados Unidos.

Telma Díaz vive a una calle del Estadio Azteca desde hace décadas. Cada evento que se realiza en el recinto la pone en riesgo a ella y su familia, por ejemplo, con la venta de alcohol y el cobro de estacionamiento en los callejones aledaños que hacen casi imposible el tránsito. Durante años han buscado que las autoridades prioricen el cuidado de quienes viven en la zona, pero no ha pasado. Por ello ve con desconfianza las propuestas en materia de movilidad, también lamenta que se agilizarán sólo ante la premura de un evento internacional.

“Mi casa está en la primera calle del Estadio Azteca. Desde que nací siempre ha habido el problema de no poder entrar a nuestras casas, se llena de coches y no podemos entrar y salir por los callejones. [Cuando hay partidos o eventos] nos quedamos esperando hasta horas en el coche. Los coches se estacionan entre las calles, las calles. No hay un carril. En caso de accidentes o incendios no entra ni siquiera una ambulancia, no entran los bomberos. Ha pasado, una vez se quemó un coche y no pudieron entrar, las ambulancias se quedan a la entrada de la calle porque se llena todo. También tenemos los problemas de que salen las personas del estadio alcoholizadas. Nuestras calles las usan de baños. A mí me ha pasado que tengo un niño con discapacidad, me ha pasado, se pone mal y, ¿cómo le hago para sacar a mi hijo? Está difícil la convivencia con el estadio de toda la vida”.

Rubén González considera que en los preparativos para el Mundial se están priorizando los intereses empresariales, particularmente de Televisa, más que los del pueblo de Santa Úrsula Coapa. Alejandra Frausto, Secretaria de Turismo, aseguró que cada semana autoridades se reúnen con habitantes para informar sobre las obras que construirán, algo que la Asamblea de vecinos de Tlalpan y Coyoacán niega, también reclaman que se ignore que como pueblos originarios tienen derecho a ser informados de los impactos para tomar las decisiones que más convengan a su comunidad.

Esta será la tercera ocasión que el Estadio Azteca será sede de una Copa del Mundo –lo hizo en 1970 y 1986–. Las otras ediciones tampoco significaron mejoras para la calidad de vida del pueblo de Santa Úrsula Coapa, asegura la autoridad tradicional del pueblo Rubén González, pues aún no tienen servicios como mercados, centros de salud o deportivos.

“Al pueblo de Santa Úrsula Coapa lo están considerando como un botín para beneficio de unos cuantos. Lo que les interesa es la ganancia económica que van a obtener. Vamos a defender nuestros derechos porque el Mundial va a durar un mes, ¿y los perjuicios que nos van a dejar?”, cuestionó.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.