El sorteo del Mundial uniría a los 3 presidentes del T-MEC: Sheinbaum, Trump y Carney

Redacción/SinEmbargo

27/11/2025 - 11:12 am

El sorteo del Mundial uniría a los 3 presidentes del T-MEC: Sheinbaum, Trump y Carney

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FIFA adelanta posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Mundial Social: México alista actividades deportivas, culturales y sociales para 2026

Gobierno de la CdMx inaugura Centro de Voluntarios de la FIFA para el Mundial 2026

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá durante el el segundo mandato de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de renegociar el T-MEC.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó hoy que existe la posibilidad de que pueda viajar a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el cual se celebrará el viernes 5 de diciembre, pero eso dependerá de si el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asisten al evento.

"Estamos viendo si está comprobado que va el Presidente Trump, el Primer Ministro de Canadá y dependiendo de ello, pues ya asistiría al sorteo, entonces ya les informaríamos la próxima semana", explicó la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Mencionó que sería el miércoles cuando informe si se trasladará a Washington, a donde fue invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación, pero destacó que hay muy buena relación con Estados Unidos y que prácticamente ya está subsanado el tema de barreras relacionadas con el tratado comercial.

Desde Palacio Nacional, y acompañada de los Gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, Sheinbaum presentó todas las actividades en torno a este encuentro mundialista y las obras de infraestructura que realizarán en las ciudades sedes, Monterrey, Guadalajara y la capital del país, a 196 días de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca.

De concretarse el encuentro, sería la primera reunión de trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá durante el segundo mandato de Donald Trump, quien ha anunciado su intención de renegociar o incluso abandonar el T-MEC. Tanto Carney como Sheinbaum han enfrentado aranceles a las importaciones de sus países, en una nueva política comercial que ha provocado incertidumbre en todo el mundo.

El Mecanismo del Sorteo y la Conformación de los Grupos

El sorteo de la FIFA, programado para el próximo 5 de diciembre, no sólo revelará al primer rival de México en el Mundial, sino que definirá la composición completa de los 12 grupos del torneo y el recorrido competitivo de cada selección rumbo a la fase de eliminación directa.

La FIFA ha establecido la estructura del sorteo basándose en cuatro bombos, cada uno con 12 selecciones, ordenados conforme al Ranking Mundial FIFA del 19 de noviembre de 2025. Los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— ocupan plaza automática en el Bombo 1, donde se ubican las cabezas de serie junto a las potencias mundiales.

Copa Mundial de la FIFA 2026
Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

La distribución final de los bombos es la siguiente:

  • Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de los playoffs europeos y los dos ganadores del repechaje que se disputará en sedes mexicanas (Guadalajara y Monterrey).

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La segunda vida de las cosas

“La frase ‘usar y tirar’ define el modelo económico que ha dominado la industrialización global, una metodología...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

En busca de un fiscal a modo

"La 4T quiere un Fiscal a modo, que persiga los delitos que ellos quieren perseguir y no...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Lo que sí fue un intento de golpe de Estado

"Brasil nos ofrece una lección que en México convendría no ignorar. Un verdadero golpe de Estado no...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La transición española, más allá de la democracia

España logró desmontar su antiguo orden autoritario y reconfigurar su arreglo institucional hacia un modelo de acceso...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

Marketing de odio y violencia
Por Ana Lilia Pérez

Marketing de odio y violencia

¿Por qué tanta rabia?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué tanta rabia?

Altanería digital
Por Muna D. Buchahin

Altanería digital

+ Sección

Galileo

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Jóvenes realizan ejercicio

Expertos destacan impacto del ejercicio como tratamiento contra el cáncer de próstata

Un ADN antiguo expone pueblo perdido en Sudamérica tras 8 mil 500 años de aislamiento

Champiñones

Un hongo que sabe a carne podría ser la proteína del futuro, revela estudio de China

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

2

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
3

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
4

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
5

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

El jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo
6

Un Coronel, jefe de escoltas de Manzo, sigue prófugo, indica la FGE de Michoacán

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
7

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Enestina Godoy asume la FGR
8

Ernestina Godoy asume FGR. Trabajaré para servir con ética, firmeza y justicia, dice

Diciembre traerá ajustes en el calendario del ISSSTE.
9

¿Cuándo es el pago de Pensionissste correspondiente a diciembre? Aquí los detalles

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”
10

La carta de uno de los asesinos de Manzo a su hija: “Perdóname. Hice las cosas mal”

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
11

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Alito
12

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
13

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
14

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

El balance de muertos a causa del incendio que afectó a varios rascacielos de Hong Kong aumentó a 128, según confirmaron las autoridades locales.
15

Cifra de muertes por incendio en rascacielos de Hong Kong sube a 128; hay 3 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum entrega el Premio Nacional de Deportes 2025 en Palacio Nacional
1

Sheinbaum reconoce a 16 atletas en el 50 aniversario del Premio Nacional de Deportes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, informó que personal de Protección Civil rescató a un perro que deambulaba por las vías de la línea 2.
2

VIDEO ¬ Un perrito recorre 11 km de la Línea 2 del Metro y provoca cortes de servicio

Los delitos que se le imputan a García Cabeza de Vaca son lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
3

#PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

La Presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a reunirse con el sector del autotransporte profundizar la colaboración para avanzar en la seguridad.
4

Seguridad se reúne con transportistas para atender demandas contra robo y extorsión

Dos internos perdieron la vida este viernes luego de que se produjera una explosión en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, Jalisco.
5

Explosión en penal de Jalisco mata a 2 internos y hiere a otros 2; separaban plástico

Un Juez de control vinculó a proceso este viernes a Jorge Antonio Calderón, alias "El Goofy", por el presunto homicidio del abogado David Cohen Sacal.
6

“El Goofy” permanecerá en prisión preventiva por el asesinato de David Cohen en CdMx

Corte de Chicago recibirá declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
7

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025.
8

México impulsa a América Latina a lograr su tasa de pobreza más baja, afirma la Cepal

Trump habría hablado la semana pasada con Maduro, en medio de las crecientes tensiones por Venezuela.
9

Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
10

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Empleo crece en México en octubre; sube 1.1 millones comparado a 2024
11

Empleo crece en México y suma 1.1 millones más respecto a octubre de 2024: Inegi

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social recordó a todas las trabajadoras y trabajadores cuál es la fecha límite para recibir su aguinaldo.
12

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo en este 2025? La STPS lo explica