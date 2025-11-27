El sorteo del Mundial uniría a los 3 presidentes del T-MEC: Sheinbaum, Trump y Carney

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá durante el el segundo mandato de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de renegociar el T-MEC.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó hoy que existe la posibilidad de que pueda viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el cual se celebrará el viernes 5 de diciembre, pero eso dependerá de si el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten al evento.

"Estamos viendo si está comprobado que va el Presidente Trump, el Primer Ministro de Canadá y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo, entonces ya les informaríamos la próxima semana", explicó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Mencionó que sería el miércoles cuando informe si se trasladará a Washington, a donde fue invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación, pero destacó que hay muy buena relación con Estados Unidos y que prácticamente ya está subsanado el tema de barreras relacionadas con el tratado comercial.

Desde Palacio Nacional, y acompañada de los Gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Sheinbaum presentó todas las actividades en torno a este encuentro mundialista y las obras de infraestructura que realizarán en las ciudades sedes, Monterrey, Guadalajara y la capital del país, a 196 días de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá durante el segundo mandato de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de renegociar o incluso abandonar el T-MEC. Tanto Carney como Sheinbaum han enfrentado aranceles a las importaciones de sus países, en una nueva política comercial que ha provocado incertidumbre en todo el mundo.

El Mecanismo del Sorteo y la Conformación de los Grupos

El sorteo de la FIFA, programado para el próximo 5 de diciembre, no sólo revelará al primer rival de México en el Mundial, sino que definirá la composición completa de los 12 grupos del torneo y el recorrido competitivo de cada selección rumbo a la fase de eliminación directa.

La FIFA ha establecido la estructura del sorteo basándose en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, ordenados conforme al Ranking Mundial FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocupan plaza automática en el Bombo 1, donde se ubican las cabezas de serie junto a las potencias mundiales.

La distribución final de los bombos es la siguiente: